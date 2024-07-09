Вісь Зла зміцнюється: про обійми Путіна з прем'єром Індії

Прем'єр Індії обіймався з Путіним у Росії. Зеленський назвав це "величезним розчаруванням". Розчаровуються ті, хто раніше був зачарований. Вчора я написав: індійський дикун їде обідати з людожером. Чого ви чекали? Що Моді відмовиться від можливості витягнути з Росії, що слабшає, ще кілька клаптів вовни, що відвалюється?

Ми маємо справу з Осью Зла, що зміцнюється, і в цю Вісь входить аж ніяк не тільки всім відома огидна четвірка. Більш того, у міру демонстрації все більшої слабкості Вашингтоном і європейськими столицями до Осі Зла підключатиметься все більше так званих "нейтральних" канібалів, так що одного прекрасного дня Захід прокинеться у світі, де просто не залишиться тих, хто побоюється хоч якоїсь відповідальності за злочини.

Слабкість американської адміністрації видно всім навіть щодо ситуації у Червоному морі. Той же Моді знає, як США лебезять перед ним в умовах китайської загрози, а кров дітей з Охматдиту легко відмивається в пральній машинці – то чому б не обійняти Путіна?