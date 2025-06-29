Прямі рейси між Копенгагеном і Нууком відновлюються після двох десятиліть, відкриваючи нові можливості для подорожей в Арктику

Скандинавські авіалінії (SAS) відновили прямі рейси, що з’єднують Копенгаген із Нууком, столицею Гренландії, після перерви тривалістю понад двадцять років. Цей сезонний маршрут працює тричі на тиждень у літні місяці та збігається з нещодавньою модернізацією міжнародного аеропорту Нуука. Розширена злітно-посадкова смуга та покращені термінали аеропорту тепер дозволяють обслуговувати регулярні реактивні рейси, полегшуючи доступ до арктичного регіону та спрощуючи логістику подорожей.

Раніше, щоб дістатися до Нуука, потрібно було робити пересадку в Кангерлуссуаку з подальшим внутрішнім рейсом. Така схема часто спричиняла тривалі очікування та обмежений вибір рейсів. Прямий рейс тепер пропонує кілька ключових переваг:

Усунення необхідності пересадки через Кангерлуссуак

Скорочення загального часу подорожі

Спрощення планування маршруту

Покращення умов подорожей для туристів, місцевих жителів і професіоналів, які подорожують між Європою та Гренландією

Три щотижневі рейси SAS тепер з’єднують Нуук. Джерело: SAS Group

Відвідувачі тепер можуть зручніше дістатися до низки визначних природних пам’яток поблизу Нуука. Одним із таких місць є водоспад Серміціак, відомий своїм потужним каскадом на тлі високих скель неподалік від міста. Льодовий фйорд Нуука — ще одна доступна локація, де відвідувачі можуть здійснити човнові прогулянки серед плавучих айсбергів і насолодитися близькими видами арктичних пейзажів. Крім того, район фйорду Куоккут Нуан пропонує пішохідні стежки та мальовничі краєвиди гір і традиційних рибальських місць, що приваблює любителів активного відпочинку.

Дослідження околиць Нуука стало простішим для тих, хто цікавиться пригодами на природі. Лілле Малене пропонує відомі трекінгові маршрути, які відкривають широкі краєвиди на столицю та її фйордовий ландшафт. Уздовж узбережжя Нууп Кангерлуа мандрівники можуть спостерігати за арктичними видами, такими як тюлені та різноманітні морські птахи, що робить цю місцевість популярною для спостереження за дикою природою. На початку літа гора Квассуссуак є улюбленим місцем для любителів піших прогулянок і снігоступів, які відвідують цей регіон.

"Незалежно від того, подорожуєте ви заради сім’ї, роботи чи відкриттів, наша роль полягає в тому, щоб забезпечувати осмислені подорожі з повагою та відповідальністю. Як найпунктуальніша авіакомпанія у світі, ми пишаємося тим, що приносимо цю надійність на такий важливий маршрут", — Анко ван дер Верфф, президент і генеральний директор SAS.

Відновлення цього прямого авіасполучення знаменує прогрес у інтеграції Гренландії до міжнародних туристичних мереж. Хоча зараз маршрут працює сезонно, з часом він може розширитися та покращити доступність для дедалі більшої кількості мандрівників. Новий маршрут між Копенгагеном і Нууком забезпечує зручніші варіанти подорожей для відвідувачів, які цікавляться надзвичайними природними ландшафтами Гренландії та віддаленими арктичними районами.