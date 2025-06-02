Політичний шторм в Польщі: Україна матимемо ще одну Угорщину-2

У сусідів, схоже, починається політичний шторм. Так, нам би хотілося, щоб це відбувалося з іншої сторони кордону - в РФ. Але це стосується Польщі.

З приходом до президентства Навроцького країна може впасти в позачергові - уже парламентські - вибори. Які в свою чергу мають шанс посилити позиції саме правих і праворадикальних сил.

Чим це загрожує Україні? Тенденцією, яку ми спостерігали останні два роки, тільки масштабованою в рази - антиукраїнською риторикою, популістськими закликами та призупиненням співпраці з Україною у багатьох сферах. Тобто, на жаль, на своєму кордоні ми матимемо ще одну Угорщину-2.