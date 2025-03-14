Прогноз погоди на вихідні: коли в Україні почне теплішати

В Україну вихідними завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження.

У західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3+9 градусів.На решті території України в суботу ще очікується +12+20 градусів.

Проте в неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. Карта - вгорі.

А в понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію.

Через таке суттєве похолодання завтра, 15-го березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг.У центральних областях переважатиме дощ.У південній частині України та на південному сході 15-16 березня опадів не передбачається.

У Києві завтра, в суботу, є ймовірність невеликого дощу, у неділю - без істотних опадів.У суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10+12 до +5+7 градусів.У неділю протягом дня одягайтеся тепліше, стовпчики термометрів коливатимуться близько +2+5 градусів, дуже холодно!

Увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та кволими невеликими "плюсами" в денні години.

Орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня, якраз на Всесвітній день метеоролога))