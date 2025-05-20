Припинення вогню не буде: про що насправді говорили Трамп і Путін

Поговорили. Припинення вогню не буде.

***

Дві години розмови Трампа з Путіним. Зміст брифінгів практично протилежний. Там, де Трамп пафосно заявляє, що "негайно почнуться переговори з припинення вогню", Путін каже про "можливе припинення вогню на певний строк" колись потім за результатами домовленостей – а це точно не про перемир'я, навіть коротке. При тому обидва старанно ігнорують очевидну невідповідність заяв візаві.

Для нас важливіша ніяка риторика Путіна (беззмістовне "готові домовлятись про можливі домовленості"). Судячи з цього, у Путіна непогано виходить затягувати процес. План, очевидно, такий: до кінця року все ж погодитись на переговори, але для цього до осені спробувати досягти максимуму на фронті.

Однак акуратно, намагаючись не дратувати Трампа і не забуваючи про забезпечення постійного орієнтованого на Трампа фонового супроводу "давайте домовлятись". Хоча маємо не забувати самі і постійно нагадувати союзникам: путінське "усунення причин кризи" у рамках домовленостей означає буквально "усунення української держави".

Затягуванням Путін, ймовірно, розраховує, що до осені Трампу ця тема остаточно набридне, в Україні погіршиться внутрішня ситуація і з європейською підтримкою стане гірше, бо ЄС матиме власні якісь ускладнення. Але на що би не розраховував Путін щодо Європи, по факту це об’єктивна реальність: дуже багато залежить від того, наскільки Європа готова самостійно, без Америки включатись у протистояння з Росією. Це стало хіба актуальнішим на обіцянки Трампа приїхати до Росії "після завершення кризи".

До речі, останнє означає, що найпевніше на якусь деескалацію вже восени Путін таки піде. Суто для демонстрації Трампу – щоб той почав реалізацію обіцяних "дуже вигідних" бізнесових проєктів.

Але у будь-якому випадку і перемир’я (якщо Путін все ж піде на це, а не обере варіант тривалої війни на виснаження), і підтримання позитивних взаємин з Трампом – це ненадовго. Тему буде прикрито або вже наступного, 2026-го року (за результатами виборів 33-х сенаторів у листопаді), або на 2 роки пізніше, із завершенням каденції Трампа.

Тобто, 2027-го чи гора 2029-го року війну, найімовірніше, буде відновлено – якщо війна взагалі припинятиметься на якийсь час. І цей момент Україна має зустріти максимально підготовленою до продовження війни. Як і Європа.