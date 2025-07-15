Путівник для відвідувачів Аргентини: відкрийте країну танго

Ласкаво просимо до Аргентини – країни танго, мальовничих краєвидів і багатої історії!

Цей туристичний путівник по Аргентині стане вашим надійним провідником у цій дивовижній країні. Ми розповімо, що варто відвідати, що спробувати та як провести відпустку якнайкраще!

Обмеження та вимоги до в’їзду

Якщо ви плануєте подорож до Аргентини, перевірте термін дії вашого паспорта – він має бути дійсним протягом усього періоду перебування в країні.

Не хвилюйтеся, віза для в’їзду в Аргентину не потрібна – як турист ви можете перебувати тут до трьох місяців. Якщо ви хочете залишитися довше, можна продовжити перебування ще на 90 днів, звернувшись до Міграційної служби Аргентини до закінчення поточного терміну.

Тепер просто насолоджуйтеся яскравими барвами Аргентини та незабутніми враженнями від цієї дивовижної країни!

Як дістатися зручніше

Найшвидший спосіб дістатися до Аргентини – це переліт до аеропорту Міністро Пістаріні в Буенос-Айресі (також відомого як Есейса) рейсом British Airways, який виконується щоденно з зупинкою в Сан-Паулу, Бразилія, на 90 хвилин. Пасажири, що прямують до Аргентини, залишаються на борту. Інші європейські перевізники, що літають до Буенос-Айреса:

Iberia через Мадрид;

Lufthansa через Франкфурт;

KLM через Амстердам.

Також варто розглянути американські авіакомпанії, наприклад, American Airlines, які можуть бути дешевшими, але додають кілька годин до загального часу подорожі.

Оберіть найзручніший варіант і вирушайте до дивовижної Аргентини!

Можливі заощадження

Економіка Аргентини стикається з проблемами зростання інфляції, знецінення песо та складною системою обмінних курсів, включаючи офіційний курс 17,01 мексиканського песо до долара станом на вересень 2023 року. Через це аргентинці цінують стабільну готівкову валюту у вигляді доларів США, і багато хто обмінює свої песо через нелегальних обмінників (quévas) за курсом, який майже вдвічі перевищує офіційний.

Щоб заощадити під час перебування в Аргентині, обмінюйте гроші заздалегідь або лише в перевірених місцях і використовуйте кредитні картки замість готівки. Також варто шукати спеціальні пропозиції від ресторанів і магазинів, які допоможуть заощадити.

Клімат Аргентини та найкращий час для відвідування

Мальовничі парки Аргентини. Джерело: https://secretsofbuenosaires.com/

Погода в Аргентині залежить від регіону та пори року. На півночі країни панує спекотний субтропічний клімат, тоді як південні регіони Аргентини мають холодний клімат.

У зимовий сезон (червень-серпень) у Патагонії та Андах може випадати сніг, а південно-східне узбережжя Аргентини отримує дощі. Центральні та західні частини, такі як Мендоса та Сальта, мають сухіший і спекотніший клімат улітку. У осінній сезон (березень-травень) у центральній Аргентині помірні температури, що робить цей період одним із найкращих для відвідування.

Якщо ви хочете відвідати Буенос-Айрес, столицю Аргентини, найкращий час – весна (кінець жовтня – грудень) та осінь (березень і квітень). У цей період у багатьох аргентинських містах проходять карнавали, які є справжнім святом для місцевих жителів і туристів. А в Мендосі в березні проходить щорічний Фестиваль збору винограду, у якому беруть участь багато регіонів провінції, демонструючи свої сільськогосподарські досягнення.

Не пропустіть шанс зануритися в місцеву культуру та насолодитися найяскравішими святами!

Найкращі місця Аргентини для відвідування та приховані скарби

Ця південноамериканська країна вразить вас своєю різноманітністю – від спекотних пустель до льодовикових озер, від густих тропічних лісів до неймовірних міських пейзажів.

Незалежно від того, який тип відпустки ви віддаєте перевагу, країна запропонує безліч варіантів для незабутнього відпочинку. Ми підготували туристичну інформацію про Аргентину – справжній подарунок для любителів екзотичних країн і яскравих пригод. Тож готуйтеся – Аргентина здивує вас своєю красою та унікальністю.

Буенос-Айрес

Багатогранний Буенос-Айрес. Джерело: Pixabay

Справжній космополітичний мегаполіс, але, попри це, ви можете насолоджуватися невимушеною атмосферою міста, особливо якщо віддаєте перевагу прогулянкам пішки або на велосипеді.

Зупиніться на мить, щоб відчути справжню атмосферу районів:

стильний Палермо;

заможна Реколета;

богемний Сан-Тельмо;

хіпстерська Чакаріта.

Тут ви можете насолоджуватися прекрасною архітектурою, а також старими та новими кафе, вуличними ринками та ресторанами. Жителі Буенос-Айреса дуже товариські, і, незважаючи на економічні труднощі в країні, завжди знайдуть час поспілкуватися за чашкою кави, поділитися сирною піцою чи піти на концерт. У цьому захоплюючому місті ніколи не буде нудно – завжди є щось нове й цікаве, щоб відчути справжнє місцеве життя. Не дивно, що Буенос-Айрес очолює наш путівник по Аргентині.

Провінція Кордова

Справжня перлина з контрастним поєднанням пагорбів і крутих гір, скелястих річок і озер. Щоб повною мірою насолодитися її красою, варто подорожувати автомобілем.

Почніть свій день у місті Кордова, другому за величиною в Аргентині, де можна відвідати квартал єзуїтів XVI століття та насолодитися жвавим нічним життям.

У Каламучіті розташована Вілла Хенераль Бельграно, де проходить найбільший в Аргентині Октоберфест.

Любителям вина варто обов’язково відвідати винні погреби Трасласьєрри.

А Сьєррас Чікас сповнені ранчо та естансій, де можна відпочити та насолодитися життям подалі від міської метушні. Якщо ви фанат фольк-музики, обов’язково бронюйте квитки на легендарний літній фестиваль у Коскіні.

Провінція Кордова має все, щоб зробити вашу подорож незабутньою та унікальною!

Національний парк Ігуасу

Унікальний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де розташовані найвражаючі водоспади у світі – Катаротас дель Ігуасу. Вони складаються з 275 каскадів, що належать Аргентині та Бразилії.

Найбільший із них називається Горло Диявола. Якщо ви хочете відчути міць цієї бурхливої води, краще відвідати парк рано вранці, до прибуття натовпів туристів.

Окрім водоспадів, у національному парку мешкає 450 видів птахів, а також:

тукани;

гігантські мурахоїди;

мавпи-ревуни.

Якщо зупинитися в готелі Gran Meliá у парку, ви зможете безпосередньо зануритися в атмосферу водоспадів.

Найкращий час для відвідування Національного парку Ігуасу – весна або осінь, коли погода помірна, а природа прекрасна. Відвідування цього унікального куточка природи залишить незабутні враження.

Мендоса

Аргентина, Соляне озеро. Джерело: Pixabay

Провінція в західній Аргентині, оточена величними Андами. Тут виробляється 76 відсотків усього аргентинського вина, тому шанувальникам цього напою варто обов’язково відвідати Мендосу, щоб насолодитися приголомшливими виноградниками:

Лухан де Куйо;

Майпу;

Зонда в Лагарде;

Riccitelli Bistro;

Piedra Infinita в Zuccardi;

виноградники долини Уко.

Багато виноробень використовують свої приголомшливі краєвиди та пропонують короткі екскурсії перед обідом із підібраними винами.

Окрім виноробства, Мендоса пропонує безліч активностей на свіжому повітрі, таких як піші прогулянки та кінні прогулянки в Андах, які дарують незабутні краєвиди на долини та виноградники. А якщо ви фанат екстремального туризму, спробуйте підкорити найвищу вершину південної півкулі – Аконкагуа, розташовану в Національному парку Тупунгато.

Недарма Мендоса є в нашому путівнику по Аргентині – тут є щось для кожного, будь ви любителем вина чи шанувальником активного відпочинку. Прекрасні пейзажі, винні тури та надзвичайні пригоди обов’язково залишать незабутнє враження!

Патагонія

Тут поєднуються незабутні пригоди та близькість із природою. Ви можете вирушити в експедицію вздовж атлантичного узбережжя, спостерігаючи за величними китами, або пройти шляхом найбільшого у світі динозавра. Катання на лижах у Барілоче, яке називають латиноамериканськими Альпами, також стане незабутнім досвідом.

У Патагонії мешкають унікальні наземні та водні жителі. Наприклад, півострів Вальдес, визнаний ЮНЕСКО, де можна спостерігати за косатками та південними китами.

Не забудьте відвідати Плайя Уніон і Пунта Томбо, щоб побачити магелланових пінгвінів і веселих дельфінів Коммерсона. Міста Патагонії також незвичайні та захоплюючі:

Пуерто-Мадрін;

Трельйо;

Гайман;

Тревелін.

А найпівденніше місто на землі, Ушуайя, є відправною точкою для подорожей до Антарктиди. Тож пакуйте рюкзак і вирушайте до цього неймовірного куточка Землі!

Провінція Чубут

Найкращі природні куточки світу ховаються від нашої уваги, і одним із таких є Кабо Расо в провінції Чубут. Це тихе місце, де проживають лише два жителі, розташоване за 90 хвилин від міста Трелю.

Тут ви можете по-справжньому відпочити в гостинному лоджі, насолоджуючись видом на Атлантичний океан. Прогуляйтеся пляжем, відвідайте ядерний бункер, побудований за часів президента Хуана Перона, та місця корабельних аварій, а потім насолодіться барбекю.

Якщо ви хочете ще більш унікального досвіду, забронюйте номер в еко-лоджі Bahía Bustamante. Це місце розташоване на власному острові пінгвінів, де ви можете насолоджуватися усамітненням і красою природи. У Кабо Расо слабкий мобільний зв’язок, тож ви зможете відпочити від міської метушні. Не пропустіть шанс відвідати це місце, насолоджуючись близькістю до природи у своєму власному темпі.

Жужуй

Ушуайя, Патагонія. Джерело: Pixabay

Місце, де ви знайдете не лише знамениті соляні рівнини Салінас Грандес для ідеальних перспективних фотографій, а й приголомшливі громади корінних народів на високогірних плато.

Абра Пампа, найбільше поселення Пуни, оточене горою Хуанкар, популярне серед любителів сендбордингу. Тут можна відвідати Археологічний музей Леопольдо Абанке та помилуватися відображеннями в озері Посуелос.

Щороку в серпні в Касабіндо люди збираються, щоб вшанувати покровительку, Діву Марію Асунсьйон, і беруть участь у забігу з биками. Щоб повною мірою насолодитися Пуною, зупиніться в нещодавно відкритому Pristine Camps після прогулянки околицями. Тут ви отримаєте розкішний досвід у цій унікальній частині світу.

Цікаві заняття в Аргентині

У країні не лише багато що можна побачити, але й багато цікавого зробити. Найкращий туристичний путівник по Аргентині пропонує найяскравіші варіанти дозвілля.

Карнавал у Гуалегуайчу

Одна з найкращих подій, яку ви можете відчути в Аргентині. Ця унікальна подія відбувається перед Великоднем і приваблює тисячі відвідувачів і місцевих жителів.

Підготуйте барвисті костюми, прикрашені блискітками та пір’ям, щоб стати частиною цього екстравагантного карнавалу. Тут ви можете насолоджуватися годинами парадів і танців, куштувати місцеву їжу та напої, і просто забути про все на кілька днів.

Карнавал у Гуалегуайчу – один із найкращих способів зануритися в місцеву культуру та насолодитися яскравим і запальним досвідом. Це подія, яку не можна пропустити.

Рута 40

Грунтові дороги, місячні пейзажі та барвисті ферми чекають на вас на Руті 40 в Аргентині! Подорожуйте цією ділянкою завдовжки 2360 миль і насолоджуйтеся її мінливими краєвидами. Для максимального задоволення від поїздки рекомендуємо використовувати позашляховик. Особливо радимо проїхатися північно-західною дорогою від Сальти до Кафаяте – тут ви знайдете виноградники, ферми з сушіння перцю та, звісно, приголомшливі місячні пейзажі.

Фестиваль традицій

Аргентина – країна танго. Джерело: Pixabay

У перший тиждень листопада гаучо приїжджають до традиційного міста Сан-Антоніо-де-Ареко, за 90 хвилин на північ від Буенос-Айреса, на Фестиваль традицій. Тут ви можете побачити справжнє мистецтво верхової їзди, продемонстроване гаучо. І жоден такий фестиваль не обходиться без бронко та асадо (барбекю)! Насолоджуйтеся атмосферою справжньої аргентинської традиції в Сан-Антоніо-де-Ареко.

Тихе полювання

Якщо ви хочете спробувати себе в полюванні на трюфелі, пропонуємо вирушити до маленького сільського містечка Еспартільяр, розташованого за п’ять годин на південний захід від Буенос-Айреса на головному трюфельному маршруті Аргентини.

Тут ви можете приєднатися до Лоли, бретонського спанієля, на полюванні за трюфелями на землях Trufas del Nuevo Mundo між червнем і кінцем серпня. А потім насолодитися трюфельними стравами в меню з трьох страв. До речі, якщо ви опинитеся в сусідньому Пігуе в грудні, обов’язково відвідайте мега-вечірку, де проводиться щорічний конкурс гігантських омлетів!

Поради для подорожей

Спробуйте місцеву кухню, зокрема аргентинське м’ясо та вино.

Відвідайте національні парки, включаючи Ігуасу та Вогняну Землю.

Познайомтеся з місцевою культурою, відвідавши музеї та історичні пам’ятки.

Проведіть час біля океану в Мар-дель-Плата або на пляжі в Пунта-дель-Есте в Уругваї.

Не забудьте прогулятися красивими містами, такими як Буенос-Айрес, Росаріо чи Кордова.

Купуйте товари на ринках і в магазинах, де можна знайти сувеніри, місцеві продукти та вироби ручної роботи.

Бережіть свої цінності та не носіть із собою великі суми готівки.

Переконайтеся, що знаєте, де розташоване найближче поселення.

Якщо ви подорожуєте до віддалених районів країни, подбайте про заздалегідь придбані необхідні речі, такі як їжа, вода та ліки.

Якщо плануєте користуватися громадським транспортом, перевірте розклад і точні зупинки, щоб не заблукати.

В Аргентині багато магазинів і ресторанів закриваються з 13:00 до 16:00 за місцевим часом, тому краще планувати свій час заздалегідь.

Вивчіть кілька базових фраз іспанською, щоб спілкуватися з місцевими.

Переконайтеся, що підготували документи та, за необхідності, візу заздалегідь.

Не забудьте, що Аргентина розташована в південній півкулі, тому пори року тут протилежні північним країнам. Плануйте додаткову відпустку влітку (грудень-лютий), якщо хочете відвідати курорти та пляжі.

І нарешті, просто насолоджуйтеся подорожжю та відкриттям надзвичайних місць і вражень, які пропонує Аргентина.

Щасливих пригод!

Ми сподіваємося, що наш путівник по Аргентині допоміг вам насолодитися яскравими барвами та унікальним колоритом цієї країни.

Аргентина гостинно приймає відвідувачів із усього світу, і ми впевнені, що ви захочете повернутися сюди знову, щоб продовжити відкривати цей чудовий куточок нашої планети! Дякуємо за увагу та щасливих подорожей!