Відпочинок зі стилем і комфортом: Топ-15 глампінг-відпусток у світі

Останніми роками глампінг став популярним варіантом відпустки для тих, хто хоче насолоджуватися природою, не відмовляючись від комфорту. Цей тренд поєднує елементи дикої природи та розкішного відпочинку, створюючи унікальний досвід для мандрівників. Ось огляд деяких із найунікальніших глампінгових напрямків у світі. Готові вирушити в подорож?

Wadi Rum Bubble Luxotel, Йорданія

Унікальне місце в пустелі Ваді-Рум. Гості можуть зупинитися в прозорих кулях замість звичних наметів, що дозволяє спостерігати за зірками та навколишнім пейзажем прямо з номера.

Адреса: Захищена зона Ваді-Рум, село Ваді-Рум, Йорданія

Вебсайт: https://wadirumbubble.luxotel.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Гостей зустрічає привітний персонал із теплом і готовністю допомогти в усьому. Сніданки та вечері порадують делікатесами місцевої кухні в затишному ресторані.

Кожна куля оснащена власним джакузі, де можна розслабитися, насолоджуючись чудовим видом на захід сонця в пустелі.

Wadi Rum Bubble Luxotel запрошує на екскурсію на верблюдах, щоб дослідити околиці та відчути справжній пустельний досвід. Увечері можна вирушити на прогулянку з телескопами для спостереження за зірками.

Wadi Rum Bubble Luxotel – ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися природою, комфортом і незабутнім пустельним досвідом.

Treehotel, Швеція

Магічне місце, де дитячі мрії про будиночки на деревах стають реальністю. Розташований у хвойному лісі на півночі Швеції, Treehotel пропонує унікальні номери, розташовані серед дерев на висоті близько 5 метрів.

Адреса: Edeforsvägen 2A, 961 78 Harads, Швеція

Вебсайт: https://treehotel.se/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Кожен номер у Treehotel – це справжній витвір мистецтва від скандинавських архітекторів. Комфортний простір для відпочинку включає великі ліжка, приладдя для приготування чаю та кави, а також безкоштовний Wi-Fi.

Шеф-кухарі Treehotel спеціалізуються на стравах із дичини та місцевих продуктів. Тут можна спробувати вечерю в дереві на висоті 10 метрів – незабутній досвід!

Treehotel рекомендує різноманітні активності: влітку – піші прогулянки, каякінг або велопоїздки, взимку – катання на собачих упряжках, снігоходах та підлідна риболовля.

Treehotel – один із найкращих глампінгових об’єктів у світі, що пропонує надзвичайний відпочинок серед природи.

Otro Mundo, Іспанія

Комфортний відпочинок на природі. Джерело: Image by nuraghies on Freepik

Чудовий напрямок для екотуризму в Іспанії.

Вебсайт: https://www.otro-mundo.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

У Otro Mundo гості можуть зупинитися в стильних куполах. Кожне екологічне житло має власну ванну кімнату з душем, величезне двоспальне ліжко та додатковий спальний простір за запитом.

Сніданки та вечері подають із органічними овочами з власного саду. Пізній обід можна приготувати на веранді в загальній кухні, що дуже зручно.

У Otro Mundo є природний ставок із гірською водою – самодостатня екосистема з ліліями, очеретом та іншими живими організмами. Без хлору та хімічних добавок – лише природа.

Для дітей тут багато розваг: батут, гойдалки, пісочниця або іграшки на веранді.

Otro Mundo – це відокремлений відпочинок у горах Сьєрра-дель-Сегура в Іспанії, де можна насолодитися комфортом, природою та незабутнім глампінговим досвідом.

Whitepod, Швейцарія

Сучасне місце з оригінальними будиночками на дерев’яних платформах. Whitepod розташований у селі Ле-Серньє в кантоні Вале, на початку Швейцарських Альп.

Адреса: Les Giettes, Des Cerniers, 1871 Monthey, Швейцарія

Вебсайт: https://whitepod.com/en/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Будиночки розташовані на висоті 1400 метрів. Види на гори та засніжені пейзажі звідси вражають. Кожен будиночок захищений від холоду та снігу, оснащений дров’яною піччю, органічною білизною та повноцінною ванною кімнатою.

Тут доступні гірський велоспорт, піші походи, катання на лижах та багато інших пригодницьких активностей.

Whitepod – це швейцарський глампінг у найкращому вигляді!

Surf Club Keros, Греція

Чудовий глампінговий напрямок на острові Лемнос, розташований у природному парку Сінтра-Кашкай у Греції.

Вебсайт: https://www.surfclubkeros.com/camps/

Рейтинг: 4.3 ⭐

У Surf Club Keros гості можуть зупинитися в розкішних сафарі-наметах, розташованих у самому серці природоохоронної зони Natura 2000. Тераса намету пропонує панорамні краєвиди на пляж Керос, а нічне небо ідеально підходить для спостереження за зірками.

Пляж Керос на острові Лемнос – одне з найкращих місць у Європі для серфінгу та кайтсерфінгу. Бухта з піщаним дном і помірними вітрами Мельтемі створює ідеальні умови для початківців і досвідчених серферів.

Surf Club Keros пропонує гастрономічні насолоди з елементами середземноморської кухні, а також релаксацію та різноманітні процедури для тіла й душі.

Курорт рекомендує активності, щоб гості могли відкрити всі принади острова Лемнос: природу, історію, місцеву культуру та смаки.

Surf Club Keros – це не лише місце для відпочинку, а й справжня пригода серед природи та водних видів спорту.

Maison Du Rocher, Франція

Чудові відпустки в найкращих глампінгових напрямках світу. Джерело: Image by lmcpy from the Pixabay website

Це не просто глампінг, це цілий світ дивовижних вражень, де кожен елемент створений для гармонії з природою та неперевершеного комфорту.

Адреса: 11 chemin des Prés, 77123 Noisy-sur-École, Франція

Вебсайт: https://www.maisondurocher.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Maison Du Rocher пропонує відпочинок у прозорих кулях Visio Dôme або автентичне розміщення в американському тіпі. Кожен варіант забезпечує повне занурення в природу без втрати зручностей.

Тут, де пригоди поєднуються з екологічністю, можна зустрітися з милими фермерськими тваринами, досліджувати навколишню місцевість або просто розслабитися на самоті. Maison Du Rocher уособлює дух канадської та американської культури корінних народів у поєднанні з французьким шармом.

Екотуризм тут – не просто слово, а спосіб життя. Сухі туалети, системи фітопрочищення води, суворий збір сміття та використання місцевих продуктів для сніданків і пікніків підкреслюють відданість Maison Du Rocher сталому туризму.

Maison Du Rocher – місце, де можна відключитися від повсякденної метушні та зануритися у світ, де кожен момент наповнений красою та спокоєм.

Loch Ness Glamping, Шотландія

Унікальне місце на березі знаменитого озера Лох-Несс.

Адреса: Anderson Farmhouse, Drumnadrochit IV63 6XT, Шотландія

Вебсайт: http://www.bcclochnessglamping.co.uk/

Рейтинг: 4.4 ⭐

У Loch Ness Highland Resort ви знайдете затишні глампінгові капсули – своєрідні "глампінгові лоджі". Вони оснащені всім необхідним для комфортного перебування: ванною кімнатою, підігрівом підлоги, телевізором, DVD-плеєром, док-станцією для iPod, холодильником і, звісно, фантастичним видом на озеро.

Тут є відкрита тераса для обідів на свіжому повітрі, гідромасажна ванна для релаксу та вітальня з обідньою зоною і повністю обладнаною кухнею з посудомийною машиною.

У ресторані Papa G’s можна перекусити або повечеряти після активного дня. Для дітей є Monster Playpark, а в Loch Ness Gift Emporium можна придбати сувеніри.

Loch Ness Highland Resort – це не лише місце для відпочинку, а й справжня пригода серед шотландської природи.

Sandat Glamping Tents, Індонезія

Перший глампінговий напрямок на острові Балі. Гості можуть насолоджуватися унікальними екологічними наметами та котеджами, де внутрішній і зовнішній дизайн гармонійно контрастують із природою, не жертвуючи комфортом і розкішшю.

Адреса: Jl. Subak Sala Banjar Sala Pejeng Kawan Ubud 80571, Pejeng Kawan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80552, Індонезія

Вебсайт: https://www.glampingsandat.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

У Sandat Glamping Tents кожен намет оснащений приватним басейном і садом. Тут можна провести незабутню відпустку, насолоджуючись приватністю та комфортом. У наметах є все необхідне: москітні сітки, ванна кімната з душем і безкоштовні туалетні засоби.

Sandat Glamping Tents також пропонує щоденний післяобідній чай і регулярний трансфер до центру Убуда.

Sandat Glamping Tents – неймовірний глампінговий напрямок, незабутня пригода серед балійської природи.

Ventana Glamping, США

Найкращі напрямки для глампінгу. Джерело: Image by Thế Sang Trần from Pixabay

Розкішне місце на узбережжі Тихого океану в Біг-Сур, Каліфорнія.

Адреса: 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, США

Вебсайт: https://ventanacamping.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Ventana Glamping пропонує комфортне розміщення в затишних наметах із чудовими краєвидами на каньйон. Тут можна насолоджуватися природою, не відмовляючись від комфорту. Спіть на спеціальних матрацах і преміум-білизні в наметах у стилі сафарі.

У Ventana Glamping є спеціальні зони для барбекю, де можна приготувати їжу та повною мірою насолодитися відпусткою серед унікальної природи.

Ventana Glamping – ідеальний глампінговий досвід на узбережжі Каліфорнії.

Kakslauttanen Arctic Resort, Фінляндія

Унікальний глампінговий досвід у регіоні Сааріселькя у фінській Лапландії.

Адреса: Kiilopääntie 9, 99830 Сааріселькя, Фінляндія

Вебсайт: https://www.kakslauttanen.fi/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Kakslauttanen Arctic Resort пропонує розміщення в скляних голках. Ці затишні будиночки оснащені скляним дахом, через який можна спостерігати за північним сяйвом і зірками – неймовірне видовище, особливо в холодну пору року.

Курорт також пропонує традиційні дерев’яні шале. Гості можуть насолоджуватися затишком і теплом лісових будиночків, а також прекрасними краєвидами на навколишню природу.

Сауна – частина фінської культури, і, звісно, у Kakslauttanen є величезна сауна для релаксу та відновлення.

Kakslauttanen – чудове місце для проведення заходів. Є будинок для святкування Санта-Клауса, який вміщує 250 осіб, із сучасним обладнанням для світлових і звукових шоу. Також можна орендувати весь курорт для приватного використання.

Kakslauttanen Arctic Resort – ідеальне місце для незабутнього глампінгового досвіду.

Orion Treehouses, Франція

Комфортний глампінговий об’єкт на півдні Франції, неподалік від середньовічного села Сен-Поль-де-Ванс.

Адреса: 2436 Chem. du Malvan, 06570 Saint-Paul-de-Vence, Франція

Вебсайт: https://www.orionbb.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Orion Treehouses пропонує чотири затишні дерев’яні намети, розташовані в зеленому саду навколо екологічного басейну. Кожен намет має власну кухню, де можна готувати їжу.

У Orion Treehouses можна насолоджуватися приватністю, але також спілкуватися з іншими гостями в саду чи біля басейну.

Готувати їжу можна в затишній кухні намету або насолоджуватися вишуканими стравами в ресторанах поблизу.

Orion Treehouses – незабутній глампінговий досвід серед французької природи.

EcoCamp Patagonia, Чилі

Топ-напрямки для екотуризму. Джерело: Image by werner moser from Pixabay website

Чудове місце в південній частині Чилі, у самому серці національного парку Торрес-дель-Пайне.

Адреса: Estancia Cerro Paine, Торрес-дель-Пайне, Магальянес і Антарктика, Чилі

Вебсайт: https://www.ecocamp.travel/

Рейтинг: 4.7 ⭐

EcoCamp Patagonia пропонує затишні купольні кабіни, натхненні давніми жителями регіону. Вони оснащені всім необхідним для комфортного перебування та створюють автентичну патагонську атмосферу.

У Community Domes можна познайомитися з людьми з усього світу, насолодитися напоями, смачною їжею та знайти нових друзів.

Community Domes рекомендує заняття для здоров’я та йогу. Починайте день із ранкового заняття в спеціальному Yoga Dome під керівництвом професійних інструкторів.

EcoCamp також пропонує унікальні тури "все включено", щоб гості могли дослідити красу Торрес-дель-Пайне: від багатоденних походів до спостереження за дикою природою.

EcoCamp Patagonia – надзвичайно красивий глампінговий напрямок, який подарує незабутні емоції надовго.

Canonici di San Marco, Італія

Перший глампінг в Італії, який з’явився у 2009 році за кілька кілометрів від Венеції. Розташований в історичній віллі, оточеній тишею сільської місцевості між лагуною та річкою Брента, де дожі та давні венеційські аристократичні родини мали свої літні резиденції.

Адреса: Via Accopè Fratte, 14, 30035 Mirano VE, Італія

Вебсайт: https://www.glampingcanonici.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Glamping Canonici di San Marco пропонує затишні намети, розташовані в зеленому саду. Усередині кожного намету є кухня, де можна готувати їжу.

У Glamping Canonici di San Marco можна насолоджуватися спокоєм і приватністю, а в спекотний день освіжитися в екологічному басейні.

Glamping Canonici di San Marco – це екологічна атмосфера та унікальний досвід.

Elewana Collection, Танзанія та Кенія

Шикарна колекція з 16 бутик-готелів, лоджів і кемпінгів, розташованих в культових місцях Кенії та Танзанії.

Вебсайт: https://www.elewanacollection.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Elewana пропонує унікальні варіанти розміщення: купольні лоджі, намети та дерев’яні котеджі. Кожен номер комфортно мебльований і має приголомшливі краєвиди.

Гостинність у східноафриканському стилі – це те, що вирізняє сафарі Elewana. Гості отримують розкішний і персоналізований сервіс.

Elewana пропонує унікальні тури, щоб гості могли дослідити красу природи в національних парках і заповідниках.

Elewana Collection – це щось надзвичайне та таємниче серед африканської природи.

Under Canvas, США

Розкішний глампінг. Джерело: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Мережа глампінгів, яка пропонує унікальний досвід розміщення в наймальовничіших національних парках США.

Вебсайт: https://www.undercanvas.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

У Under Canvas ви знайдете просторі намети, оснащені зручними ліжками king-size, органічними засобами для ванни та навіть душами з гарячою водою. Ранок можна почати з заняття йогою, а ввечері зібратися біля багаття та насолоджуватися маршмеллоу на паличці. Для любителів активного відпочинку доступні піші походи, риболовля та рафтинг.

Окрім комфортного розміщення, Under Canvas пропонує величні краєвиди на гори та ліси, створюючи атмосферу повного єднання з природою. Це ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від міської метушні та зануритися в спокій дикої природи, не відмовляючись від комфорту.

Under Canvas – це не просто глампінг, це місце, де кожен може знайти щось своє, чи то романтичний вікенд, чи сімейна відпустка.

Висновок

Ці місця пропонують унікальний глампінговий досвід, поєднуючи комфорт і розкіш із красою та спокоєм природи. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче насолодитися пригодами на свіжому повітрі, не жертвуючи зручностями. Насолоджуйтесь відпусткою!