Прогноз на 2025 рік від Financial Times: не всім сподобається
1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ
Україна-Росія:
- Прогнозується мирна угода під тиском США
- США використовуватимуть погрозу посилення санкцій та збільшення підтримки України для залучення Москви до переговорів
- Ключова роль адміністрації Трампа: збереження питання членства України в НАТО як важеля впливу (!)
- Очікуваний компроміс: де-факто (але не де-юре) російський контроль над окупованими територіями з можливим обміном територій
- Гарантії безпеки: європейські з підтримкою США (!)
- Стратегічний розрахунок путіна на поступове послаблення європейської підтримки України
Близький Схід:
- Ізраїль та США утримаються від ударів по ядерних об'єктах Ірану
- Високий ризик зміни ситуації при наближенні Ірану до створення ядерної зброї
- Збереження регіональної напруженості
2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ЕКОНОМІКА
Торговельна політика США:
- Масштабна торговельна війна: мінімум 10% тарифи на половину імпорту США
- Особливий фокус на Китай: підвищення тарифів до 15%
- Потенційні 25% тарифи для Мексики та Канади
- Очікування поступок щодо імміграційної політики від північних та південних сусідів
Китайський фактор:
- Прогноз падіння експортних цін до 10% в окремі місяці 2025 року
- Стратегічні наслідки: компенсація американських тарифів через зниження цін
- Ризик перенаправлення дешевого китайського експорту на інші ринки
- Очікуваний конкурентний шок для глобальних виробників
3. ФІНАНСОВІ РИНКИ
Криптовалюти та цифрові активи:
- Прогноз зростання Bitcoin до $200,000 (!)
- Каталізатори: підтримка криптовалют адміністрацією Трампа
- Очікувана зміна політики SEC: припинення агресивних позовів проти крипто-компаній
- Прогнозоване збільшення інституційних інвестицій у криптовалюти
Технологічний сектор:
- "Велична сімка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) збереже лідерство
- Сповільнення зростання через:
* Зростання капітальних витрат
* Завищені очікування щодо ШІ
* Високі ринкові оцінки
Процентні ставки та облігації:
- США: збереження високих ставок через інфляційний тиск
- ЄС та Великобританія: продовження зниження ставок
- Ринок облігацій США: очікування нестабільності без катастрофічного сценарію
4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
Штучний інтелект:
- Розвиток "агентного ШІ" як головний тренд року
- Очікувані запуски від провідних технологічних компаній
- Потенційна трансформація взаємодії з цифровим світом
Електромобільний сектор:
- Прогноз частки ринку: 22% (нижче очікувань)
- Фактори стримування: зниження споживчого ентузіазму поза Китаєм
- Значні інвестиції виробників у знижки та нові моделі
- Китай залишається головним драйвером зростання
5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГНОЗИ
Європа:
- Франція: збереження президентства Макрона попри політичну турбулентність
- Німеччина: можливе послаблення правил бюджетного дефіциту
- Британія: дотримання обіцянки Лейбористського уряду щодо непідвищення податків
Інші регіони:
- Судан: продовження конфлікту через множинність залучених сторін
- Аргентина: лібералізація валютного контролю
- Індія: відкладення обгону японської економіки до 2026 року
- Китай: прогноз зростання викидів через економічне стимулювання
6. МЕДІА ТА РОЗВАГИ
Корпоративні трансформації:
- Очікування значної угоди в Голлівуді
- Потенційний продаж Warner Bros Discovery
- Стагнація ринку CD без "вінілового" відродження
- Зміна бізнес-моделей під впливом стрімінгових сервісів
7. КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ
Геополітичні:
- Нестабільність на Близькому Сході
- Ядерна програма Ірану
- Регіональні конфлікти
- Торговельні війни
Економічні:
- Інфляційний тиск у США
- Волатильність на ринку облігацій
- Ризики для технологічного сектору
- Конкурентний тиск з боку Китаю
8. СПЕЦІАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УКРАЇНИ
Стратегічні аспекти:
- Критична роль позиції США у мирному процесі (!)
- Складна архітектура безпекових гарантій
- Балансування між різними міжнародними гравцями
- Ризики послаблення європейської підтримки
- Необхідність стратегічної адаптації до нової геополітичної реальності