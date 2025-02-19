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Чому США тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Чому США тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів
Чому США тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів

Пояснюю логіку американців, чому вони тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів. Отже, вона полягає в тому, що людина, яка підпише документ (мирний договір з Росією), має у майбутньому цей договір виконувати. Хто б цією особою не був - Зеленський, Залужний тощо.

У американців острах, що новий президент може відмовитись виконувати угоду і вся робота по урегулюванню піде коту під хвіст.

Тому й вигаданий попередній алгоритм: спочатку зупинка військових дій, потім - вибори, наступним етапом - підготовка і підрисання угоди.

Але кожен з елементів цього алгоритму має свої підводні камені.

Чому це може виявитися цікавим для Росії? Бо вона якраз хоче паузу для перегрупування військ і нарощування армії. З тим, що якщо зірветься третій етап - відновити свої військові дії в країні, яка ще буде втомлена й виборчою кампанією.

Але щоб вибори відбулися, треба ще стільки всього пройти…

Джерело:facebook.com

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