Чому вигідніше попрацювати довше: як зростуть пенсійні виплати за понаднормовий стаж

Хочете трохи підняти свою пенсію? Є можливість збільшити виплати, якщо попрацювати довше! Не пропустіть можливість трохи збільшити свою пенсію!

Працюєте далі після того, як настав пенсійний вік? Тоді можете отримати надбавку до пенсії. Про це пишуть на сайті Пенсійного Фонду України.

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Скільки можна отримати?

0,5% за кожен повний місяць додаткового стажу, якщо відстрочка виходу на пенсію до 60 місяців.

за кожен повний місяць додаткового стажу, якщо відстрочка виходу на пенсію до 60 місяців. 0,75% за кожен повний місяць додаткового стажу, якщо відстрочка виходу на пенсію понад 60 місяців.

Наприклад:

Відпрацювали ще 5 років - отримаєте +6% до пенсії.

Відпрацювали ще 7 років - отримаєте +9% до пенсії.

Важливо:

Додаткові виплати нараховуються з місяця, наступного за тим, коли ви могли вийти на пенсію .

. Для розрахунку надбавки враховуються лише повні місяці роботи.

роботи. Щоб отримати надбавку, потрібно повідомити про своє бажання ПФУ.

Як повідомити ПФУ:

Звернутися до найближчого відділення ПФУ.

Зателефонувати на гарячу лінію ПФУ: 19-28.

Надіслати онлайн-звернення через веб-сайт ПФУ.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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