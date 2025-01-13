Шлях до припинення агресії Москви лежить через Ізраїль

Трамп попросив Нетаньяху перестати фокусуватись і зробити йому подарунок до інавгурації – підписати все-таки з Хамасом перемир'я. "Путін" на черзі.

Це побажання, як повідомив 11 січня агрегатор новин Axios, Трамп передав через Стіва Уіткоффа, свого майбутнього спецпредставника Близького Сходу. Передав не лише Нетаньяху, а й представникам Хамас, які пили каву в Катарі в очікуванні новин. Трамп, за інформацією Axios, пообіцяв влаштувати Хамас пекло, якщо той не поверне заручників до Ізраїлю. Гурій у пеклі, як відомо, не буває, кава холодна і курити суворо заборонено.

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Что Трамп обещал Нетаньяху, если тот не прекратит бомбить Газу, Axios не сообщает. Лишь информирует, что Нетаньяху после получения послания Трампа, провёл экстренное совещание, по итогам которого в Катар срочно вылетели представители Израиля. Похоже, Трамп пообещал закрыть проект "Государство Израиль", как не оправдавший вложения, если Нетаньяху не прекратит шашни с Москвой. Команда Трампа правильно полагает, что путь к прекращению российско-украинской войны лежит через Израиль. Поэтому берёт в оборот Нетаньяху и просит не втирать ей туфту о том, что 20 января Иран подпишет с РФ договор о военном союзе.

Не подпишет ни 20, ни 21 и даже 22 января не подпишет. Не подпишет, так как у Ирана сейчас есть возможность разыграть партию в шахматы с США в свою пользу. У спецслужб Ирана есть определённый компромат на Нетаньяху, касающийся лично Трампа. Президент Пезешкиан – либерал по иранским меркам, то есть близок по взглядам к консерваторам из глубинки США. Это позволяет ему говорить с частью советников Трампа в понятной им парадигме.

Есть и объективные факторы. Это не только нефть, но и отношения с Саудовской Аравией, и то, что через Иран проходит воздушный путь из РФ в Ереван, по которому та осуществляет поддержку своих войск в Армении. Ирану есть что предложить Трампу в обмен на ровные отношения с США. Дружбы взасос не будет, тем более быстро, но это не нужно ни тем, ни другим. Почву подготовила ещё команда Байдена, которая не возражала против введения представителя Ирана в совет по правам человека при ООН. Для Трампа удобней воспользоваться её наработками, чем начинать всё с нуля, а политменеджмент Ирана изрядно устал от международных конфронтаций и с трудом сдерживает протесты в стране.

То, что Трамп сейчас начнёт вводить в берега Нетаньяху и Израиль, более чем устроит Тегеран. Разобраться с Израилем руками Америки и Европы – о таком вряд ли кто-то мог в Тегеране мечтать.

Европа свой ход уже сделала, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал 21 ноября 2024 г ордер на арест Нетаньяху и военного экс-министра Галанта за антисемитизм в особо крупных масштабах в отношении семитов из сектора Газы. Это так воодушевило Тегерана, что к 16 декабря там заявили: в Иране и ещё 54 государствах смертная казнь не отменена, поэтому он готов не только выполнить ордер МУС, но и с ещё двумя-тремя такими государствами организовать суд над Нетаньяху и Галантом, вынести им смертный приговор и привести его в исполнение.

Единственное, что не устраивает Тегеран в ордере МУС, это то, что суд в Гааге не приговаривает к смертной казни, а только к пожизненному заключению. Если суд в Гааге пересмотрел бы свои взгляды, то Иран не только подписал бы протокол МУС, но и выдал бы "путина" в Гаагу. Особенно после того, как весной Испания, Ирландия, Норвегия и Словения признали Палестину государством. Поэтому какой договор о союзе с Москвой к 20 января, когда перед Ираном открываются более интересные перспективы.

Если Байден вводил персональные санкции для израильских военных и чиновников за антисемитизм в автономии и в Газе, то Трампу предстоит сделать решительный ход для прекращения шашней Нетаньяху с Москвой. Иначе Трампу будет сложно добиться за полгода прекращения агрессии РФ и вывода её войск из Украины. Один из коротких путей к этому лежит через Израиль.

Если Трамп намерен закрыть два больших "окна" в РФ из Турции и Ирана и привлечь к санкционной политике исламские государства, а также отчасти латиноамериканские, то ему придётся решить "палестинский ребус". Это будет сложно сделать без прекращения тех войн, которые Нетаньяху затеял в альянсе с Москвой с 7 октября 2023 г., загадочно проспав нападение Хамас. Политический ответ на эту загадочность в Израиле всё ещё "не на часі", притом что каких-то козлов отпущения из военных смастерили.

Нападение Хамас спасло партию Нетаньяху от проигрыша на досрочных выборах, а Москве позволило воскресить порядком забытые нарративы о государстве Палестина в противоестественных границах 1967 г. Лавров в ноябре в Рио-де-Жанейро на саммите "Двадцатки" очень настойчиво продвигал эти нарративы и отчасти добился своего – об агрессии РФ против Украины в итоговый документ вписали всего один аморфный абзац.

В ноябре 2023 г. рашисты совершенно не скрывали своей радости от нападения Хамас на Израиль и с восторгом говорили, как они блестяще переключили внимание с Украины на Израиль и недоделанную Палестину в границах 1967 г. Москва с неделю не осуждала Хамас, а когда осудила, то сразу затянула старую песню про Палестину о том, что Израиль концептуально не прав. Небензя и лавров в ООН весь 2024 г. включали эту музыку, и как только заходила речь о российской агрессии против Украины, то они предлагали сначала поговорить о Палестине.

Трамп объективно стоит перед необходимостью выключить эту музыку навсегда, что и делает, требуя от Нетаньяху подарок к дню инаугурации. Предвыборные обещания Трампа прекратить все войны, лишь отчасти предвыборные обещания. В политикуме Израиля это прекрасно понимали, как и то, во что они выльются. Поэтому их лобби агитировало за Байдена и Харрис как меньшее зло для себя. В покушении на Трампа можно поискать не только "иранский след", и вероятно, в Тегеране над этим работают.

Теперь Трамп будет вынужден ещё и принуждать Нетаньяху к выводу войск из Ливана и Сирии, в чём полагается на помощь Эрдогана, которого назвал своим личным другом на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Это сигнал Нетаньяху, что шашни с Москвой по разделу Сирии тоже надо прекращать, как и поджоги там алавитских и шиитских мечетей. Можно только рассказывать вместе с Москвой, пока не надоест, об ужасном Ахмеде аль-Шараа, планирующем ввести в Сирии те же запреты, что и талибы в Афганистане. Пока это шло больше на пользу Сирийской революции, чем во вред, поскольку нейтрализовало ИГИЛ и российскую агентуру в нём.

Трамп будет параллельно работать по Нетаньяху и по "путину", но разными методами. В СМИ уже высказывается предположение, что Трамп может потребовать от кремлёвцев предъявить доказательства, что "путин" настоящий, прежде, чем с ним встретиться. То, как он блестяще заставил правительство Дании начать с ним переговоры о Гренландии, доказывает, что может. Если бы Трамп спросил бы об этом тихо, то вероятно, получил бы тихий ответ "Нет", и всё этим бы и закончилось. Но он вынес это на публику, и теперь датчане с гренландцами вынуждены вести с ним переговоры. Поэтому профессор Соловей уже скукожился – никто не знает, как и когда Трамп поднимет тему подлинности "путина". Судя по истории с Гренландией, он сделает это тоже с большим шумом, и без профессора Соловья.