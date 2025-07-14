Путівник по грецьких островах: які обрати для відпустки, як пересуватися та де зупинитися

Багато мандрівників, плануючи відпустку на грецьких островах, не до кінця розуміють їхні особливості, розташування, не знають про способи пересування між ними та доступність туристичної інфраструктури. Організація самостійної подорожі до Греції може бути складною, особливо коли йдеться про навігацію та деякі деталі, зокрема відвідування кількох островів. Усього в Греції налічується близько 200 населених островів, а загальна кількість сягає 6 тисяч. Кожен із них має свої привабливі сторони, характер, пам’ятки та особливості. Усі острови поділені на 6 основних груп та острів Крит. Планувати відпустку в Греції легше в межах одного архіпелагу, ніж переміщатися між групами. Щоб полегшити планування, скористайтеся цим путівником по грецьких островах. Він містить короткі описи найкращих островів для відвідування та кілька порад для мандрівників: як дістатися до острова та материка, які пам’ятки подивитися та цікаві місця для проживання під час подорожі грецькими островами.

Як дістатися до грецьких островів?

Багато грецьких островів достатньо великі, щоб мати власні аеропорти. Проте, звісно, не всі вони міжнародні. Деякі острови обслуговуються внутрішніми рейсами для подорожей між островами або зі столиці. Пересування між островами зручно здійснювати поромами, особливо в межах однієї групи. Якщо ви прилітаєте до Афін, найкращий спосіб спланувати подорож до Греції — орендувати автомобіль у столиці та проїхати материком до порома, а звідти морем до вашого архіпелагу. Ви також можете орендувати автомобіль на островах, якщо маєте міжнародне водійське посвідчення.

Коли найкраще відвідувати грецькі острови?

Оптимальний час для відвідування з хорошою погодою та без натовпів — травень, червень і вересень. З середини червня до середини жовтня — високий сезон. У цей час збільшується кількість поромних маршрутів, авіарейсів, відкритих пляжних барів і ресторанів. Але туристів значно більше, а ціни зростають. Погода також дещо варіюється залежно від острова. Наприклад, Крит приваблює теплою погодою цілий рік, тож сюди можна приїжджати пізньої осені чи взимку. На Санторіні з листопада по березень — низький сезон, туристів дуже мало, але Гідра приймає гостей цілий рік. Знаючи основні характеристики острова, вам буде легше скласти план подорожі до Греції.

Острови Кіклади

Санторіні славиться розкішними курортами. Джерело: Pixabay

Цей архіпелаг включає деякі з основних туристичних напрямків грецьких островів — Санторіні та Міконос. Загалом він налічує 220 островів, але лише 24 з них населені. Їхні білі церкви з блакитними куполами та затінені вузькі вулички, прикрашені бугенвіліями, відображають типову грецьку картину.

Міконос приваблює туристів жвавим нічним життям, культовими нічними клубами та чудовими пляжами. Але не менш цікаве місце можна побачити в центрі острова. Тут розташоване чарівне село з звивистими вулицями, які століття тому були спроектовані для захисту від піратів, та старі вітряки. Санторіні рекомендують майже всі путівники по грецьких островах як один із найкращих напрямків для медового місяця. Атмосфера тут просякнута романтикою, розкішшю та чудовим вином — тут є відомі виноробні Santo, Venetsanos та інші. Окрім основних островів, є багато інших, не менш цікавих. Мілос славиться печерами Клефтіко та пляжами з містичною атмосферою, на Тіносі варто побачити знамениту церкву Діви Марії, а острови Куфонісія, Схінуса, Донуса та Іраклія, що входять до групи Малих Кіклад, ідеально підходять для кемпінгового відпочинку. Ви можете організувати чудовий план відпустки в Греції як на великих островах, так і на крихітних, як-от Сікінос, із мінімальною кількістю туристів.

Як дістатися

Туристичний сезон тут триває з середини квітня до середини жовтня з піком у літні місяці. Санторіні та Міконос мають аеропорти, які приймають міжнародні та внутрішні рейси. Острови з’єднані з Афінами, портом Пірей швидкісним поромом.

Де зупинитися

На Санторіні путівник по Греції пропонує готелі серед знаменитих біло-блакитних будинків на скелях, такі як Andronis Luxury Suites або Santorini Sky у старому місті Піргос. Для медового місяця розгляньте розкішні та романтичні Grace Hotel, Auberge Resorts Collection або Andronis Concept Wellness Resort. На Міконосі зупиніться в розкішному бутік-готелі The Wild Hotel by Interni з приватним пляжем або оберіть апартаменти з приватним басейном для медового місяця в Kalesma Mykonos. На інших островах Кіклад шукайте розкішні атмосферні бутік-готелі або сімейні апартаменти та вілли.

Крит

Найбільший серед грецьких островів, багато мандрівників помилково вважають Крит окремою країною через його автентичні звичаї, кухню та клімат. Острів довжиною 160 миль розташований приблизно на півдорозі між Європою та Африкою і є повноцінним напрямком для відпустки. Тут достатньо захопливих пригод і цікавих місць, щоб спланувати повноцінний відпочинок у Греції. Це буде набагато зручніше, ніж розпорошувати енергію на подорожі до інших островів.

На Криті є багато унікальних занять, яких не знайти на інших грецьких островах. Досліджуйте дивовижні пляжі — Елафонісі з рожевим піском або Елунда з відомими 5-зірковими нічними клубами. Вирушайте на кількагодинний похід ущелиною Самарія або досліджуйте стежки, вкриті дикими квітами, у гірських селах. Відвідайте руїни палацу Кноссос, відомого міфічним чудовиськом Мінотавром, і скуштуйте критські вина у виноробні Boutaris.

Як дістатися

Острів має два аеропорти, тож ви можете прилетіти з Афін або інших країн. Оскільки острів великий (поїздка з одного кінця в інший займе 6 годин), зручніше орендувати автомобіль для пересування.

Де зупинитися

Поселіться на півострові Елунда, який називають критською "Французькою Рив’єрою". Місцеві розкішні курорти, такі як Relais & Chateaux Elounda Mare або Cayo Exclusive Resort & Spa, оточені оливковими гаями та піщаними пляжами. Поблизу Іракліона розгляньте венеціанське містечко Ретімно з історичними бутік-готелями, такими як Casa Delfino, розташованим у відреставрованому особняку XVII століття.

Острови Саронічної затоки

Плануючи поїздку до Греції без далеких переїздів від Афін, розгляньте найближчу до столиці групу островів. Вона включає справжні перлини — наймальовничіші острови, відомі лише європейським туристам і незнайомі мандрівникам з інших континентів. Острів Спецес приваблює сосновими лісами та гаванями з пришвартованими яхтами. Для сімейного відпочинку вирушайте на Порос із великим чарівним містом, центром якого є годинникова вежа, та затіненими пляжами, що приваблюють любителів вітрильного спорту. Острів Егіна, найближчий до Афін, дивує туристів власними руїнами, храмом Афіни Афайї та чотирма піщаними пляжами. Гідра — один із маленьких островів із унікальною архітектурою, вільний від автомобілів, що прирівнюється до пам’яток національного значення.

Як дістатися

З Афін до островів Саронічної затоки можна дістатися з порту Пірей численними катерами на підводних крилах.

Де зупинитися

На Гідрі та Спецесі є цікаві переобладнані капітанські будинки в готелі, такі як Cotommatae або Orloff Resort. На Поросі варто зупинитися в традиційній острівній віллі, такій як Sto Roloi, або більш розкішному Sirene Blue Resort. На Егіні найкраще орендувати котедж на вихідні. Найрозкішніше житло можна знайти на березі гавані Спецеса в Poseidonion Grand Hotel.

Іонічні острови

Наступна група в нашому путівнику по грецьких островах відома як Сім островів або Ептаніса. Найвідоміший серед них — Корфу, чиє старе місто охороняється ЮНЕСКО. Але інші острови також популярні серед туристів завдяки автентичній культурі, мистецтву, архітектурі та кухні. Крихітний Паксос, покритий оливковими деревами, приваблює трьома мальовничими затоками, тоді як його сусід Антіпаксос славиться кришталево чистими водами. Додайте найбільший острів групи, Кефалонію, до ваших планів подорожі Грецією, щоб побачити диких коней, що гуляють горою Енос. На Закінтосі знаменитий пляж із затонулим кораблем доступний лише з моря, а також тут є мальовничі блакитні печери. Лефкада з’єднана з материком мостом. Тут одні з найкращих пляжів Греції, а в центрі острова — лісові села. Кітера за виглядом більше схожа на Кіклади, тоді як Ітака, попри свою славу завдяки "Одіссеї", залишається малодослідженою.

Як дістатися

Плануючи поїздку до Іонічних островів, шукайте рейси до аеропортів Корфу, Закінтоса, Кітери та Кефалонії. Вони приймають внутрішні рейси з Афін, міжнародні авіалінії та чартери.

Де зупинитися

На Корфу є хороший вибір житла, від розкішних курортів, таких як Grecotel Corfu Imperial, до історичних маєтків у тосканському стилі, як-от Pelecas Country Club. На Кефалонії можна зупинитися за межами міста в мальовничому Arte Hotel Emelisse. У північній частині Закінтоса тихий Nobelos Hotel біля блакитних печер підходить для сімейного відпочинку, тоді як для більш жвавого дозвілля оберіть шикарний оазис Porto Zante Villas & Spa на східному узбережжі.

Острови Споради

Грецькі острови, такі як Скіатос, відомі своїми чудовими пляжами. Джерело: Pixabay

Якщо ви плануєте поїздку до Греції у 2023 році з активним відпочинком, зверніть увагу на острови Споради. Ця група з 24 островів розташована біля північно-східного узбережжя Греції. Лише 4 з них населені: покриті темно-зеленими сосновими лісами, із піщаними пляжами та білими церквами. Місцевий туризм пропонує багато цікавих активностей на свіжому повітрі: вітрильний спорт, плавання, морський каякінг, піші прогулянки, велоспорт, пляжні розваги та підводне плавання.

Найкращий путівник по Греції не може ігнорувати Скіатос, відомий золотими піщаними пляжами та нічним життям. Спокійніший Скопелос пропонує затоки з білою галькою, традиційні села, оточені дубовими лісами, та багато можливостей для дайвінгу завдяки затонулим кораблям біля узбережжя Національного морського парку. Алонісос пропонує чудові місця для риболовлі та спостереження за птахами та середземноморським тюленем. На Скіросі варто дослідити місцеві ремесла та кераміку, відвідати церкви та столицю Хора на вершині гори з венеціанським замком.

Як дістатися

Прямі рейси до Скіроса та Скіатоса є з Афін. Також є пором із Салонік до Скіатоса. Влітку всі чотири острови можна дістатися з материкового порту Агіос Константінос на катері на підводних крилах. Острови з’єднані між собою поромами або човнами.

Де зупинитися

Популярний варіант проживання на всіх островах — приватні вілли. Наприклад, на Алонісосі Poikilma Villas пропонує апартаменти з приватними басейнами. Також є повноцінні готелі з широким спектром зручностей, такі як сімейний Atrium на Скіатосі або пляжний Adrina Resort на Скопелосі.

Північно-східні острови в Егейському морі

Організуйте власну відпустку в Греції з історичними та природними пам’ятками на групі з 13 островів, найближчих до узбережжя Туреччини. Найвідоміші з них — Ікарія, Лемнос, Хіос, Самос і Лесбос. На Лесбосі можна побачити скам’янілий ліс і величний замок на вершині, на Лемносі — піщані дюни, вулканічні скелі та стародавнє місто Іфестія. На Ікарії туристів приваблюють чудові термальні джерела, на Самосі — археологічні пам’ятки храму Гери та акрополь на Тасосі. Путівник по плануванню відпустки в Греції не може обійти стороною пляжні активності на цих островах. Для плавання важко знайти щось краще, ніж затоки Сейтан на Самосі, білі піщані узбережжя Ікарії та пляжі Кіпос на Самотракі та Ватера на Лесбосі. Лемнос і його пляж Кером улюблені серед любителів водних видів спорту, оскільки це одне з найкращих місць у Європі для віндсерфінгу та кайтсерфінгу.

Як дістатися

Лемнос, Самос і Лесбос мають міжнародні аеропорти, тоді як Хіос та Ікарія обслуговуються внутрішніми рейсами. До островів також можна дістатися поромами з порту Пірей в Афінах.

Де зупинитися

На Хіосі ви можете подорожувати в часі, зупинившись у Argentikon Luxury Suites Hotel у маєтку XVI століття. На Самосі відкриваються приголомшливі морські краєвиди в готелях, таких як Armonia Bay, на Ікарії — пляжні вілли, такі як Toxotis, або сафарі-намети в Surf Club на Лемносі.

Острови Додеканес

Відвідайте стародавні руїни на острові Ліндос. Джерело: Pixabay

"Dodeka" з грецької означає 12, тож одразу зрозуміло, що цей архіпелаг складається з 12 основних островів, а також розкиданих менших. Головні туристичні місця, включені до кожного путівника по грецьких островах, розташовані на двох найбільших — Родосі та Косі. Решта з дюжини менш популярні для подорожей і більш спокійні.

Родос зберігає свою привабливість для туристів завдяки добре збереженому фортечному місту. Тут можна побачити стародавню синагогу та замки хрестоносців, а в містечку Ліндос — стародавній грецький акрополь і середньовічне село. Цікава архітектура також є на островах Касос, Кастелорізо та Астіпалея. На Карпатосі чудові можливості для походів і віндсерфінгу. Вирушайте на Лерос для підводного дайвінгу: біля його узбережжя можна побачити затонулі кораблі з часів Другої світової війни.

Як дістатися

На Родосі та Косі є міжнародні аеропорти. Внутрішні рейси доступні до Карпатоса, Калимноса та Астіпалеї. Пороми до всіх 12 островів курсують із порту Пірей.

Де зупинитися

Багато цікавих історичних будівель на грецьких островах слугують притулком для туристів, які планують відпустку в Греції. Наприклад, на Родосі готель Melenos Lindos у будівлі XVII століття під мозаїчним дахом пропонує чудові морські краєвиди.