БлогПолітика
По заяві Путіна і стамбульських переговорах-2: прогноз
Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:
- Навіть, якщо американці натиснуть на нас, щоб ми відправили делегацію в Туреччину, у Стамбулі Путін планує вивалити черговий ультиматум. Україна на це не піде.
- США не зніматиме санкції і продовжить давати зброю. З часом, не виключаю, що США навіть дозріють до введення нових санкцій.
- Війна триватиме. Наступні реальні переговори можливі лише після закінчення літнього наступу. Але вони будуть результативними лише у тому випадку, якщо вони будуть частиною переговорного процесу США-Китай, а можливо, США-Китай-ЄС.
- Виходячи з цієї логіки, нам потрібно, попри все не сваритися з США і залишатися вагомою частиною переговорів ЄС-США.
- Нам потрібно вийти із штопору в наших стосунках з Китаєм. На це є літо. І я вважаю, це реалістично.