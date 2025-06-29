Прямые рейсы между Копенгагеном и Нууком возобновляются после двух десятилетий, открывая новые возможности для путешествий в Арктику.

Скандинавские авиалинии (SAS) возобновили прямые рейсы, соединяющие Копенгаген с Нууком, столицей Гренландии, после перерыва свыше двадцати лет. Этот сезонный маршрут работает три раза в неделю в летние месяцы и совпадает с недавней модернизацией международного аэропорта Нуука. Расширенная взлетно-посадочная полоса и улучшенные терминалы аэропорта теперь позволяют обслуживать регулярные реактивные рейсы, облегчая доступ к арктическому региону и упрощая логистику путешествий.

Раньше, чтобы добраться до Нуука, нужно было производить пересадку в Кангерлуссуаку с последующим внутренним рейсом. Такая схема часто приводила к длительным ожиданиям и ограниченному выбору рейсов. Прямой рейс теперь предлагает несколько ключевых преимуществ:

Устранение необходимости пересадки через Кангерлуссуак

Сокращение общего времени путешествия

Упрощение планирования маршрута

Улучшение условий путешествий для туристов, местных жителей и профессионалов, путешествующих между Европой и Гренландией

Три еженедельных рейса SAS теперь соединяют Нуук. Источник: SAS Group

Посетители теперь могут удобнее добраться до ряда достопримечательностей вблизи Нуука. Одним из таких мест является водопад Сермициак, известный своим мощным каскадом на фоне высоких скал недалеко от города. Ледовый фьорд Нуука – еще одна доступная локация, где посетители могут совершить лодочные прогулки среди плавучих айсбергов и насладиться близкими видами арктических пейзажей. Кроме того, район фьорда Куоккут Нуан предлагает пешеходные тропы и живописные виды гор и традиционных рыболовных мест, что привлекает любителей активного отдыха.

Исследование окрестностей Нуука стало проще тех, кто интересуется приключениями на природе. Лилле Малене предлагает известные трекинговые маршруты, открывающие широкие виды на столицу и ее фьордовый ландшафт. Вдоль побережья Нууп Кангерлуа путешественники могут наблюдать арктические виды, такие как тюлени и разнообразные морские птицы, что делает эту местность популярной для наблюдения за дикой природой. В начале лета гора Квассуссуак является излюбленным местом для любителей пеших прогулок и снегоступов, посещающих этот регион.

"Независимо от того, путешествуете ли вы ради семьи, работы или открытий, наша роль состоит в том, чтобы обеспечивать осмысленные путешествия с уважением и ответственностью. Как самая пунктуальная авиакомпания в мире, мы гордимся тем, что приносим эту надежность на такой важный маршрут", — Анко ван дер Верфф, президент и генеральный директор SAS.

Восстановление этого прямого авиасообщения знаменует прогресс в интеграции Гренландии в международные туристические сети. Хотя сейчас маршрут работает сезонно, со временем он может расшириться и улучшить доступность для все большего числа путешественников. Новый маршрут между Копенгагеном и Нууком обеспечивает более удобные варианты путешествий для посетителей, интересующихся чрезвычайными природными ландшафтами Гренландии и отдаленными арктическими районами.