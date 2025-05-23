Подборка ''успешного успеха'' российской экономики: что же происходит в РФ на самом деле

RSNPZD. Или что там за поребриком?

А там много интересного;)

Давно не писал о российской экономике. напомню, именно она является основой финансирования против агрессии и других стран.

Напомню, что российская экономика наиболее чувствительна к ценам на нефть, доходы от экспорта которой формируют до 30% российского бюджета.

Официальная статистика рапортует о победах.

Далее текст на языке оригинала

2024 року російська економіка продемонструвала зростання, перевищивши очікування експертів.

За даними офіційних джерел, ВВП росії зріс на 4,1%.

Це сталося "завдяки збільшенню інвестицій, споживчого попиту та зростання реальних доходів населення".

Це пишуть офіційні джерела.

Але що відбувається там насправді можна побачити з новин регіональних національних ЗМІ

Невелика добірка "успішного успіху" російської економіки:

Економіка

У першому кварталі 2025 року ВВП росії вперше з 2022 року пішов у мінус: скорочення становило 0,3% порівняно з попереднім кварталом, а за оцінкою Bloomberg Economics - 0,6-0,8%

https://surl.lt/lgbugg

Це падіння супроводжується зниженням темпів зростання промисловості (з 5,7% до 1,1%), скороченням роздрібного обороту (до 3,2%) та відходом оптової торгівлі в мінус (–2,1%)

(все йде за планом)

Якщо розглядати динаміку промислового виробництва без урахування галузей оборонно-промислового комплексу, можна говорити про перехід до рецесії", — йдеться у звіті російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) за перший квартал 2025 року.

https://surl.li/jauftl

Російський бюджет на 2025 рік був складений з розрахунку ціни на нафту $70 за барель, при цьому $60 вважаються критичним рівнем.

Нині нафта марки Brent опустилася нижче за $60 за барель, а російська нафта марки Urals — нижче за $50.

Бюджетний дефіцит росії за перші чотири місяці 2025 виріс майже втричі в порівнянні з минулим роком і досяг 3,2 трлн рублів. У квітні місячний дефіцит становив 1,05 трлн рублів ($13 млрд)

https://surl.li/ulurvr

Головна причина проблем економіки росії — різке падіння нафтогазових доходів і зростаючі витрати на війну.

Російська нафта Urals подешевшала з $70 у січні до $49 на початку травня, що призведе до втрати 2,6 трлн рублів бюджетних надходжень

Нагадаю, що у липні ОПЕК+ планує збільшити видобуток, що призведе до продовження падіння цін на нафту.

https://surl.li/gikapy

Випуск цивільної продукції у першому кварталі знизився на 0,8% за місяць.

В результаті виробництво досягло найнижчого рівня з квітня 2023 року.

Індекс PMI промисловості опустився нижче за 50 пунктів, що є ознакою спаду виробництва.

Вантажоперевезення по мережі РЗ скоротилися на 9,7% рік до року

Коментатор FT Мартін Сандбу заявив у своїй колонці від 12 січня 2025 року, що через корпоративний борг, що розростається, "військова економіка росії - це картковий будиночок"

https://surl.li/mcouwi

Міністерство фінансів росії заявило у квітні, що очікує зниження доходів від нафти і газу на 24% цього року порівняно з попередніми оцінками, і знизило прогноз цін на нафту з $69,7 до $56 за барель.

Міністерство також підвищило оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП із попереднього прогнозу в 0,5%.

https://surl.li/zpaioa

...

Населення та рівень життя

Мінекономрозвитку рф у квітні 2025 року підвищило прогноз щодо зростання споживчих цін з 4,5% до 7,6%.

Тижнева інфляція знову почала зростати, незважаючи на міцний рубль.

Очікується, що влітку нацвалюта може почати слабшати, що посилить інфляційний тиск

https://surl.li/fjtaor

Банк росії також підвищив прогноз інфляції: за підсумками 2025 року очікується 7-8%, а середньорічне значення може досягти 9,1-9,8% Зростання цін пов'язане з санкціями, обмеженнями на імпорт, скороченням легальних каналів ввезення автомобілів, електроніки, запчастин та побутової техніки, що веде до додаткового подорожчання цих товарів

(санкції не працюють!))

Реальні доходи росіян, за прогнозом аналітиків, знизяться на 2% у 2025 році (насправді, значно більше) Банкрутства фізосіб у росії зросли на 35%

https://surl.lu/rjmxww

Продукти у росії 2025 року можуть подорожчати на 20%

https://surl.li/ngticy

Фактична інфляція, за експертними оцінками, може досягати 15–21% у річному вираженні, що призводить до падіння рівня життя та зниження купівельної спроможності населення

https://surl.li/uctoif

У росії зростає дефіцит кадрів

https://surl.lu/lpqtdy

І сягає вже майже 3 млн осіб

https://surl.li/cavzph

Кількість виданих іпотечних кредитів росіянам у березні 2025 року скоротилася вдвічі порівняно з березнем 2024 року

https://surl.li/niudgw

Відзначається зниження споживчої активності.

Темпи зростання роздрібних продажів більш ніж утричі нижчі за темпи зростання доходів.

"Реальні доходи населення з урахуванням інфляції зросли на 7,1%, тоді як роздрібні продажі зросли лише на 2,2%"

https://surl.lu/mnyskp

Реальні процентні ставки за довгостроковими кредитами сягають 40%

https://surl.li/rbwliw

...

Бізнес

Від санкцій вже постраждали 70% російського бізнесу

https://surl.lu/pvmzwe

77% великих російських компаній назвали загрозою номер один збереження тривалого періоду високої ключової ставки

https://surli.cc/kblxpy

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистими збитками в 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд).

https://surl.li/kepqwn

86,6% бізнесу фіксує прогресуюче зростання закупівельних цін З січня 2025 року підприємства сплачують підвищений податок на прибуток за ставкою 25% замість 20%

https://surl.li/tyfbcj

У росії почалося банкрутство одного з найбільших виробників чіпів – компанії "Ангстрем" (Зеленоград)

https://surl.li/kozctw

Держкорпорація "Роснано" оголосила технічний дефолт з облігацій з державною гарантією.

https://surl.lu/pvzmnz

На початку 2025 року більш ніж у 20% підприємств обробної промисловості росії відношення прибутку до процентних платежів перебуває на ризикованому рівні, а найгірше ситуація складається в транспортному машинобудуванні.

https://surli.cc/mjfvev

...

Це короткий огляд того, що на поверхні.

Насправді ж в економіці росії почалися серйозні структурні проблеми, від яких вона не одужає навіть різко заморозивши військову компанію.

Британська розвідка каже, що 2025 року російська економіка колапсне.

Путін розуміє це, тому і нагнітає, кидаючи останні ресурси на "літню наступальну компанію".

Це остання конвульсія вмираючої імперії.

Сьогодні практично неможливо знайти оптимістичні прогнози щодо російської економіки.

У коментарі можете додавати факти, цифри, які я пропустив.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!