Чому США тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів

Пояснюю логіку американців, чому вони тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів. Отже, вона полягає в тому, що людина, яка підпише документ (мирний договір з Росією), має у майбутньому цей договір виконувати. Хто б цією особою не був - Зеленський, Залужний тощо.

У американців острах, що новий президент може відмовитись виконувати угоду і вся робота по урегулюванню піде коту під хвіст.

Тому й вигаданий попередній алгоритм: спочатку зупинка військових дій, потім - вибори, наступним етапом - підготовка і підрисання угоди.

Але кожен з елементів цього алгоритму має свої підводні камені.

Чому це може виявитися цікавим для Росії? Бо вона якраз хоче паузу для перегрупування військ і нарощування армії. З тим, що якщо зірветься третій етап - відновити свої військові дії в країні, яка ще буде втомлена й виборчою кампанією.

Але щоб вибори відбулися, треба ще стільки всього пройти…