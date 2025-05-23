Добірка "успішного успіху" російської економіки: що ж відбувається в РФ насправді
RSNPZD. Або що там за поребриком?
А там багато цікавого;)
Давно не писав про російську економіку. нагадаю, саме вона є основою для фінансування проти агресії та інших країн.
Також нагадаю, що російська економіка найбільш чутлива до цін на нафту, доходи від експорту якої формують до 30% російського бюджету.
Офіційна статистика рапортує про перемоги.
2024 року російська економіка продемонструвала зростання, перевищивши очікування експертів.
За даними офіційних джерел, ВВП росії зріс на 4,1%.
Це сталося "завдяки збільшенню інвестицій, споживчого попиту та зростання реальних доходів населення".
Це пишуть офіційні джерела.
Але що відбувається там насправді можна побачити з новин регіональних національних ЗМІ
Невелика добірка "успішного успіху" російської економіки:
Економіка
- У першому кварталі 2025 року ВВП росії вперше з 2022 року пішов у мінус: скорочення становило 0,3% порівняно з попереднім кварталом, а за оцінкою Bloomberg Economics - 0,6-0,8%
https://surl.lt/lgbugg
- Це падіння супроводжується зниженням темпів зростання промисловості (з 5,7% до 1,1%), скороченням роздрібного обороту (до 3,2%) та відходом оптової торгівлі в мінус (–2,1%)
(все йде за планом)
- Якщо розглядати динаміку промислового виробництва без урахування галузей оборонно-промислового комплексу, можна говорити про перехід до рецесії", — йдеться у звіті російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) за перший квартал 2025 року.
https://surl.li/jauftl
- Російський бюджет на 2025 рік був складений з розрахунку ціни на нафту $70 за барель, при цьому $60 вважаються критичним рівнем.
Нині нафта марки Brent опустилася нижче за $60 за барель, а російська нафта марки Urals — нижче за $50.
- Бюджетний дефіцит росії за перші чотири місяці 2025 виріс майже втричі в порівнянні з минулим роком і досяг 3,2 трлн рублів. У квітні місячний дефіцит становив 1,05 трлн рублів ($13 млрд)
https://surl.li/ulurvr
Головна причина проблем економіки росії — різке падіння нафтогазових доходів і зростаючі витрати на війну.
Російська нафта Urals подешевшала з $70 у січні до $49 на початку травня, що призведе до втрати 2,6 трлн рублів бюджетних надходжень
Нагадаю, що у липні ОПЕК+ планує збільшити видобуток, що призведе до продовження падіння цін на нафту.
https://surl.li/gikapy
- Випуск цивільної продукції у першому кварталі знизився на 0,8% за місяць.
В результаті виробництво досягло найнижчого рівня з квітня 2023 року.
- Індекс PMI промисловості опустився нижче за 50 пунктів, що є ознакою спаду виробництва.
Вантажоперевезення по мережі РЗ скоротилися на 9,7% рік до року
- Коментатор FT Мартін Сандбу заявив у своїй колонці від 12 січня 2025 року, що через корпоративний борг, що розростається, "військова економіка росії - це картковий будиночок"
https://surl.li/mcouwi
- Міністерство фінансів росії заявило у квітні, що очікує зниження доходів від нафти і газу на 24% цього року порівняно з попередніми оцінками, і знизило прогноз цін на нафту з $69,7 до $56 за барель.
Міністерство також підвищило оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП із попереднього прогнозу в 0,5%.
https://surl.li/zpaioa
...
Населення та рівень життя
- Мінекономрозвитку рф у квітні 2025 року підвищило прогноз щодо зростання споживчих цін з 4,5% до 7,6%.
Тижнева інфляція знову почала зростати, незважаючи на міцний рубль.
Очікується, що влітку нацвалюта може почати слабшати, що посилить інфляційний тиск
https://surl.li/fjtaor
- Банк росії також підвищив прогноз інфляції: за підсумками 2025 року очікується 7-8%, а середньорічне значення може досягти 9,1-9,8%
- Зростання цін пов'язане з санкціями, обмеженнями на імпорт, скороченням легальних каналів ввезення автомобілів, електроніки, запчастин та побутової техніки, що веде до додаткового подорожчання цих товарів
(санкції не працюють!))
- Реальні доходи росіян, за прогнозом аналітиків, знизяться на 2% у 2025 році (насправді, значно більше)
- Банкрутства фізосіб у росії зросли на 35%
https://surl.lu/rjmxww
- Продукти у росії 2025 року можуть подорожчати на 20%
https://surl.li/ngticy
- Фактична інфляція, за експертними оцінками, може досягати 15–21% у річному вираженні, що призводить до падіння рівня життя та зниження купівельної спроможності населення
https://surl.li/uctoif
- У росії зростає дефіцит кадрів
https://surl.lu/lpqtdy
І сягає вже майже 3 млн осіб
https://surl.li/cavzph
- Кількість виданих іпотечних кредитів росіянам у березні 2025 року скоротилася вдвічі порівняно з березнем 2024 року
https://surl.li/niudgw
- Відзначається зниження споживчої активності.
Темпи зростання роздрібних продажів більш ніж утричі нижчі за темпи зростання доходів.
"Реальні доходи населення з урахуванням інфляції зросли на 7,1%, тоді як роздрібні продажі зросли лише на 2,2%"
https://surl.lu/mnyskp
- Реальні процентні ставки за довгостроковими кредитами сягають 40%
https://surl.li/rbwliw
...
Бізнес
- Від санкцій вже постраждали 70% російського бізнесу
https://surl.lu/pvmzwe
- 77% великих російських компаній назвали загрозою номер один збереження тривалого періоду високої ключової ставки
https://surli.cc/kblxpy
- Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистими збитками в 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд).
https://surl.li/kepqwn
- 86,6% бізнесу фіксує прогресуюче зростання закупівельних цін
- З січня 2025 року підприємства сплачують підвищений податок на прибуток за ставкою 25% замість 20%
https://surl.li/tyfbcj
- У росії почалося банкрутство одного з найбільших виробників чіпів – компанії "Ангстрем" (Зеленоград)
https://surl.li/kozctw
- Держкорпорація "Роснано" оголосила технічний дефолт з облігацій з державною гарантією.
https://surl.lu/pvzmnz
- На початку 2025 року більш ніж у 20% підприємств обробної промисловості росії відношення прибутку до процентних платежів перебуває на ризикованому рівні, а найгірше ситуація складається в транспортному машинобудуванні.
https://surli.cc/mjfvev
...
Це короткий огляд того, що на поверхні.
Насправді ж в економіці росії почалися серйозні структурні проблеми, від яких вона не одужає навіть різко заморозивши військову компанію.
Британська розвідка каже, що 2025 року російська економіка колапсне.
Путін розуміє це, тому і нагнітає, кидаючи останні ресурси на "літню наступальну компанію".
Це остання конвульсія вмираючої імперії.
Сьогодні практично неможливо знайти оптимістичні прогнози щодо російської економіки.
У коментарі можете додавати факти, цифри, які я пропустив.
Читайте, робіть висновки, поширюйте!