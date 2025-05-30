Пригоди для всієї родини: Топ-10 пляжних сімейних курортів

Пляжний відпочинок – ідеальний час для сімейних розваг, релаксу та створення незабутніх спогадів. На березі моря діти можуть будувати замки з піску, а батьки – насолоджуватися теплим сонцем і мальовничими краєвидами. У цій статті ми розповімо про найкращі пляжні курорти, розваги для всієї родини та секрети ідеальної відпустки на узбережжі. Готові? Тоді вирушаймо досліджувати найкращі пляжні курорти для сімей!

Grecian Sands Hotel, Айя-Напа, Кіпр

Комфортний готель за кілька хвилин від центру Айя-Напи, розташований прямо на золотистому піщаному пляжі з кришталево чистою водою Середземного моря.

Адреса: Айя-Напа, Kryou Nerou 44, Айя-Напа 5341, Кіпр

Вебсайт: https://www.greciansands.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Grecian Sands пропонує різноманітні номери та люкси з сучасним дизайном у блакитно-білих тонах. Усі люкси мають захоплюючі краєвиди на море або місто. Для молодших гостей у саду готелю працює чудовий дитячий клуб, де діти можуть веселитися та гратися, поки дорослі відпочивають.

Готель розташований на одному з найкращих пляжів Айя-Напи з тихими та чистими бірюзовими водами. Тут можна насолоджуватися сонцем на білому піску та смакувати смачну їжу в ресторані прямо на пляжі.

У Grecian Sands також є відкриті та криті басейни для дорослих і дітей, а також джакузі. Після купання можна відвідати сауну або парову баню, щоб розслабитися та зміцнити імунітет.

Готель рекомендує ресторан Ithaka із панорамним видом на море, розташований на першому поверсі. Roof Burger Bar на верхньому поверсі готелю пропонує бургери, свіжі салати, вино або коктейлі на тлі заходу сонця.

Grecian Sands – ідеальний пляжний курорт на Кіпрі, де можна насолодитися красою моря, смачною їжею та затишними номерами.

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances, Салоу, Іспанія

Пляжні курорти для всієї родини. Джерело: Image by Yevhen Paramonov from Pixabay website

Ідеальне місце для сімейного відпочинку. Готель розташований лише за 250 метрів від пляжів Салоу, що дозволяє швидко дістатися до золотистого піску та кришталево чистих вод.

Адреса: Carrer de Valls, 16, 43840 Салоу, Таррагона, Іспанія

Вебсайт: https://www.pierreetvacances.com/gb-en/fp_EFH_self-catering-hotel-hotel-salou-beach

Рейтинг: 4.1 ⭐

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances пропонує просторі та затишні апартаменти, щоб ви почувалися як удома. Номери оснащені безкоштовним Wi-Fi, кондиціонером і мебльованими балконами, звідки відкриваються краєвиди на навколишню природу.

Готель має відкритий басейн, де можна освіжитися та відпочити під іспанським сонцем. У ресторані готелю пропонують різноманітні страви – від традиційної іспанської кухні до міжнародних смаків.

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances розташований за годину їзди від Барселони та неподалік від парків розваг PortAventura і Ferrari Land. Це ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із культурними та розважальними активностями.

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances – чудове місце для відпочинку на Коста-Дорада.

JW Marriott Phuket Resort & Spa, Таїланд

Розкішний пляжний курорт із широким вибором дитячих розваг і спа-процедур. Розташований за кілька метрів від пляжу Май-Кхао на острові Пхукет.

Адреса: 231 Mai Khao, Thalang District, Пхукет 83110, Таїланд

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktjw-jw-marriott-phuket-resort-and-spa/

Рейтинг: 4.7 ⭐

JW Marriott Phuket Resort & Spa пропонує різноманітні люкси з видами на сад або море. Усі номери оснащені сучасними зручностями та мебльованими балконами.

Готель відомий своїм преміум-спа:

Масажі;

Ароматерапія;

Гідротерапія. Розслабтеся та відновіть сили в комфорті.

На території є три басейни, де можна освіжитися та позасмагати. Сучасний фітнес-центр оснащений усім необхідним для підтримання форми.

JW Marriott Phuket Resort & Spa – рай для дітей. Готель розташований на єдиному пляжі Пхукета, куди припливають черепахи, щоб відкладати яйця. Програма Turtle Kids дозволяє юним гостям дізнатися більше про морських істот.

Курорт розташований лише за 20 хвилин від міжнародного аеропорту Пхукета та має зручний доступ до затоки Пханг-Нга та історичного центру міста Пхукет.

JW Marriott Phuket Resort & Spa – це місце, де розкіш поєднується з природою, спа-процедури – із дитячими радощами, а релакс – із пригодами.

Grand Velas Riviera Maya, Мексика

Активний сімейний відпочинок на пляжних курортах. Джерело: Image by sawaxe from the Pixabay website

Шикарний сімейний курорт із системою "все включено" пропонує незабутній відпочинок для всієї родини. Ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися пляжем і природою.

Адреса: Riviera Maya, Carretera Cancun Tulum Km 62, Плая-дель-Кармен, 77710 Riviera Maya, Q.R., Мексика

Вебсайт: https://rivieramaya.grandvelas.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Grand Velas пропонує просторі номери та люкси з видом на океан. Усі номери оснащені сучасними зручностями та красиво оформлені. Тут ви почуватиметеся як удома завдяки високому рівню сервісу та турботі про кожного гостя.

Курорт рекомендує кілька басейнів, де можна розслабитися та насолоджуватися сонцем. Спа-центр Grand Velas – справжній рай для тих, хто хоче спробувати масажі, ароматерапію та інші процедури. Різноманітні ресторани пропонують свіжі морепродукти та мексиканські делікатеси.

Grand Velas – чудове місце для сімейного відпочинку. Діти можуть розважатися в дитячому клубі, а батьки – насолоджуватися спокоєм і красою природи.

Курорт також організовує екскурсії околицями, щоб гості могли познайомитися з місцевою культурою та природою.

Grand Velas Riviera Maya – місце, де комфорт поєднується з природою, а релаксація – із незабутніми враженнями.

Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, Мексика

Відомий своїми комплексними послугами та прекрасними пляжами для сімейного відпочинку. Розташований на узбережжі Карибського моря, неподалік від пляжу Чемоїль.

Адреса: Carretera Cancun Tulum 307, Tulkal Chemuyil, 77774 Тулум, Q.R., Мексика

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/cunhihh-hilton-tulum-riviera-maya-all-inclusive-resort/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Цей курорт пропонує різноманітні варіанти для відпочинку та розваг:

Їжа та напої . Сніданок, обід і вечеря в одному з 13 ресторанів і барів. Міні-бар щодня поповнюється преміум-напоями та закусками.

. Сніданок, обід і вечеря в одному з 13 ресторанів і барів. Міні-бар щодня поповнюється преміум-напоями та закусками. Розваги . Групові заняття з йоги, фітнесу та оздоровлення. Щовечора – музика та розважальні програми.

. Групові заняття з йоги, фітнесу та оздоровлення. Щовечора – музика та розважальні програми. Пляжні та басейнові послуги . Обслуговування біля басейну та на пляжі.

. Обслуговування біля басейну та на пляжі. Культурні заходи . Щоденні культурні активності для гостей.

. Щоденні культурні активності для гостей. Персональний консьєрж. Допомога та турбота про кожного гостя.

Крім того, є спа-центр, де кожна процедура – це справжня сенсорна подорож.

Hilton Tulum пропонує ексклюзивну сімейну зону, де діти можуть насолоджуватися різноманітними активностями.

Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort – це відпочинок із унікальними моментами на одному з найкращих сімейних курортів.

Barceló Maya Palace, Мексика

Відокремлені сімейні курорти. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Прекрасний сімейний курорт на узбережжі Рив’єра-Мая в Мексиці. Він оточений вражаючими природними пам’ятками. За кілька хвилин їзди розташований Пуерто-Авентурас – чарівне місце з магазинами та ресторанами.

Адреса: Carretera Tulum-Playa del Carmen Km. 266, Chetumal, Calle Margarita Maza 3, 77750 Riviera Maya, Q.R., Мексика

Вебсайт: https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-maya-palace/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Barceló Maya Palace пропонує кілька просторих басейнів для дорослих і дітей. Тут можна розслабитися, поплавати та насолоджуватися сонцем.

У готелі є 7 різних ресторанів, де можна скуштувати різноманітні кухні. Також є спа-центр із повним спектром послуг і нічний клуб для вечірніх розваг.

Гості можуть скористатися безкоштовним спорядженням для снорклінгу та каякингу. На території є тенісні корти та поле для міні-гольфу. І, звісно, дитячий майданчик і різноманітні розважальні програми для дітей і дорослих.

Barceló Maya Palace – розкішне місце для найкращих вражень.

Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort, Мексика

Стильний сімейний курорт, який поєднує розкіш із різноманітними водними активностями. Розташований у затоці Бандерас, за 50 хвилин від Пуерто-Вальярта та 35 хвилин від Нуево-Вальярта. Тут ви знайдете золотисті піщані пляжі та вражаючі гірські краєвиди.

Адреса: Carretera Cruz De Huanacaxtle, 63762 Наяріт, Nay., Мексика

Вебсайт: https://www.hyattinclusivecollection.com/en/resorts-hotels/dreams/mexico/bahia-mita-surf-spa-resort/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort пропонує затишні номери. Усі 363 номери та люкси курорту оформлені в сучасному стилі з розкішними зручностями. Тут відкриваються прекрасні тропічні або океанські краєвиди, а також є щоденно оновлюваний міні-бар і цілодобове обслуговування номерів.

Курорт працює за системою "все включено", без браслетів і чайових. Насолоджуйтесь безлімітним вибором ресторанів, барів, водних активностей і спа-процедур.

Dreams Bahia Mita пропонує каякинг, уроки серфінгу або гольф. Для релаксу є Secrets Spa, натхненний островами Марієтас.

Тут також можна досліджувати місцеві пам’ятки. Острови Марієтас відомі унікальними пляжами та підводними печерами.

Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort – незабутні враження для всієї родини.

Hard Rock Hotel Riviera Maya, Мексика

Комфортні сімейні номери в найкращих пляжних курортах. Джерело: Image by ming dai from Pixabay website

Унікальний сімейний пляжний курорт, де музична енергія поєднується з неймовірними краєвидами тропічної природи.

Адреса: Carretera Playa del Carmen - Tulum Km 72, Пуерто-Авентурас, 77710 Riviera Maya, Q.R., Мексика

Вебсайт: https://hotel.hardrock.com/riviera-maya/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Якщо ви любите музику, Hard Rock Hotel Riviera Maya – ваше місце! Тут можна насолоджуватися живими виступами, концертами та тематичними вечірками. Рок-н-рол завжди в моді.

Hard Rock Hotel Riviera Maya пропонує просторі номери з мексиканським колоніальним декором і приголомшливими видами на океан. Це місце для відпочинку та насолоди красою природи.

Від різноманітних ресторанів і барів до спа-процедур і фітнес-центру – можливості безмежні. Усе, що ви хочете, включено.

Hard Rock Hotel Riviera Maya має ексклюзивну зону лише для дорослих Heaven at Hard Rock, де пропонуються розкішні номери, спа-процедури та приватність. Юні гості полюблять дитячий клуб, басейн із водними гірками та безліч розваг.

Hard Rock Hotel Riviera Maya – це місце, де розкіш поєднується з музикою для відпочинку, не схожого на жоден інший.

Selectum Family Resort Varadero, Куба

Чудовий сімейний курорт, розташований на одному з найкращих пляжів світу. Він займає привілейоване місце у Варадеро, лише за 20 хвилин від міжнародного аеропорту та 2 години від Гавани.

Адреса: Km 19, Вія Бланка, Варадеро, Куба

Вебсайт: https://www.selectumhotels.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Selectum Family Resort Varadero має 567 номерів, усі затишно мебльовані та з приголомшливими видами на океан.

Готель пропонує гостям:

Безкоштовну парковку;

Басейн;

Фітнес-центр;

Безкоштовний сніданок;

Приватний пляж;

Тенісний корт;

Послуги няні та дитячий майданчик.

Selectum Family Resort Varadero – одне з найкращих місць у світі для сімейного пляжного відпочинку.

Iberostar Taínos, Куба

Сімейні пляжні канікули в топових курортах. Джерело: Image by Adam from Pixabay website

Чудовий сімейний курорт на узбережжі Варадеро, Куба. Він оточений буйною тропічною рослинністю, що створює атмосферу затишку та спокою. Тут можна насолоджуватися природою та красою острова.

Адреса: Km. 12.5, Las Morlas, Варадеро 42200, Куба

Вебсайт: https://www.ibercuba.com/en/hotels/varadero/iberostar-tainos/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Iberostar Taínos розташований за кілька метрів від величезного пляжу Варадеро. Золотий пісок і кришталево чиста вода – ідеальне місце для відпочинку та купання.

Готель пропонує відкриті басейни для дітей і дорослих, дитячий парк, тренажерний зал і розважальні програми. Тут є розваги для всіх.

Iberostar Taínos також має спа-центр, де можна розслабитися та насолодитися процедурами. Для любителів активного відпочинку доступні водні види спорту.

У готелі є 5 барів і 4 ресторани, де можна смакувати різноманітні кухні та делікатеси.

Iberostar Taínos – унікальний пляжний відпочинок у країні з багатою історією.

Висновок

Незалежно від вашого вибору, кожен із цих чудових курортів подарує незабутні емоції та безліч позитивних спогадів для всієї родини. Насолоджуйтесь відпочинком!