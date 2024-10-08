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Чому під час криз люди стають релігійними

Валерій ПекарВалерій Пекар

Чому під час криз люди стають релігійними
Чому під час криз люди стають релігійними

Для знавців моделей еволюції мислення це просто академічний кейс.

(Всіх інших прошу гортати далі, вибачте.)

1. Тривалий стрес і страждання призводять до падіння на один, два, три щаблі по вертикалі розвитку.

2. Людина з модерним раціональним критичним мисленням ("помаранчевий" рівень) може утриматися на цьому рівні, а може впасти.

3. Ця людина би впала на попередній рівень ("синій"), якби там були потужні й авторитетні інституції -- релігійні. Але для цієї помаранчевої людини "сині" церкви -- не авторитет, адже вона себе вважає атеїстом. Тому не затримується й падає далі.

4. Разом із нею падає "синя" людина з традиційним патерналістським мисленням (таких в суспільстві більшість), якщо вона розчарована у церкві (можливо, у критичний момент не отримала необхідну допомогу абощо), або якщо вважає себе атеїстом, або якщо вірить у "совок" (таких псевдоатеїстів чимало, і це добре видно на моделі Інґлгарта, де вони рухають нашу точку по осі релігійності далі реальної поширеності релігій).

5. Якщо нема де зупинитися, ці двоє падають до найнижчого рівня в суспільстві -- "фіолетового" магічного мислення (одинак може впасти ще нижче, але ж ми люди, у нас є спільноти). І тут їх зустрічають конспірологи, сайєнтологи, карти Таро, гороскопи і, звичайно, стара добра магія.

Висновок.

Для людини: якщо важко, ідіть краще в церкву, костьол, молитовний дім, мечеть, синагогу. Там принаймні ви збережете свій "дах" від великого падіння.

Для релігійних громад: ваш вихід, панове. Включайтеся на повну.

Джерело:facebook.com

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