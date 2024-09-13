Чому Трамп вибори точно не виграє

Існують дві популярні на споживчому ринку маркетингові стратегії. 1. Компанія формує співтовариство лояльних споживачів і далі вкладається в те, щоб вони все інтенсивніше купували її продукт. 2. Компанія вкладається у постійне розширення кола своїх споживачів.

Для того, щоб заробляти на шанувальниках, Трампу було достатньо вибрати перший варіант. Жадібний і обмежений екс-президент його і обрав. Він все інтенсивніше прив'язує до себе та експлуатує своїх прихильників. Втюхує їм різний мерч, збирає донати. На цьому він добре заробляє.

Але для того, щоб виграти вибори – лише шанувальників явно недостатньо. Для цього Трампу потрібно було вибрати другу стратегію, тобто вкладати всі зусилля у залучення нових прихильників. Однак він цього не робить. Простіше стригти старе стадо. Всі його зусилля спрямовані саме на це, а не на залучення симпатій нейтральних виборців, важливих для перемоги на виборах.