Перл Харбор: перше в історії масове знищення стратегічних літаків Росії

Перл Харбор.

Безперечно перше в історії масове знищення стратегічних літаків за 4.500 км від кордонів України.

Літаки були запаковані настільки далеко, що навіть жодна далекобійна зброя від наших союзників не могла б туди влучити.

В СБУ знову підійшли креативно та нестандартно.

Сьогодні зранку поблизу аеродрому "Белая" зупинилася фура, а за деякий час з неї масово почали вилітати атакуючі дрони.

Загалом сьогодні СБУ запалило 4 аеродроми "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".