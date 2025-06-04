Путін і Трамп змушені мовчки дивитись ''українське кіно''

Яскраве мовчання Путіна і Трампа промовисто. Трамп і Путін, як єдині політики у своїй країні, базікають з будь-якого приводу, змушуючи аудиторію ковтати потік порожніх заяв, погроз та самохвалень, а тут раптом обидва замовкли і не можуть говорити про Україну. Путін все розуміє, що сталося, але не хоче визнавати ефективність українських СВО СБУ на території Росії та силу удару.

Трамп теж усе розуміє, але боїться визнавати, що він або не знав усього до кінця, або Київ приховав від нього масштаб і цілі своєї операції з атаки на аеродроми стратегічної авіації РФ та Кримського мосту, що на мить робить його другорядним політиком, який не контролює міжнародну ситуацію.

Зараз у Трампа і Путіна три шляхи, або визнати свою змову проти України, що бореться, або посваритися. Третій шлях – розпочати процес реального примирення та виходу з війни з урахуванням інтересів України.