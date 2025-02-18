Чому Трамп дивує Україну?

Припустимо, на початку повномасштабного вторгнення наше керівництво було до цього психологічно не готове, бо війна — таки шалений форс-мажор. Тому й не було ніяких наказів, розпоряджень, інструкцій як діяти під час такої агресії, про що розповідав генерал Наєв.

Це неможливо виправдати, але це можна пояснити.

Але я хочу зрозуміти, яким чином наша влада готувалася до пришестя президента Трампа з його надприроднім намаганням порішати все тут і зараз та його переконанням, що сила вирішує все, а мораль — вигадки лузерів? Хто в нас в країні під час війни має функціональні обов’язки прогнозувати важливі міжнародні сценарії, інформувати про них політичне керівництво і пропонувати українські дії, які відповідають ситуації, що складається?

А також, хто несе відповідальність за те, що Україна виявилась неготовою до турборежиму Трампа за наш рахунок? Хто запрошені у ту "ситуаційну кімнату", де обговорюються варіанти розвитку подій і приймаються рішення президентом України?

Таке враження, що ніхто. Нема ні відповідальних, ні обговорення, ні відповідальності. Не факт, що і кімната є. Хоча Д.Трамп жодним чином не приховував свої наміри. Він ще й у перший свій термін запевняв путіна у повазі і наїжджав на ЄС.

Як на мене, один цей кричущій провал є достатнім приводом для повного перезавантаження влади. Вже не кажучи про ситуацію з ВПК і мобілізацією.

Але проблема у тому, що вибори, які в нас плануються, категорично не дозволять розумним, порядним та відповідальним людям прийти до влади. В 2019 році влада формально оновилася, але якість влади стала ще гіршою. Зараз ризикуємо зробити наступний крок у деградації державного управління.

Тобто, кардинальне оновлення української влади життєво необхідне. Хоча реальної процедури цього оновлення ніхто не пропонує. Це як на рятувальному плоту посеред океану: води навколо повно, але напитися нема чим.