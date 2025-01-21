Перший день президентства: що зробив Трамп

В перший день президентства Дональда Трампа, серед іншого:

Він помилував усіх засуджених за штурм Капітолія 6 січня 2021 року (понад 1,500 людей);

Підписав укази про посилення заходів безпеки на південному кордоні, визнання картелів терористичними організаціями, і скасування права на громадянство за фактом народження в США;

Перейменував Мексиканську затоку в Американську затоку;

Проголосив надзвичайний стан в енергетиці, що дозволить розширити буріння та видобуток нафти й газу в США;

Знову вийшов з Паризької кліматичної угоди і ВООЗ;

Сказав, що хоче бути миротворцем і закінчити війни у світі;

При цьому пообіцяв розширити територію США, повернути Панамський канал і встановити прапор США на Марсі;

В США обговорюють жести Ілона Маска (чи показав він нацистський салют на мітингу) і Трампа (чому він не поклав руку на Біблію протягом складання присяги);

Вівек Рамасвамі покинув Департамент ефективності роботи уряду - DOGE, який він мав очолити разом з Маском, ще до початку його роботи;

Сенат остаточно і одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді Держсекретаря США;

В коридорі Пентагона зняли портрет генерала Марка Міллі, з ким у Трампа особисті рахунки і взаємна неприязнь;

Війна Росії проти України не закінчилась. Щоб зрозуміти, скільки часу для цього знадобиться, треба поговорити з Путіним, сказав Дональд Трамп. І додав, що ця розмова може відбутись "дуже скоро".

На фото: прихильники Трампа чекають на вихід президента після інавгурації в сусідній будівлі Конгресу. Попереду дуже багато роботи.