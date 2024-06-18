Погана новина для росіян: росіян вигадав Сталін

Росія ельцинської збірки 1991 пережила кілька етапів свого становлення. Від імітаційно-демократичного після поразки ГКЧП – до червоно-коричневого, від розстрілу парламенту у жовтні 93-го та воєн у Чечні – до агресивного вторгнення до Грузії та України. Десятирічна авантюра Путіна зі спробою віджати Крим, деякі українські території, а зрештою - завоювати всю Україну, зазнає краху, і це вже очевидно всім, окрім упокорених фанатиків режиму. Але головне – це зрозуміли кремлівські деміурги, які вже розкидають віяло сценаріїв майбутнього…

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На днях система тряхнула "Единую Россию", заменив Турчака непонятно откуда взявшимся Якушевым. Главный стержень режима согнулся в три погибели. Путинская "мирная инициатива", высказанная в МИД в пятницу, скорее похожа на истерику пацана или даже подставу со стороны системы, когда фюрер выглядит полным неадекватом. В итоге главаря рашистов с его предложениями уже послал весь цивилизованный мир. Дальше – только ядерный удар или отползание с оккупированных территорий с подписанием мира на тех условиях, на каких скажут.

Удар по пацанским кошелькам – это первый внушительный шлепок со стороны Запада. Глава МИДа Британии Кэмерон пообещал начать охоту за теневым флотом Путина. Дания грозит перекрыть проливы для теневого нефтяного флота России. Помимо удорожания самой войны, пещеру будут лишать возможности получить хоть какие-то деньги. На что угодно. Но с Путиным уход из Украины невозможен по определению. Значит, либо система согласится сдохнуть вместе с главарем, получив ответ на ядерный удар, либо фюрер будет ликвидирован самой системой. Уж каким образом – не столь важно. Гораздо важнее тот факт, что на саммит мира в Швейцарию от ельцинской России не позвали вообще никого. Даже оппозицию: Ходорковского или Навальную. Значит, Россию в нынешней конфигурации на геополитической карте будущего никто уже не видит. Россия и русские, как нация, скомпрометированы, с ними никто разговаривать не будет. А на второй саммит мира подписывать акт о капитуляции приедет некий представитель проигравшей пост-ельцинской России.

На что надеется система? Она рассчитывает сохраниться хотя бы фрагментарно. Возможно, предложит Западу часть своих спец-архивов, сдаст несколько наиболее ценных своих агентов – в обмен на перезагрузку. Дело в том, что нынешнее государство уже и так по факту обнулено самим Путиным. Государственные институты не работают, а после обрушения режима России будет выставлен такой неподъемный счет, что ее дальнейшее существование попросту станет экономически невозможным. Мы не будем рассматривать возможное применение Путиным ядерного оружия. Ведь если сейчас предварительный счетчик, выставленный Кремлю G-7 зафиксировал цифру в 486 млрд долларов, то во сколько триллионов долларов оценят ущерб от применения ядерки – даже подумать страшно. А теперь добавьте к этим почти 500 млрд долларов иски от граждан Украины, по которым придется платить. А также иски от возвращенцев-россиян, которых незаконно признали иноагентами, террористами и экстремистами, поразив в гражданских правах. Да что так говорить – представьте себе то количество калек, которые стали инвалидами по путинскому велению, отправившись в Украину. Все они потребуют компенсаций. Российская Федерация перестанет существовать уже хотя бы для того, чтобы скинуть с себя путинскую маску и, натянув новую, злобно ответить: "Я тебя в Украину не посылала, я тебя иноагентом не признавала. Я ничего тебе не должна". Именно это уже происходило в период полураспада СССР, когда добрые тетки в военкоматах произносили эти слова вчерашним "воинам-интернационалистам", отбитым на всю голову в Афганистане…

А что же будет вместо ельцинской России? Рискнем предположить, что система достанет из загашника прежнее имперское название и переименует пещеру, например, в Великороссию. И популярно объяснит, что вчерашние мохнатики – никакие не русские, а русских, как нацию, придумал Сталин. И это плохая новость. Но есть и хорошая: все вчерашние лже-русские, на самом деле, - великороссы! Так что величие, как основная скрепа, останется. Великороссами были Толстоевские и даже Ульянов-Ленин. Словом, под знаменем Великороссии пора идти вперед, к победе над пораженческими комплексами. ООН вряд ли признает это новообразование как преемницу России. Придется подавать заявку заново. А уж как быстро Великопещерье примут в состав ООН – никто не скажет.

Сложно предположить, насколько территориально ужмутся великие болота. При глобальном отползании не исключено, что столица "великой пещеры" переместится из Москвы куда-нибудь в Нижний Новгород, под пропагандистские завывания о восходящей заре демократии. Некоторые регионы могут отвалиться: Владивосток превратится в Хайшэньвай, а Калининградский анклав отойдет Польше, республики Северного Кавказа сольются в единый Имарат, а Карелия попросится в состав Финляндии. Не исключено, что федеративная система управления перестроится в конфедеративную, и никакие деньги не будут больше аккумулироваться в столице. Да и сам центр будет весьма условным. С номинальным правительством и премьер-министром, отвечающими за своевременную оплату долговых обязательств. Собственно, и большим деньгам у новой пещеры взяться неоткуда: Великороссия будет обременена таким количеством долгов по репарациям и компенсациям, что платить по этим счетам будут несколько поколений. Нынешние мохнатики нехило погуляли по лабазу – так что отрыгиваться будет очень долго. С потерей территорий и утратой лоска былого "величия", от которого останется одно только смешное претенциозное название: Великороссия…