Отдых со стилем и комфортом: Топ-15 глампинг-отпусков в мире

В последние годы глампинг стал популярным вариантом отпуска для тех, кто хочет наслаждаться природой, не отказываясь от комфорта. Этот тренд сочетает в себе элементы дикой природы и роскошного отдыха, создавая уникальный опыт для путешественников. Вот обзор некоторых из самых уникальных глампинговых направлений в мире. Готовы отправиться в путешествие?

Wadi Rum Bubble Luxotel, Иордания

Уникальное место в пустыне Вади-Рум. Гости могут остановиться в прозрачных шарах вместо привычных палаток, что позволяет наблюдать за звездами и окружающим пейзажем прямо из номера.

Адрес : Защищенная зона Вади-Рум, село Вади-Рум, Иордания

Вебсайт : https://wadirumbubble.luxotel.com/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Гостей встречает приветливый персонал с теплом и готовностью помочь всему. Завтраки и ужины обрадуют деликатесами местной кухни в уютном ресторане.

Каждый шар оснащен собственным джакузи, где можно расслабиться, наслаждаясь великолепным видом на закат в пустыне.

Wadi Rum Bubble Luxotel приглашает на экскурсию по верблюдам, чтобы исследовать окрестности и почувствовать настоящий пустынный опыт. Вечером можно отправиться на прогулку по телескопам для наблюдения за звездами.

Wadi Rum Bubble Luxotel – идеальное место для тех, кто хочет насладиться природой, комфортом и незабываемым пустынным опытом.

Treehotel, Швеция

Магическое место, где детские мечты о домиках на деревьях становятся реальностью. Расположенный в хвойном лесу на севере Швеции, Treehotel предлагает уникальные номера, расположенные среди деревьев на высоте около 5 метров.

Адрес : Edeforsvägen 2A, 961 78 Харадс, Швеция

Вебсайт : https://treehotel.se/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Каждый номер в Treehotel – это настоящее произведение искусства от скандинавских архитекторов. Комфортное пространство для отдыха включает в себя большие кровати, принадлежности для приготовления чая и кофе, а также бесплатный Wi-Fi.

Шеф-повара Treehotel специализируются на диких блюдах и местных продуктах. Здесь можно попробовать ужин в дереве на высоте 10 метров – незабываемый опыт!

Treehotel рекомендует различные активности: летом – пешие прогулки, каякинг или велопоездки, зимой – катание на собачьих упряжках, снегоходах и подледная рыбалка.

Treehotel – один из лучших глампинговых объектов в мире, предлагающий чрезвычайный отдых среди природы.

Otro Mundo, Испания

Комфортный отдых на природе. Источник: Image by nuraghies on Freepik

Прекрасное направление для экотуризма в Испании.

Вебсайт : https://www.otro-mundo.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

В Otro Mundo гости могут остановиться в стильных куполах. Каждое экологичное жилье имеет собственную ванную комнату с душем, огромную двуспальную кровать и дополнительное спальное пространство по запросу.

Завтраки и ужины подают с органическими овощами из собственного сада. Поздний обед можно приготовить на веранде в общей кухне, что очень удобно.

У Otro Mundo есть естественный пруд с горной водой – самодостаточная экосистема с лилиями, камышом и другими живыми организмами. Без хлора и химических добавок – только природа.

Для детей здесь много развлечений: батут, качели, песочница или игрушки на веранде.

Otro Mundo – это уединенный отдых в горах Сьерра-дель-Сегура в Испании, где можно насладиться комфортом, природой и незабываемым глампинговым опытом.

Whitepod, Швейцария

Современное место с оригинальными домиками на деревянных платформах. Whitepod расположен в деревне Ле-Сернье в кантоне Вале, в начале Швейцарских Альп.

Адрес : Les Giettes, Des Cerniers, 1871 Monthey, Швейцария

Вебсайт : https://whitepod.com/en/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Домики расположены на высоте 1400 метров. Виды на горы и заснеженные пейзажи отсюда поражают. Каждый домик защищен от холода и снега, оснащен дровяной печью, органическим бельем и полноценной ванной комнатой.

Здесь доступны горный велоспорт, пешие походы, катание на лыжах и многие другие приключенческие активности.

Whitepod – это швейцарский глампинг в самом лучшем виде!

Surf Club Keros, Греция

Прекрасное глампинговое направление на острове Лемнос, расположенное в природном парке Синтра-Кашкай в Греции.

Вебсайт : https://www.surfclubkeros.com/camps/

Рейтинг : 4.3 ⭐

В Surf Club Keros гости могут остановиться в роскошных сафари-палатках, расположенных в самом сердце природоохранной зоны Natura 2000. Терраса палатки предлагает панорамные виды на пляж Кэрос, а ночное небо идеально подходит для наблюдения за звездами.

Пляж Кэрос на острове Лемнос – одно из лучших мест в Европе для серфинга и кайтсерфинга. Бухта с песчаным дном и умеренными ветрами Мельтеми создает идеальные условия для начинающих и опытных серферов.

Surf Club Keros предлагает гастрономические удовольствия с элементами средиземноморской кухни, а также релаксацию и различные процедуры для тела и души.

Курорт рекомендует активности, чтобы гости могли открыть все прелести острова Лемнос: природу, историю, местную культуру и вкусы.

Surf Club Keros – это не только место отдыха, но и настоящее приключение среди природы и водных видов спорта.

Maison Du Rocher, Франция

Отличные отпуска в лучших глампинговых направлениях мира. Источник: Image by lmcpy from the Pixabay website

Это не просто глампинг, это целый мир удивительных впечатлений, где каждый элемент создан для гармонии с природой и непревзойденного комфорта.

Адрес : 11 chemin des Prés, 77123 Noisy-sur-École, Франция

Вебсайт : https://www.maisondurocher.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Maison Du Rocher предлагает отдых в прозрачных шарах Visio Dôme или подлинное размещение в американском типе. Каждый вариант обеспечивает полное погружение в природу без утраты удобств.

Здесь, где приключения совмещаются с экологичностью, можно встретиться с милыми фермерскими животными, исследовать окружающую местность или просто расслабиться в одиночестве. Maison Du Rocher олицетворяет дух канадской и американской культуры коренных народов в сочетании с французским шармом.

Экотуризм здесь – не просто слово, а образ жизни. Сухие туалеты, системы фиточистки воды, строгий сбор мусора и использование местных продуктов для завтраков и пикников подчеркивают преданность Maison Du Rocher устойчивому туризму.

Maison Du Rocher – место, где можно отключиться от повседневной суеты и погрузиться в мир, где каждый момент наполнен красотой и спокойствием.

Loch Ness Glamping, Шотландия

Уникальное место на берегу знаменитого озера Лох-Несс.

Адрес : Anderson Farmhouse, Drumnadrochit IV63 6XT, Шотландия

Вебсайт : http://www.bcclochnessglamping.co.uk/

Рейтинг : 4.4 ⭐

В Loch Ness Highland Resort вы найдете уютные глампинговые капсулы – своеобразные "глампинговые лоджи". Они оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: ванной комнатой, подогревом пола, телевизором, DVD-плеером, док-станцией для iPod, холодильником и, конечно, фантастическим видом на озеро.

Здесь есть открытая терраса для обедов на свежем воздухе, гидромассажная ванна для релакса и гостиная с обеденной зоной и полностью оборудованной кухней с посудомоечной машиной.

В ресторане Papa G's можно поесть или поужинать после активного дня. Для детей есть Monster Playpark, а в Loch Ness Gift Emporium можно приобрести сувениры.

Loch Ness Highland Resort – это не только место для отдыха, но и настоящее приключение среди шотландской природы.

Sandat Glamping Tents, Индонезия

Первое глампинговое направление на острове Бали. Гости могут наслаждаться уникальными экологическими палатками и коттеджами, где внутренний и внешний дизайн гармонично контрастируют с природой, не жертвуя комфортом и роскошью.

Адрес : Jl. Subak Sala Banjar Sala Pejeng Kawan Ubud 80571, Pejeng Kawan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80552, Индонезия

Вебсайт : https://www.glampingsandat.com/

Рейтинг : 4.6 ⭐

В Sandat Glamping Tents каждая палатка оснащена частным бассейном и садом. Здесь можно провести незабываемый отпуск, наслаждаясь конфиденциальностью и комфортом. В палатках есть все необходимое: москитные сетки, ванная комната с душем и бесплатные туалетные принадлежности.

Sandat Glamping Tents также предлагает ежедневный чай и регулярный трансфер до центра Убуда.

Sandat Glamping Tents – невероятное глампинговое направление, незабываемое приключение среди балийской природы.

Ventana Glamping, США

Лучшие направления для глампинга. Источник: Image by Thế Sang Trần from Pixabay

Роскошное место на побережье Тихого океана в Биг-Сур, ca.

Адрес : 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, США

Вебсайт : https://ventanacamping.com/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Ventana Glamping предлагает комфортное размещение в уютных палатках с прекрасными видами на каньон. Здесь можно наслаждаться природой, не отказываясь от комфорта. Спите на специальных матрасах и премиум-белье в палатках в стиле сафари.

В Ventana Glamping есть специальные зоны для барбекю, где можно приготовить еду и в полной мере насладиться отпуском среди уникальной природы.

Ventana Glamping – идеальный глампинговый опыт на побережье Калифорнии.

Kakslauttanen Arctic Resort, Финляндия

Уникальный глампинговый опыт в регионе Саариселькя в финской Лапландии.

Адрес : Kiilopääntie 9, 99830 Саариселькя, Финляндия

Вебсайт : https://www.kakslauttanen.fi/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Kakslauttanen Arctic Resort предлагает размещение в стеклянных иглах. Эти уютные домики оснащены стеклянной крышей, через которую можно наблюдать за северным сиянием и звездами – невероятное зрелище, особенно в холодное время года.

Курорт также предлагает традиционные деревянные шале. Гости могут наслаждаться уютом и теплом лесных домиков, а также прекрасными видами на окружающую природу.

Сауна – часть финской культуры, и, конечно, у Kakslauttanen есть огромная сауна для релакса и восстановления.

Kakslauttanen – отличное место для проведения мероприятий. Есть дом для празднования Санта-Клауса, вмещающий 250 человек, с современным оборудованием для световых и звуковых шоу. Также можно арендовать весь курорт для личного использования.

Kakslauttanen Arctic Resort – идеальное место для незабываемого глампингового опыта.

Orion Treehouses, Франция

Комфортный глампинговый объект на юге Франции, недалеко от средневекового села Сен-Поль-де-Ванс.

Адрес : 2436 Chem. du Malvan, 06570 Saint-Paul-de-Vence, Франция

Вебсайт : https://www.orionbb.com/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Orion Treehouses предлагает четыре уютные деревянные палатки, расположенные в зеленом саду вокруг экологичного бассейна. Каждая палатка имеет собственную кухню, где можно готовить еду.

В Orion Treehouses можно наслаждаться приватностью, но также общаться с другими гостями в саду или у бассейна.

Готовить еду можно в уютной кухне палатки или наслаждаться изысканными блюдами в ресторанах поблизости.

Orion Treehouses – незабываемый глампинговый опыт среди французской природы.

EcoCamp Patagonia, Чили

Топ-направления для экотуризма. Источник: Image by werner moser from Pixabay website

Прекрасное место в южной части Чили, в самом сердце национального парка Торрес-дель-Пайне.

Адрес : Estancia Cerro Paine, Торрес-дель-Пайне, Магальянес и Антарктика, Чили

Вебсайт : https://www.ecocamp.travel/

Рейтинг : 4.7 ⭐

EcoCamp Patagonia предлагает уютные купольные кабины, вдохновленные давними жителями региона. Они оснащены всем необходимым для комфортного пребывания и создают аутентичную патагонскую атмосферу.

В Community Domes можно познакомиться с людьми со всего мира, насладиться напитками, вкусной едой и найти новых друзей.

Community Domes рекомендует занятия для здоровья и йоги. Начинайте день с утреннего занятия в специальном Yoga Dome под руководством профессиональных инструкторов.

EcoCamp также предлагает уникальные туры "все включено", чтобы гости могли изучить красоту Торрес-дель-Пайне: от многодневных походов до наблюдения за дикой природой.

EcoCamp Patagonia – необыкновенно красивое глампинговое направление, которое подарит незабываемые эмоции надолго.

Canonici di San Marco, Италия

Первый глампинг в Италии, появившийся в 2009 году в нескольких километрах от Венеции. Расположен в исторической вилле, окруженной тишиной сельской местности между лагуной и рекой Брента, где дожи и древние венецианские аристократические семьи имели свои летние резиденции.

Адрес : Via Accopè Fratte, 14, 30035 Mirano VE, Италия

Вебсайт : https://www.glampingcanonici.com/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Glamping Canonici di San Marco предлагает уютные палатки, расположенные в зеленом саду. Внутри каждой палатки есть кухня, где можно готовить еду.

В Glamping Canonici di San Marco можно наслаждаться спокойствием и приватностью, а в жаркий день освежиться в экологичном бассейне.

Glamping Canonici di San Marco – это экологическая атмосфера и уникальный опыт.

Elewana Collection, Танзания и Кения

Шикарная коллекция из 16 бутик-отелей, лоджей и кемпингов, расположенных в культовых местах Кении и Танзании.

Вебсайт : https://www.elewanacollection.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Elewana предлагает уникальные варианты размещения: купольные лоджии, палатки и деревянные коттеджи. Каждый номер комфортно меблирован и имеет потрясающие виды.

Гостеприимство в восточноафриканском стиле – это то, что отличает сафари Elewana. Гости получают роскошный и персонализированный сервис.

Elewana предлагает уникальные туры, чтобы гости могли изучить красоту природы в национальных парках и заповедниках.

Elewana Collection – это нечто удивительное и таинственное среди африканской природы.

Under Canvas, США

Роскошный глампинг. Источник: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Сеть глампингов, которая предлагает уникальный опыт размещения в самых живописных национальных парках США.

Вебсайт : https://www.undercanvas.com/

Рейтинг : 4.8 ⭐

В Under Canvas вы найдете просторные палатки с удобными кроватями king-size, органическими средствами для ванны и даже душами с горячей водой. Утро можно начать с занятия йогой, а вечером собраться у костра и наслаждаться маршмеллоу на палочке. Для любителей активного отдыха доступны пешие походы, рыбалка и рафтинг.

Помимо комфортного размещения, Under Canvas предлагает величественные виды на горы и леса, создавая атмосферу полного единения с природой. Это идеальное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и погрузиться в покой дикой природы, не отказываясь от комфорта.

Under Canvas – это не просто глампинг, это место, где каждый может найти что-то свое, будь то романтический уик-энд или семейный отпуск.

Вывод

Эти места предлагают уникальный глампинговый опыт, сочетая комфорт и роскошь с красотой и спокойствием природы. Они идеально подходят для тех, кто хочет насладиться происшествиями на свежем воздухе, не жертвуя удобствами. Наслаждайтесь отпуском!