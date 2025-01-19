''Патруль Балтійського моря''. Гібридна війна Росії вже розпочалася

На тлі війни Росії проти України багато хто говорить, що наступною ціллю Кремля можуть стати країни Балтії чи Польща, бо якщо Росія виграє цю війну, вона може не побоятися конфлікту із країнами НАТО. Однак чому ми обговорюємо такі можливості у майбутньому часі?

Цього тижня вісім країн НАТО, обʼєднаних спільним кордоном по Балтійському морю, домовилися про спільний план дій, повʼязаних із обороною акваторії від ймовірних російських диверсій.

Місія під назвою "Патруль Балтійського моря" передбачає нагляд за пересуванням кораблів. Адже так званий "тіньовий флот" Росії використовується не тільки для нелегального перевезення нафти, але й для різноманітних диверсій. У листопаді минулого року європейці з тривогою стежили за пошкодженням кількох підводних кабелів звʼязку у Балтійському морі.

"Ця нова диверсія в Балтійському морі наочно демонструє, що гібридна війна загострюється в безпосередній близькості від нас. Естонії та її союзникам потрібно зберігати спокій – і бути надзвичайно пильними. Одним з найбільших геополітичних зрушень останнього часу стало входження Швеції та Фінляндії до НАТО. Таким чином, Балтійське море значною мірою стало внутрішнім морем Альянсу. Звичайно, це не може подобатися Москві, і оскільки конвенційна війна в цьому регіоні на даний момент не розглядається, в хід пускаються методи гібридної війни. Для Естонії та її союзників є лише одна відповідь на цю гібридну війну: посилити співпрацю і фактично використовувати Балтійське море як внутрішнє море НАТО", – закликало тоді естонське видання Postimees.

Широке плече НАТО

А колумніст радіокомпанії France Inter відзначав: "Росія тепер єдина країна з виходом до Балтійського моря, яка не є членом НАТО. І життєво важлива інфраструктура, така як підводні кабелі, стала улюбленою мішенню в рамках ведення "гібридних воєн". Якщо підтвердиться, що обидва кабелі були пошкоджені внаслідок диверсії ворожої держави, то це стане ще одним витоком ескалації – і напевно не останнім – у цьому розірваному конфліктами світі".

І от тепер перше рішення ухвалено.

"Країни з усією серйозністю ставляться до нападів на підводну інфраструктуру – і зміцнюють свою співпрацю в рамках НАТО та Європейського союзу. Мета полягає в тому, щоб запобігти таким атакам, розширивши контроль і спостереження, а також підвищивши готовність до своєчасного втручання. Акваторія Балтійського моря має колосальне значення для Північноатлантичного альянсу. Чіткий сигнал, що йде від країн НАТО, а також тісніша співпраця між ними в Балтійському морі – це добра новина як для Фінляндії, так і для країн Балтії. Своє широке плече НАТО підставить і в разі загрози гібридної атаки", – сподівається видання Turun Sanomat з Фінляндії.

Погодьтеся, що всі ці тексти й відгуки – не про мирне життя, а саме про небезпеку гібридної війни, в якій Європа вже живе.

Гібридна війна вже почалася

Коли Швеція і Фінляндія приєднувалися до НАТО, важливим доказом того, що "наближення НАТО до російських кордонів" є тільки приводом, а не причиною нападу Росії на Україну стала достатньо спокійна реакція Кремля на вступ Фінляндії. Хоча й тоді Володимир Путін називав це рішення "безглуздим кроком" й обіцяв посилення кордонів. Але ж ні на кого не нападав й нічого не приєднував!

Але це тільки частина правди. Так, стосовно Фінляндії чи країн Балтії в Росії сьогодні може й не бути планів відвертої експансії, як у випадку з Україною. Та й ресурсів для великої війни в Європі у Кремля відверто не вистачає. Але це зовсім не означає, що Путін не готовий до гібридних воєн, до дестабілізації ситуації в сусідніх країнах. І така дестабілізація може початися не після війни з Україною, а якраз під час цієї війни.

Та чому "може початися"? Якщо реалістично оцінювати ситуацію у Балтійському морі і реакцію країн НАТО на російські диверсії, можна сказати – гібридна війна вже почалася.