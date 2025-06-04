Путин и Трамп вынуждены молча смотреть ''украинское кино''

Яркое молчание Путина и Трампа красноречиво. Трамп и Путин, как единственные политики в своей стране, болтают по любому поводу, заставляя аудиторию глотать поток пустых заявлений, угроз и самовосхвалений, а тут вдруг оба замолчали и не могут говорить об Украине.Путин все понимает, что произошло, но не хочет признавать эффективность украинских СВО СБУ на территории России и силу удара.

Трамп тоже все понимает, но боится признавать, что он либо не знал всего до конца, либо Киев скрыл от него масштаб и цели своей операции по атаке на аэродромы стратегической авиации РФ и Крымскому мосту, что на миг делает его второсортным политиком, не контролирующим международную ситуацию.

Сейчас у Трампа и Путина три пути, - либо признать свой сговор против борющейся Украины, либо поссориться. Третий путь- начать процесс реального примирения и выхода из войны с учетом интересов Украины.