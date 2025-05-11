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По заявлению Путина и стамбульским переговорам-2: прогноз
Постараюсь очень коротко дать свой прогноз:
- Даже если американцы нажмут на нас, чтобы мы отправили делегацию в Турцию, в Стамбуле Путин планирует вывалить очередной ультиматум. Украина на это не пойдет.
- США не будут снимать санкции и продолжат давать оружие. Со временем не исключаю, что США даже созреют до введения новых санкций.
- Война будет продолжена. Следующие реальные переговоры возможны только по истечении летнего наступления. Но они будут результативны только в том случае, если они будут частью переговорного процесса США-Китай, а возможно, США-Китай-ЕС.
- Исходя из этой логики, нам нужно, несмотря ни на что не ссориться с США и оставаться весомой частью переговоров ЕС-США.
- Нам нужно выйти из штопора в наших отношениях с Китаем. На это есть лето. И я считаю это реалистично.