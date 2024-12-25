Святкові звички: шість популярних міфів

Сьогодні в Україні відзначається Різдво Христове, вітаю всіх друзів і колег з цим світлим Святом і бажаю Божої допомоги передусім нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу Свободу і право на Життя!

Вже за тиждень ми будемо зустрічати Новий 2025 рік. Віримо, що він принесе нам Перемогу над ворогом і справедливий стабільний Мир.

Останні дні року, що минає, сповнені робочими справами, корпоративами, зустрічами з друзями та родичами. Досить складно дотримуватися засад здорового харчування через "святкову" висококалорійну їжу з високим вмістом солі та жиру, солодощі разом із споживанням алкоголю, нерідко у надмірних кількостях.

Добре відомі потенційні наслідки надто "веселих" свят. Незважаючи на те, що поради щодо їхнього уникнення важко назвати новими, але дослухатися до них буде слушно і допоможе залишатися у доброму здоров’ї впродовж всього святкового сезону.

Розглянемо також деякі "гіпотетичні" можливості із поліпшення "витривалості" у підготовці та під час свят.

У СВЯТА НЕ УНИКНУТИ СТРЕСУ

Попри необхідність купити подарунки та підготувати святковий стіл, завжди можна виділити декілька хвилин для відпочинку. Насамперед визначте пріоритет у достатній тривалості сну - від семи до дев’яти годин.

Продовжуйте робити те, що вас заспокоює, як щоденні прогулянки, читання чи перегляд фільму. Також корисно практикувати такі техніки релаксації, наприклад глибоке дихання, йога чи медитація. І не менш важливо встановити межі, не кажучи всьому "так", і будувати реалістичні плани того, на які святкові зустрічі можна потрапити і встигнути відпочити після них.

ПРОПУСК ПРИЙОМУ ЇЖІ ЗМЕНШИТЬ КІЛЬКІСТЬ СПОЖИТИХ КАЛОРІЙ

Як би не було спокусливо не їсти, аби "заощадити калорії" на потім, є неоднозначні думки щодо цього. Деякі дослідження показують, що пропуск їжі може мати позитивний вплив на рівень цукру в крові та вміст поганого холестерину, тоді як інші дані свідчать, що це здатне спричинити ще більший голод та призвести до переїдання. Одне дослідження показало, що регулярні пропуски прийомів їжі пов’язані із вищим ризиком смертності.

КОНТРОЛЬ ЗА СПОЖИВАННЯМ СОЛІ НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ

Споживання надлишку натрію у складі кухарської солі підвищує ризик підвищення кров'яного тиску, виникнення серцевого нападу та погіршення серцевої недостатності. Звісно, повністю виключити сіль з рецептів страв неможливо, однак її надмірна кількість призводить до затримки рідини в організмі, що створює навантаження на серце та інші важливі внутрішні органи.

Намагайтеся обмежити споживання продуктів із високим вмістом солі, як хліб/булочки, піца, бутерброди, м'ясна нарізка та в'ялене м'ясо, чіпси та крекери, копчена курка, сир, страви з яєць. Крім того, не досолюйте готові страви, їжте більше свіжих фруктів та овочів, а також перевіряйте етикетки готових продуктів на вміст натрію.

МОЖНА ПРОПУСКАТИ ТРЕНУВАННЯ

Знайти час для фізичної активності у святковий період буває важко. Часто люди відчувають втому та мають менше часу для себе. Втім, вправи допомагають відволіктися від застільного марафону, зняти стрес, а також компенсувати частину зайвих калорій.

Намагайтеся дотримуватися того самого розкладу тренувань, що й зазвичай, але будьте гнучкими, якщо святкування збиває із колії. Варто додати фізичної активності, наприклад, більше ходити чи підійматися по сходах замість ліфта. Вправи корисні для серця, але вони не можуть повністю компенсувати нездорове харчування.

НАДМІРНЕ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ — Є ТРАДИЦІЙНО НОРМАЛЬНИМ

Коли на святковому столі багато алкогольних напоїв, деяким людям може бути важко стриматися. У зовсім помірних кількостях алкоголь може мати деякі теоретичні переваги для серцево-судинної системи на думку частини експертів. Однак, навіть невеликі кількості алкогольних напоїв містять багато калорій, цукру та солі.

ВООЗ зазначає, що у вживанні алкоголю немає безпечної кількості, яка не впливає на здоров’я. А при надлишковому споживанні він спричинює інтоксикацію, травмування, транспортні пригоди із небезпечними для життя наслідками, пов’язаний із захворюваннями серця, гіпертонією, кардіоміопатією та ожирінням.

Якщо не плануєте повністю відмовитися від алкоголю, обмежтеся споживанням одного келиху, а потім перейдіть на газовану воду чи інший низькокалорійний безалкогольний напій.

МОЖНА ВИСПАТИСЯ ПІСЛЯ СВЯТ

Сон є найбільш недооціненим аспектом здоров’я, оскільки під час сну організм перезавантажується та відновлюється. Регулярна нестача якісного сну підвищує ризик таких захворювань, як серцеві хвороби, інсульт, ожиріння та деменція.

Брак сну підвищує й рівень стресу та впливає на прийняття рішень, тому людям важче зробити вибір на користь здорового способу життя. А тривалі періоди недостатнього сну можуть спричинити такі фактори ризику серцевих захворювань, як високий кров’яний тиск, значне збільшення ваги та діабет. Попри будь-які обставини, намагайтеся дотримувати оптимального розкладу сну та висипатися.