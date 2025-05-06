ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?

Олександр КочетковОлександр Кочетков

Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?
Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?

На жаль, питання стає все більш актуальним. До Орбана і Фіцо ми фактично звикли. Але генерація своїх орбанів іде у Румунії, Чехії, Німеччині, Франції і далі по списку.

Наприклад, політичні лідери Африки майже повністю заражені орбанізмом, головними симптомами якого є протиприродна повага до Путіна як "захисника інтересів власної країни" і вимоги припинити підтримку України, віддаючи її на поталу агресору.

Та невже ФСБ здатна завербували стільки відомих людей? Політиків – так, але не виборців, які за них голосують. Тобто, маємо справу з об’єктивним процесом, який треба розуміти.

Зверніть увагу: у часи нападу СРСР на Афганістан у демократичних країнах не було нікого помітного, хто б закликав до припинення підтримки моджахедів, які демократами аж ніяк не виглядали. А проти нас – доволі багато.

І це не тільки тому, що у нас корупція і утиски демократичних свобод. Більшості з тих, хто виступає проти підтримки України, на ці свободи та законність плювати.

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя визначалися піком глобалізму: він вважався майже офіційним мейнстримом, фокуси з гендерною ідентичністю та цифровим контролем життя ("цифровий концтабір") стали майже невідворотною реальністю.

І це подобалося далеко не всім, просто мешканці багатьох країн не знали, проти кого і як протестувати. Тому що ООН, ВООЗ, ВОТ, ЄС, НАТО та інші подібні глобальні організації перетворилися на бюрократичні фортеці – на них не вплинути, від них ні сховатися. Ну, а нав’язана глобалістами людожерська форма "боротьби з ковідом" розкрила очі практично усім.

І тут піднявся з чемодана і виповз на арену кремлівський фюрерок. І проголосив, що Росія настільки велична, що не бажає жити за правилами, які формулювала не вона. А перше і головне російське правило – це "Будемо робити що завгодно, і нічого нам за це не буде".

І такий підхід з позицій "можна все, аби тільки це запакувати в обгортку національних інтересів" дуже сподобався тим, кого лякали новації і дурість глобалістів. Тому у багатьох країнах почали піднімати голови, хто не хоче жити за правилами, кому подобається їх свідомо порушувати. А такі люди є завжди, і це можуть бути як крайні праві, так і крайні ліві. І путін став для них не те щоб лідером, а своєрідним зразком.

Так, безумовний примат національного над міжнаціональним в окремих випадках є цілком доречним, але у світі загалом це породжує хаос і конфлікти включно з потенційною ядерною катастрофою.

Після того, як Трамп почав зі свого боку руйнувати світовий порядок, побудований на правилах, процес відходу від глобалізму-лібералізму у світі набув ознаки лавиноподібного і отримав назву "трампізму" (я б ще додав "путінізму"). Це і прихований протест проти ліберальних збочень, і хвороблива схильність до простих рішень, і розрахунок на грубу силу як найбільш надійний інструмент досягнення мети.

А тут Україна відчайдушно протистоїть воєнному тиску значно більшої країни, вона чинить ефективний спротив саме грубій силі і наполягає на виконанні міжнародних правил і положень, зокрема, про непорушність кордонів і покарання агресора! І це страшенно дратує антиглобалістів та радикалів всіх ґатунків, націоналістів, у першу чергу.

Бо руйнує зрозумілий для них світ трампізму-путінізму, де сильний має право знущатися і навіть знищувати слабкого, а той не має права навіть боронити себе.

До речі, вимога "Не заважати знущатися над тобою" походить з криміналу. Тобто, якщо узагальнити, трампізм-путінізм замість високотехнологічного цифрового концтабору нав’язують нам звичайну зону із зеками і наглядачами.

Єдиний варіант поміняти відношення до України адептів сучасного антиглобалізму – це стати переможними. Якщо ми не тільки будемо чинити спротив, а досягнемо своєї мети у війні з недоімперією, то всілякі орбани з фіцо змінять свою ненависть до України на улесливу повагу. Бо ж вони поважають лише силу.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги