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Чому Трамп вибори точно не виграє

Ігор ЕйдманІгор Ейдман

Чому Трамп вибори точно не виграє
Чому Трамп вибори точно не виграє

Існують дві популярні на споживчому ринку маркетингові стратегії. 1. Компанія формує співтовариство лояльних споживачів і далі вкладається в те, щоб вони все інтенсивніше купували її продукт. 2. Компанія вкладається у постійне розширення кола своїх споживачів.

Для того, щоб заробляти на шанувальниках, Трампу було достатньо вибрати перший варіант. Жадібний і обмежений екс-президент його і обрав. Він все інтенсивніше прив'язує до себе та експлуатує своїх прихильників. Втюхує їм різний мерч, збирає донати. На цьому він добре заробляє.

Але для того, щоб виграти вибори – лише шанувальників явно недостатньо. Для цього Трампу потрібно було вибрати другу стратегію, тобто вкладати всі зусилля у залучення нових прихильників. Однак він цього не робить. Простіше стригти старе стадо. Всі його зусилля спрямовані саме на це, а не на залучення симпатій нейтральних виборців, важливих для перемоги на виборах.

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