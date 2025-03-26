Переговори США з РФ потрапили у смислову засідку

Другий раунд переговорів США з московитами в Ер-Ріяді 24 березня очікувано не призвів до конкретних результатів. Понад те, розкрив, що цю війну не можна закінчити одним розчерком пера, як уявляли досі кремлі, навіть якщо продовжувати називати її завзято "спецво". Схоже, це стало несподіванкою не лише для них, а й для Держдепу.

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Например, это рельефно проступило по такому частному вопросу, как безопасность судоходства в Чёрном море. Болгария, Румыния и Турция уже заявили, что без них это невозможно. Вскоре присоединится и Молдова. Если Китай стал сейчас называть себя приарктическим государством, чтобы обозначить претензии на Арктику, то Молдова вне сомнений причерноморское государство. Если Молдова становится стороной переговоров, то это ведёт к поднятию темы вывода оккупационных войск РФ с левого берега Днестра. Тем более, что Москва должна была сделать это ещё четверть века назад.

Поднять тему их вывода может и Банковая, если сообразит и не поленится, логично обосновав, что поскольку переговоры имеют конечной целью "вечный" мир, а не просто прекращение огня, то этот вопрос тоже следует закрыть навсегда. Тем самым кремлёвцы, требующие прямо сейчас "вечного" мира, а не просто тишины на фронте, будут обязаны что-то отвечать США, а в украинскую "комнату" в Эр-Рияде могут зайти и молдаване.

Внешне кажущееся лёгким "Просто перестать стрелять в Чёрном море", оказывается не таким простым как кажется.

Болгарию и Румынию интересует – снимать или не снимать минные заграждения у своих берегов и как реагировать на появление вблизи них кораблей РФ. Снимать мины, чтобы через месяц снова ставить их, никто не согласится. Украину интересует вопрос отсутствия флота РФ в оккупированном Крыму и не только ракетоносцев, но и малых кораблей, которые можно использовать для захвата газовых платформ и острова Змеиный. Логичен и запрет для военной авиации РФ полётов над Чёрным морем. Империя на такое вряд ли согласится, поскольку уже требует себе права досматривать все судна, идущие в порты Украины и из них, как при "зерновой сделке". У Турции тоже дилемма – открывать Босфор для военных кораблей РФ или нет, и как надолго, если открывать.

Всё это можно грубо назвать техническими проблемами и сделать вид, что они легко решаются по указке из Вашингтона, как привыкли говорить лавров и его подчинённые, но тут кремлёвцев подстерегает засада экзистенциальная. Команда Трампа выпустила в мир многополярочку, о которой два года мечтали вслух в кремле, после того как гладя на КНР, выбросили из своих нарративов сказание о двухполярном мире. Теперь все "марионетки США" в Европе уверенно говорят, что Вашингтон им не указ. Даже Гренландия, которая Америка, а не Европа. Канада вообще отказываться стать 51 штатом, притом, что Пуэрто-Рико более 50 лет хочет стать им, но США отказывают. Даже Трамп в первую каденцию дважды им отказал.

Только одинокий лавров по привычке всё блеет, вот получите указ от Вашингтона, и сделаете всё как велят. До лаврова всё доходит с большим запозданием, как до жирафа грипп. За это его даже можно назвать зеркалом эволюции в кремле, где только сейчас начали осознавать, что двухполярный мир стал рушиться со вторым пришествием Трампа. Теперь договариваться надо не только с Вашингтоном, но также с Парижем, Лондоном, Киевом, Кишинёвом, и даже с Таллинном, Ригой и Вильнюсом, как бы это унизительно не звучало для кремлёвского коллектива.

Позже, чем до лаврова, доходит только до Госдумы. Она до сих пор живёт в парадигме двухполярного мира, поскольку за два года не успела постигнуть, когда и где следует употреблять новый нарратив о многополярном мире, так как в инструкциях из кремля это не было чётко прописано. Теперь кремлёвцы сами не прочь забыть о многополярном мире и быстренько вернуться в мир на двоих с США. Но упираются в уйму проблем, в том числе и в – просто перестать стрелять в Чёрном море.

В результате на встрече в Эр-Рияде никакой конкретики о прекращении, по крайней мере, огня и на время, а не войны ожидаемо не получилось. Настолько не получилось, что даже нечего было написать в совместное заявление. Но очень хотелось. Поэтому Москва пообещала опубликовать его 25 марта в 11 часов по своему времени, но это закончилось тем, что к СМИ вышел песков и молвил: заявления не будет, в кремле пока анализируют встречу. Вместо совместного заявления с США получилось совместное заявление пескова и его знаменитых усов. Госдума взялась спасать ситуацию на свой лад и оттуда изрекли, что совместное заявление сорвала делегация Украины, отсутствовавшая в переговорной комнате. Надо полагать, отобрала у американцев авторучки. Госдума давно соревнуется с Безуглой по части глупостей.

Но не только московиты оказались в экзистенциальной засаде. Госдеп в неё тоже попал. Марк Рубио в день переговоров заявил: "Эту войну нельзя завершить военным путём, она должна закончиться путём переговоров". То есть, дипломатическим путём, как говорили одиннадцать лет назад все в администрации Обамы, включая Байдена. Интересно, сколько ещё лет планируется идти таким путём? Вряд ли у кого-то в Госдепе есть ответ.

Напомню – российско-молдавская война дипломатическим путём решается уже более 30 лет, а советско-корейская с 1953 г. В 2015-2017 гг. в Украине многие, в том числе и Арестович, поучали – сделайте из Украины витрину западного мира и в РФ все лопнут от зависти и быстро снесут путинский режим. Но уровень жизни и свобод в Южной Корее давно и многократно выше, чем в КНДР, однако, коммунистическая монархия Кимов всё ещё жива, как и 70 лет назад.

Считается, что социальный прогресс вещь вроде как неизбежная и наступает по воле истории и ещё каких-то сил, но при этом часто забывается, если конкретные люди чего-то не сделают для его наступления, то сам прогресс себя не продвинет вперёд.