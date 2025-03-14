Прогноз погоды на выходные: когда в Украине начнет теплеть

Украину выходными посетит новая свежая воздушная масса арктического происхождения.

В западных областях и в большинстве северных температура воздуха будет составлять в течение дня +3+9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще ожидается +12+20 градусов.

Однако в воскресенье тепло останется только на юге и юго-востоке Украины. Карта – зверху.

А в понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю нашу территорию.

Из-за такого существенного похолодания завтра, 15-го марта, дожди на западе и севере Украины иногда будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет дождь. В южной части Украины и на юго-востоке 15-16 марта осадков не предполагается.

В Киеве завтра, в субботу, есть вероятность небольшого дождя, в воскресенье - без существенных осадков. В субботу в столице будет постепенно холодать от +10+12 до +5+7 градусов.

Вся последующая рабочая неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и хилыми небольшими "плюсами" в дневные часы.

Ориентировочно начнет теплеть в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта, как раз на Всемирный день метеоролога))