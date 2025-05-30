Приключения для всей семьи: Топ-10 пляжных семейных курортов

Пляжный отдых – идеальное время для семейных развлечений, релакса и создания незабываемых воспоминаний. На берегу моря дети могут строить замки из песка, а родители – наслаждаться теплым солнцем и живописными видами. В этой статье мы расскажем о лучших пляжных курортах, развлечениях для всей семьи и секретах идеального отпуска на побережье. Готовы? Тогда отправляемся исследовать лучшие пляжные курорты для семей!

Grecian Sands Hotel, Айя-Напа, Кипр

Комфортный отель в нескольких минутах от центра Айя-Напы, расположен прямо на золотистом песчаном пляже с кристально чистой водой Средиземного моря.

Адрес : Айя-Напа, Kryou Nerou 44, Айя-Напа 5341, Кипр.

Вебсайт : https://www.greciansands.com/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Grecian Sands предлагает разнообразные номера и люксы с современным дизайном в голубых тонах. Все люксы имеют увлекательные виды на море или город. Для младших гостей в саду отеля работает отличный детский клуб, где дети могут веселиться и играть, пока взрослые отдыхают.

Отель расположен на одном из лучших пляжей Айя-Напы с тихими и чистыми бирюзовыми водами. Здесь можно наслаждаться солнцем на белом песке и вкусить вкусную еду в ресторане прямо на пляже.

В Grecian Sands есть открытые и крытые бассейны для взрослых и детей, а также джакузи. После купания можно посетить сауну или паровую баню, чтобы расслабиться и укрепить иммунитет.

Отель рекомендует ресторан Ithaka с панорамным видом на море, расположенный на первом этаже. Roof Burger Bar на верхнем этаже отеля предлагает бургеры, свежие салаты, вино или коктейли на фоне заката.

Grecian Sands – идеальный пляжный курорт на Кипре, где можно насладиться красотой моря, вкусной едой и уютными номерами.

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances, Салоу, Испания

Пляжные курорты для всей семьи. Источник: Image by Yevhen Paramonov from Pixabay website

Идеальное место для семейного отдыха. Отель расположен всего в 250 метрах от пляжей Салоу, что позволяет быстро добраться до золотистого песка и кристально чистых вод.

Адрес : Carrer de Valls, 16, 43840 Салоу, Таррагона, Испания

Вебсайт : https://www.pierreetvacances.com/gb-en/fp_EFH_self-catering-hotel-hotel-salou-beach

Рейтинг : 4.1 ⭐

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances предлагает просторные и уютные апартаменты, чтобы вы чувствовали себя как дома. Номера оснащены бесплатным Wi-Fi, кондиционером и меблированными балконами, откуда открываются виды на окружающую природу.

В отеле есть открытый бассейн, где можно освежиться и отдохнуть под испанским солнцем. В ресторане отеля предлагают разнообразные блюда – от традиционной испанской кухни до международных вкусов.

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances находится в часе езды от Барселоны и недалеко от парков развлечений PortAventura и Ferrari Land. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с культурными и развлекательными активностями.

Hotel Salou Beach by Pierre & Vacances – это отличное место для отдыха на Коста-Дорада.

JW Marriott Phuket Resort & Spa, Таиланд

Роскошный пляжный курорт с широким выбором детских развлечений и спа-процедур. Расположен в нескольких метрах от пляжа Май-Кхао на острове Пхукет.

Адрес : 231 Mai Khao, Thalang District, Пхукет 83110, Таиланд

Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktjw-jw-marriott-phuket-resort-and-spa/

Рейтинг : 4.7 ⭐

JW Marriott Phuket Resort & Spa предлагает разнообразные люксы с видами на сад или море. Все номера оснащены современными удобствами и меблированными балконами.

Отель известен своим премиум-спа:

Массажи;

Ароматерапия;

Гидротерапия. Расслабьтесь и обновите силы в комфорте.

На территории отеля есть три бассейна, где можно освежиться и позагорать. Современный фитнес-центр оснащен всем необходимым для поддержания формы.

JW Marriott Phuket Resort & Spa – рай для детей. Отель расположен на единственном пляже Пхукета, куда приплывают черепахи, чтобы откладывать яйца. Программа Turtle Kids позволяет юным гостям узнать больше о морских существах.

Курорт расположен всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и имеет удобный доступ к заливу Пханг-Нга и историческому центру города Пхукет.

JW Marriott Phuket Resort & Spa – это место, где роскошь сочетается с природой, спа-процедуры – с детскими радостями, а релакс – с приключениями.

Grand Velas Riviera Maya, Мексика

Активный семейный отдых на пляжных курортах. Источник: Image by sawaxe from the Pixabay website

Шикарный семейный курорт с системой "все включено" предлагает незабываемый отдых для всей семьи. Идеальное место для тех, кто хочет насладиться пляжем и природой.

Адрес : Riviera Maya, Carretera Cancun Tulum Km 62, Плайя-дель-Кармен, 77710 Riviera Maya, QR, Мексика

Вебсайт : https://rivieramaya.grandvelas.com/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Grand Velas предлагает просторные номера и люксы с видом на океан. Все номера оборудованы современными удобствами и красиво оформлены. Здесь вы будете чувствовать себя как дома благодаря высокому уровню сервиса и заботе о каждом госте.

Курорт предлагает несколько бассейнов, где можно расслабиться и наслаждаться солнцем. Спа-центр Grand Velas – настоящий рай для тех, кто хочет попробовать массажи, ароматерапию и другие процедуры. Различные рестораны предлагают свежие морепродукты и мексиканские деликатесы.

Grand Velas – отличное место для семейного отдыха. Дети могут развлекаться в детском клубе, а родители – наслаждаться спокойствием и красотой природы.

Курорт также организует экскурсии по окрестностям, чтобы гости могли познакомиться с местной культурой и природой.

Grand Velas Riviera Maya – место, где уют сочетается с природой, а релаксация – с незабываемыми впечатлениями.

Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, Мексика

Известный своими комплексными услугами и прекрасными пляжами для семейного отдыха. Расположен на побережье Карибского моря, недалеко от пляжа Чемоиль.

Адрес : Carretera Cancun Tulum 307, Tulkal Chemuyil, 77774 Тулум, QR, Мексика

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/cunhihh-hilton-tulum-riviera-maya-all-inclusive-resort/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Курорт предлагает различные варианты отдыха и развлечений.

Еда и напитки . Завтрак, обед и ужин в одном из 13 ресторанов и баров. Минибар ежедневно пополняется премиум-напитками и закусками.

. Завтрак, обед и ужин в одном из 13 ресторанов и баров. Минибар ежедневно пополняется премиум-напитками и закусками. Развлечения . Групповые занятия по йоге, фитнесу и оздоровлению. Каждый вечер – музыка и развлекательные программы.

. Групповые занятия по йоге, фитнесу и оздоровлению. Каждый вечер – музыка и развлекательные программы. Пляжные и бассейновые услуги . Обслуживание у бассейна и на пляже.

. Обслуживание у бассейна и на пляже. Культурные мероприятия . Ежедневная культурная активность для гостей.

. Ежедневная культурная активность для гостей. Персональный консьерж. Помощь и забота о каждом госте.

Кроме того, есть спа-центр, где каждая процедура – это настоящее сенсорное путешествие.

Hilton Tulum предлагает эксклюзивную семейную зону, где дети могут наслаждаться разнообразными активностями.

Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort – это отдых с уникальными моментами на одном из самых лучших семейных курортов.

Barceló Maya Palace, Мексика

Уединенные семейные курорты. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Прекрасный семейный курорт на побережье Ривьера-Мая в Мексике. Он окружен впечатляющими природными достопримечательностями. Через несколько минут езды расположен Пуэрто-Авентурас – волшебное место с магазинами и ресторанами.

Адрес : Carretera Tulum-Playa del Carmen Km. 266, Chetumal, Calle Margarita Maza 3, 77750 Riviera Maya, QR, Мексика

Вебсайт : https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-maya-palace/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Barceló Maya Palace предлагает несколько просторных бассейнов для взрослых и детей. Здесь можно расслабиться, поплавать и наслаждаться солнцем.

В отеле есть 7 различных ресторанов, где можно отведать разнообразные кухни. В спа-центре предлагается полный спектр услуг и ночной клуб для вечерних развлечений.

Гости могут воспользоваться бесплатным снаряжением для снорклинга и каякинга. На территории отеля есть теннисные корты и поле для мини-гольфа. И, конечно, детская площадка и развлекательные программы для детей и взрослых.

Barceló Maya Palace – роскошное место для лучших впечатлений.

Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort, Мексика

Стильный семейный курорт, сочетающий роскошь с разнообразными водными активностями. Расположен в заливе Бандерас, в 50 минутах от Пуэрто-Вальярта и 35 минутах от Нуэво-Вальярта. Здесь вы найдете золотистые песчаные пляжи и удивительные горные пейзажи.

Адрес : Carretera Cruz De Huanacaxtle, 63762 Наярит, Nay., Мексика

Вебсайт : https://www.hyattinclusivecollection.com/en/resorts-hotels/dreams/mexico/bahia-mita-surf-spa-resort/

Рейтинг : 4.2 ⭐

Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort предлагает уютные номера. Все 363 номера и люксы курорта оформлены в современном стиле с роскошными удобствами. Здесь открываются прекрасные тропические или океанские виды, а также ежедневно обновляемый мини-бар и круглосуточное обслуживание номеров.

Курорт работает по системе "все включено", без браслетов и чаевых. Наслаждайтесь безлимитным выбором ресторанов, баров, водных активностей и спа-процедур.

Dreams Bahia Mita предлагает каякинг, уроки серфинга или гольф. Для релакса есть Secrets Spa, вдохновленный островами Мариетас.

Здесь также можно изучить местные достопримечательности. Острова Мариетас известны уникальными пляжами и подводными пещерами.

Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort – незабываемые впечатления для всей семьи.

Hard Rock Hotel Riviera Maya, Мексика

Комфортные семейные номера в лучших пляжных курортах. Источник: Image by ming dai from Pixabay website

Уникальный семейный пляжный курорт, где музыкальная энергия сочетается с невероятными видами тропической природы.

Адрес : Carretera Playa del Carmen - Tulum Km 72, Пуэрто-Авентурас, 77710 Ривьера Мая, QR, Мексика

Вебсайт : https://hotel.hardrock.com/riviera-maya/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Hard Rock Hotel Riviera Maya – это то, что вам нужно. Здесь можно наслаждаться живыми выступлениями, концертами и вечерами. Рок-н-ролл всегда в моде.

Hard Rock Hotel Riviera Maya предлагает просторные номера с мексиканским колониальным декором и потрясающими видами на океан. Это место для отдыха и удовольствия красотой природы.

От различных ресторанов и баров до спа-процедур и фитнес-центра – возможности безграничны. Все, что вы хотите, включено.

Hard Rock Hotel Riviera Maya располагает эксклюзивной зоной только для взрослых Heaven at Hard Rock, где предлагается роскошные номера, спа-процедуры и конфиденциальность. Юные гости полюбят детский клуб, бассейн с водными горками и множество развлечений.

Hard Rock Hotel Riviera Maya – это место, где роскошь сочетается с музыкой для отдыха, не похожей ни на один другой.

Selectum Family Resort Varadero, Куба

Великолепный семейный курорт, расположенный на одном из лучших пляжей мира. Он занимает привилегированное место в Варадеро, всего в 20 минутах от международного аэропорта и 2 часа от Гаваны.

Адрес : Km 19, Вия Бланка, Варадеро, Куба

Вебсайт : https://www.selectumhotels.com/

Рейтинг : 4.2 ⭐

Selectum Family Resort Varadero имеет 567 номеров, все удобно меблированы и с потрясающими видами на океан.

Гостиница предлагает гостям:

Бесплатная парковка;

Бассейн;

Фитнесс-центр;

Бесплатный завтрак;

Частный пляж;

Теннисный корт;

Услуги няни и детская площадка.

Selectum Family Resort Varadero – одно из самых лучших мест в мире для семейного пляжного отдыха.

Iberostar Taínos, Куба

Семейные пляжные каникулы в топовых курортах. Источник: Image by Adam from Pixabay website

Прекрасный семейный курорт на побережье Варадеро, Куба. Он окружен буйной тропической растительностью, создающей атмосферу уюта и покоя. Здесь можно наслаждаться природой и красотой острова.

Адрес : Km. 12.5, Las Morlas, Варадеро 42200, Куба

Вебсайт : https://www.ibercuba.com/en/hotels/varadero/iberostar-tainos/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Iberostar Taínos расположен в нескольких метрах от огромного пляжа Варадеро. Золотой песок и кристально чистая вода – идеальное место для отдыха и купания.

Отель предлагает открытые бассейны для детей и взрослых, детский парк, тренажерный зал и развлекательные программы. Здесь есть развлечения для всех.

В спа-центре Iberostar Taínos имеются спа-центр, где можно расслабиться и насладиться процедурами. Для любителей активного отдыха доступны водные виды спорта.

В отеле есть 5 баров и 4 ресторана, где можно смаковать разнообразные кухни и деликатесы.

Iberostar Taínos – уникальный пляжный отдых в стране с богатой историей.

Вывод

Независимо от вашего выбора, каждый из этих прекрасных курортов подарит незабываемые эмоции и множество положительных воспоминаний всей семье. Наслаждайтесь отдыхом!