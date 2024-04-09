Під Бахмутом українські дрони знищили рідкісних російських 'Франкенштейнів'

Невтомні воїни підрозділу Signum 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" спали вже дві РБУ 6000 окупантів.

Цей рідкісний "звір" – потужна рективно-бомбометна корабельна установка, яку росіяни почали використовувати на суходолі, встановивши на наземний транспорт. У природі їх – лічині одиниці. Але бійцям із Signum 93 ОМБр менше ніж за місяць вдалося знищити одразу двох таких склепаних "Франкенштейнів". Браво, хлопці, потужна робота!

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В обох випадках російські "монстри" були вражені на Бахмутському напрямку у темну пору за допомогою "теплих" дронів.

Березневий почин

Квітневе продовження

Що таке РБУ-6000?

Реактивно-бомбометна установка-6000, або "Смерч-2" – розроблений ще в Радянському Союзі реактивний морський бомбомет з 12-ма стволами. Початково призначався для знищення підводних човнів і торпед противника.

Під час російсько-української війни першу РБУ-6000 було ідентифіковано на фронті у вересні 2023 року – окупанти встановили її на гусеничний тягач МТЛБ.

У січні 2024-го в мережі зʼявилося відео з РБУ-6000, яку прикрутили замість башти до шасі танка Т-80У. А згодом вулицями тимчасово окупованого Алчевська проїхала РБУ-6000 на шасі автомобіля "Урал".

Можливо, то була одна з двох машин, яку знищили бійці 93 ОМБр.

Полювання на "монстрів" триває!

Раніше 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала фото з-під Бахмута.