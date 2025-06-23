Готелі Дубая: топ-10 локацій для відпустки в місті безмежних можливостей

Трохи більше 30 років тому Всесвітній торговий центр Дубая був єдиною висотною будівлею в місті, без жодних конкурентів. Нині багата пустельна фортеця є домом для понад 200 фантастичних хмарочосів, кожен із яких унікальний своєю красою та архітектурною досконалістю, включно зі найвищою будівлею у світі — Бурдж Халіфа, яка досі вражає своєю величчю. Посеред цього дива та унікальних міських пейзажів ви знайдете найкращі готелі Дубая, які демонструють розкішні переваги та розсувають межі можливого. На золотих пляжах чи навіть серед пустельних дюн ви знайдете щось унікальне та особливе в цьому місті безмежних можливостей.

Об’єднані Арабські Емірати щороку приваблюють понад 15 мільйонів мандрівників з усього світу завдяки сонячному клімату та рекордним пам’яткам, таким як найбільший у світі аквапарк або найвища будівля. Близький Схід також вражає мультикультурними гастрономічними пропозиціями — від автентичної вуличної їжі до ресторанів із зірками Мішлен. Ознайомтеся з добіркою найкращих готелів Дубая, ОАЕ, де кожен знайде відповідний варіант, чи то подорож із сім’єю та дітьми, чи пошук відокремленого куточка для романтичної відпустки.

Atlantis The Royal

Це місце легко може претендувати на звання не лише найрозкішнішого готелю в Дубаї, але й у всьому світі, і не дарма. Atlantis The Royal розташований на культовому штучному острові Пальма Джумейра, поруч із відомим партнером Atlantis The Palm. Готель має майже 800 номерів, серед яких є люкси та пентхауси. Серед зручностей, доступних гостям:

17 барів і ресторанів;

понад 90 басейнів;

доступ до приватного пляжу довжиною 1,2 милі.

Цей готель навіть має власний саундтрек, створений Tiësto, а його відкриття осяяла виступом Бейонсе. Щойно гості переступають поріг Royal Atlantis, вони опиняються у фантастичному вестибюлі, прикрашеному стінами вогню та води, спроектованими відомим архітектором Моше Сафді. Внутрішні простори просто величезні; світло відбивається від гладких мармурових смуг і величезних акваріумів із тропічними рибами. Тут також є криті бульвари з розкішними бутиками та численними магазинами. Вище ви знайдете більше спокою — інтер’єр виконаний у мінімалістичному стилі з нейтральними кольоровими палітрами, щоб підкреслити красу навколишніх пейзажів. Балкони пропонують чудові краєвиди, а ще більше вражень можна отримати, забронювавши люкс або пентхаус із терасами та басейнами зі скляними стінами.

Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort

Пишні сади, еклектична арабська архітектура та численні сімейні активності гармонійно поєднані в цьому чудовому готелі Дубая з 2004 року. Після нещодавньої масштабної реконструкції Bab Al Shams, "рідкісний пустельний курорт", приваблює місцевих і туристів ще більшою яскравістю та емоціями. Тепер улюблені басейни на узбережжі оточені новими закладами харчування, включно з рестораном на даху Anwā та Zala, які пропонують азійську кухню та прекрасні заходи сонця. Ви також можете вирушити на екскурсію пустелею, обравши один із універсальних позашляховиків Land Rover Discovery. Якщо пощастить, під час прогулянки заповідником Аль-Мармум ви побачите блукаючих газелей і рідкісних аравійських оріксів.

Jumeirah Al Qasr

Інкрустований золотом і прикрашений мармуром, це справжній палац у серці мультикурортного пляжного анклаву Джумейра, втілення розкоші. Jumeirah Al Qasr — казкове місце, де кожен почувається королівською особою, особливо завдяки найвищому рівню сервісу та розкішним апартаментам у різних конфігураціях. Неможливо почуватися інакше, коли вас оточує персонал, який подає найсмачніший м’ятний чай, або коли ви подорожуєте на човні-абрі каналами курорту.

Комплекс має понад 50 ресторанів, барів і кафе, а коридори, що ведуть до них, прикрашені колонами в арабському стилі та ґратами машрабія. Номери Jumeirah Al Qasr із розкішними мармуровими ванними та перламутровими оздобленнями гідні шейхів. Крім того, краєвид із балконів зачаровує: мережа звивистих басейнів і яскраво-зелені пальми на тлі вражаючого горизонту Дубая, з хмарочосами, видимими в туманній далечині. Al Qasr — це оазис посеред пустелі з королівською гостинністю та зручностями світового класу.

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

Серед топ-15 найкращих готелів Дубая — Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, який пропонує справжню пляжну відпустку посеред гамірного міста. Елегантний комплекс, розташований на білосніжному узбережжі Джумейри, досить віддалений від натовпу, щоб ви могли розраховувати на приватність і відчувати максимальний релакс.

Відкрийте Емірати. Джерело: https://www.fourseasons.com/dubaijb/

Як і в багатьох подібних курортах Близького Сходу, в оздобленні Four Seasons Resort Dubai переважають мармур, позолота та спокійні пастельні кольори, натхненні Перською затокою та пустелею. Комплекс має кілька басейнів у формі лагун, і гості завжди можуть розраховувати на персонал, який подасть освіжаючий фірмовий коктейль або улюблені чорничні мафіни.

Спа-центр зосереджений на процедурах, розроблених Полін Бургнер, швейцарським спеціалістом із антивікового догляду. Коли зголоднієте, відправляйтеся до вегетаріанського ресторану Folia за свіжим детокс-салатом або замовте севиче в Sea Fu. З лаунджу Mercury на даху відкривається вид на Бурдж Халіфа, Бурдж Аль Араб та інші частини сяючого міста, тож це один із найкращих способів побачити Дубай у всій його величі.

25hours Hotel One Central

25hours Hotel One Central — осередок креативних людей, молоді та цифрових кочівників. Цей приємний готель у Дубаї наповнений коворкінг-просторами, фарбами, друкарськими машинками; ви навіть знайдете кімнату для запису подкастів, гончарну студію та вестибюль із тисячами різних книг — усе для творчості та розвитку.

Вдень спільні зони заповнені художниками, бізнесменами, новими стартапами, модними експатами та жителями Об’єднаних Арабських Еміратів у пошуках чогось нового та незвичайного. Гості готелю можуть проводити час біля басейну на даху, попиваючи крижану маргариту або смакуючи тако. Варто також побалувати себе масажем усього тіла чи іншими процедурами в The Extra Hour Spa, а після зачіски в стильній перукарні готелю оберіть один із п’яти ресторанів і барів для романтичної вечері. Зокрема, Tandoor Tina пропонує індійську кухню, а Monkey Bar — яскраві коктейлі. Для більш невимушеної атмосфери відправляйтеся до традиційного баварського пабу Ernst, першого закладу в Дубаї, де подають свинину.

Готель має понад 400 номерів і люксів, розподілених на кількох рівнях. Люкси оформлені в сучасному грайливому стилі з гамаками та окремими ваннами поруч із ліжком, а стіни прикрашені фотографіями місцевих пейзажів. Крім того, у номерах є камери Polaroid, плівку для яких можна придбати у вестибюлі, щоб зафіксувати незабутню відпустку.

One & Only Royal Mirage

One & Only Royal Mirage — популярний готель Дубая, який залишається вірним своїй меті бути ідеальним — від свіжих квітів у номері до продуманих зручностей, таких як охолоджені фрукти біля басейну чи послуга чищення сонцезахисних окулярів тощо. Ваша незабутня пригода починається зі звуку гонгу в мармуровому вестибюлі, де привітний і ненав’язливий персонал завжди готовий допомогти.

Комплекс займає 65 акрів приватних доглянутих територій, які включають розкішний Arabian Court і Residence & Spa. Не дивно, що гольф-карти є основним видом транспорту, і гості можуть легко дістатися до будь-якого з восьми ресторанів за допомогою цього засобу пересування. Два ресторани працюють під керівництвом Мауро Колагреко, шеф-кухаря з трьома зірками Мішлен.

Anantara World Islands Dubai Resort

Серед найвище оцінених готелів Дубая — Anantara World Islands Dubai Resort. Цей курорт став першим на відомому штучному архіпелазі World Islands. Його розташування забезпечує найкращі краєвиди на сяючий горизонт міста. Готель пропонує відкриту терасу, сад, ресторан, фітнес-центр і прокат обладнання для водних видів спорту. Номери та сімейні люкси оснащені просторою ванною кімнатою з душем, деякі з них мають власний басейн. Сніданок включений у вартість бронювання.

ME Dubai

Цей унікальний готель, порівняно з відомими хмарочосами, є невисокою будівлею, спроектованою інноваційною архітекторкою Захою Хадід, лауреаткою Прітцкерівської премії. ME Dubai є частиною культової вежі Opus, натхненної геометрією природи, і розташований у районі Бурдж Халіфа. Завдяки спеціальній скляній конструкції гості цього найкращого готелю Дубая мають враження, ніби перебувають на елегантному космічному кораблі. Входячи до футуристичних апартаментів, ви побачите вигнуті стіни, які підкреслюються м’якими килимами, плавними меблями та психоделічною ванною кімнатою.

Окрім інтер’єрних предметів, спеціально розроблених Захою Хадід, ME Dubai приділяє велику увагу мистецтву, регулярно організовуючи виставки. Цей підхід приваблює творчих людей з усього світу, які люблять збиратися в ресторані Deseo на відкритому повітрі, де можна скуштувати латиноамериканську кухню та сезонну місцеву рибу.

FIVE Palm Jumeirah

Якщо ви хочете бути в центрі подій і приєднатися до шаленої вечірки, прямуйте до одного з найпопулярніших готелів Дубая — FIVE Palm Jumeirah. Це місце, де музика відіграє ключову роль. Від пляжних вечірок на заході сонця зі світовими діджеями та найгарячішими нічними клубами до денних пінистих вечірок біля басейну — ви можете насолоджуватися танцями та розвагами від ранку до ночі в готелі, який ніколи не спить.

Розкіш у кожному куточку. Джерело: https://palmjumeirah.fivehotelsandresorts.com/

Коли настає час відпочинку, ви можете розслабитися в чудових номерах із елегантними барами в стилі ар-деко. Апартаменти мають приватні тераси з краєвидами на море та далекою гіпнотичною музикою; однак, щойно двері зачиняються, ви занурюєтеся в блаженний спокій.

Дизайн самої будівлі заслуговує уваги, адже вона охоплює частину незайманого пляжу, як амфітеатр. FIVE Palm Jumeirah пропонує численні зручності, включно з:

шістьма відкритими басейнами, включно з дитячим басейном і спа на даху;

закладом Maiden Shanghai, який пропонує найсмачніші дімсами;

рестораном Cinque біля басейну з вишуканою італійською кухнею;

терасою на даху;

цілодобовим тренажерним залом;

турецькою лазнею/хамамом;

послугою паркування;

прокатом лімузинів та інших автомобілів тощо.

Варіанти розміщення включають 470 номерів, зокрема віллу площею 12 740 квадратних футів із чотирма спальнями та приватним басейном.

Bulgari Resort Dubai

Після Лондона, Пекіна, Балі та Мілана настала черга Дубая, де відкрили п’ятий готель у колекції Bulgari Hotels & Resorts. Цей комплекс спроектовано італійською архітектурною фірмою Antonio Citterio Patricia Viel із такою ж увагою до деталей, як при створенні ювелірних прикрас. Готель поєднує стриманий середземноморський мінімалізм із екстравагантністю розкішних номерів. Апартаменти майже повністю обставлені італійськими меблями.

Bulgari Resort Dubai розташований на приватному острові, що гарантує приголомшливі краєвиди на горизонт міста, а також дозволяє мати власну марину та яхт-клуб. Головна родзинка готелю — 25-метровий критий басейн із видом на океан і Дубай, а також Vitality Pool, викладений справжньою золотою мозаїкою та мерехтливими зеленими плитками.