Первый день президентства: что сделал Трамп

В первый день президентства Дональда Трампа, среди прочего:

Он помиловал всех осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 (более 1,500 человек);

Подписал указы об усилении мер безопасности на южной границе, признании картелей террористическими организациями и отмене права на гражданство по факту рождения в США;

Переименовал Мексиканский залив в Американский залив;

Провозгласил чрезвычайное положение в энергетике, что позволит расширить бурение и добычу нефти и газа в США;

Вновь вышел из Парижского климатического соглашения и ВОЗ;

Сказал, что хочет быть миротворцем и окончить войны в мире;

При этом пообещал расширить территорию США, вернуть Панамский канал и установить флаг США на Марсе;

В США обсуждают жесты Илона Маска (показал ли он нацистский салют на митинге) и Трампа (почему он не положил руку на Библию во время принесения присяги);

Вивек Рамасвами покинул Департамент эффективности работы правительства – DOGE, который он должен возглавить вместе с Маском, еще до начала его работы;

Сенат окончательно и единогласно утвердил Марко Рубио в должности Госсекретаря США;

В коридоре Пентагона сняли портрет генерала Марка Милли, с кем у Трампа личные счета и взаимная неприязнь;

Война России против Украины не завершилась. Чтобы понять сколько времени для этого понадобится, нужно поговорить с Путиным, сказал Дональд Трамп. И добавил, что этот разговор может состояться "очень скоро".

На фото: сторонники Трампа ждут выхода президента после инаугурации в соседнем здании Конгресса. Впереди очень много работы.