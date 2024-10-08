Почему во время кризисов люди становятся религиозными

Для знатоков моделей эволюции мышления это просто академический кейс.

(Все остальные прошу листать дальше, извините.)

1. Длительный стресс и страдания приводят к падению на одну, две, три ступени по вертикали развития.

2. Человек с современным рациональным критическим мышлением ("оранжевый" уровень) может удержаться на этом уровне, а может упасть.

3. Этот человек упал бы на прежний уровень ("синий"), если бы там были мощные и авторитетные институции - религиозные. Но для этого оранжевого человека "синие" церкви – не авторитет, ведь он себя считает атеистом. Потому не задерживается и падает дальше.

4. Вместе с ней падает "синий" человек с традиционным патерналистским мышлением (таких в обществе большинство), если он разочарован в церкви (возможно, в критический момент не получил необходимую помощь или что-либо), или если считает себя атеистом, или если верит в " совок" (таких псевдоатеистов немало, и это хорошо видно на модели Инглгарта, где они двигают нашу точку по оси религиозности дальше реальной распространенности религий).

5. Если негде остановиться, эти двое падают до самого низкого уровня в обществе - "фиолетового" магического мышления (однако может упасть еще ниже, но мы люди, у нас есть сообщества). И здесь их встречают конспирологи, сайентологи, карты Таро, гороскопы и, конечно, старая добрая магия.

Вывод.

Для человека: если тяжело, идите лучше в церковь, костёл, молитвенный дом, мечеть, синагогу. Там, по крайней мере, вы сохраните свою "крышу" от большого падения.

Для религиозных общин: ваш выход, господа. Включайтесь в полную.