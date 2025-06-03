Онлайн-реєстрація на авіа рейс: переваги, коли і де реєструватися онлайн

Найпоширеніша рекомендація, яку дають пасажиру під час підготовки до рейсу, – прибути в аеропорт щонайменше за дві години до вильоту. Це здається занадто рано, але коли у вас є півтори години на реєстрацію, усе набуває сенсу. Саме тому можливість зареєструватися онлайн і не витрачати час стала такою популярною. Ця практика виявилася вигідною для пасажирів, авіакомпаній і навіть аеропортів.

Що таке онлайн-реєстрація?

Онлайн-реєстрація – це спосіб реєстрації на рейс, який пасажир може виконати до прибуття в аеропорт, використовуючи вебсайт авіакомпанії або мобільний додаток. Послуги онлайн-реєстрації працюють безперервно – сім днів на тиждень, 24 години на добу, але, попри це, пасажир може зареєструватися лише в певний період, коли ця послуга доступна для його/її рейсу.

Коли можна зареєструватися онлайн?

Слідкуйте за часом, щоб не пропустити можливість зареєструватися онлайн. Джерело: Image Freepik

Підхід до онлайн-реєстрації варіюється залежно від авіакомпанії. Кожна авіакомпанія має власну політику щодо часових обмежень, але, як правило, пасажири можуть зареєструватися онлайн або через додаток від 48 годин до 90 хвилин до вильоту. Деякі авіаперевізники мають суворіші рамки і дозволяють онлайн-реєстрацію лише за 24 години до вильоту.

Розглянемо правила онлайн-реєстрації деяких відомих і популярних авіакомпаній.

Онлайн-реєстрація на Air France Ця авіакомпанія дозволяє зареєструватися онлайн за 30 годин до запланованого часу вильоту на офіційному вебсайті airfrance.fr або в додатку. Для деяких рейсів, які виконуються партнером Air France, Delta Air Lines, онлайн-реєстрація можлива лише за 24 години до вильоту. Онлайн-реєстрація на Transavia Остання можливість зареєструватися онлайн на рейси Transavia – за годину до вильоту. Онлайн-реєстрація відкривається у французьких аеропортах за 30 годин до запланованого часу рейсу. Але будьте уважні: якщо рейс вилітає з інших аеропортів, реєстрація закривається за 4 години. Перед онлайн-реєстрацією відвідайте transavia.com або офіційний додаток. Онлайн-реєстрація на Volotea Згідно з правилами цієї авіакомпанії, ви можете зареєструватися онлайн від 4 днів до 2,5 годин до початкового часу вильоту на volotea.com або через додаток. Крім того, це набагато економніше для пасажирів, оскільки компанія стягує плату 30 євро за реєстрацію в аеропорту. Реєстрація на Air Caraibes Політика авіакомпанії дозволяє онлайн-реєстрацію за 48 годин до вильоту, при цьому процедура закінчується за годину для регіональних рейсів і за півтори години для трансатлантичних. Реєстрацію можна виконати на вебсайті. Реєстрація на рейс Royal Air Maroc Час, встановлений компанією для онлайн-реєстрації, становить від 48 до 2 годин до вильоту. Цю процедуру можна виконати на вебсайті перевізника або в додатку Royal Air Maroc.

Чому варто реєструватися онлайн?

Економія часу. Онлайн-реєстрація усуває необхідність для пасажирів стояти в черзі до стійки реєстрації в аеропорту. Візьміть із собою документи, отримані під час реєстрації (електронний квиток і/або посадковий талон), а також інші документи, необхідні для рейсу, і ви можете одразу йти на посадку, якщо у вас немає багажу для здачі. Якщо вам потрібно здати багаж, ви можете роздрукувати багажні бирки під час онлайн-реєстрації, що також допоможе заощадити час. Потім ви просто здасте їх на стійці здачі багажу. Вибір місця. Чим раніше пасажир реєструється, тим більші його шанси обрати та отримати відповідне місце в літаку. Якщо чекати своєї черги в аеропорту, є висока ймовірність отримати не дуже комфортне місце, наприклад, посередині ряду. Під час онлайн-реєстрації ви можете обрати місце за вашими вподобаннями. Але деякі авіакомпанії, переважно лоукостери, такі як easyJet і Ryanair, стягують плату за можливість змінити автоматично призначене місце на інше. Відсутність зайвих зборів. Авіакомпанії вітають рішення пасажирів реєструватися онлайн. Настільки, що деякі стягують додаткові збори за цю процедуру в аеропорту. Наприклад, у Wizzair збори коливаються від 10 до 30 євро. Це тому, що онлайн-реєстрація допомагає перевізнику зменшити витрати (на персонал, час, папір тощо). Покращений досвід подорожі. Під час онлайн-реєстрації пасажиру дозволяється скористатися додатковими пропозиціями авіакомпанії. Наприклад, це може бути пріоритетна посадка, підвищення класу, бронювання автомобіля чи готелю, спеціальна допомога тощо. Тож, якщо ви пропустили щось під час бронювання квитка, ви можете додати необхідні послуги під час реєстрації. Уявімо, що під час купівлі квитка ви розраховували подорожувати з однією валізою в салоні, але під час пакування зрозуміли, що цього не вистачить. Тоді під час онлайн-реєстрації просто замовте додаткове місце для багажу. Страховка у разі скасування рейсу. Щороку відбувається величезна кількість скасувань і затримок рейсів з різних причин, від погодних умов і технічних проблем літака до страйків в аеропорту та надзвичайних ситуацій. Онлайн-реєстрація на рейс – це ще один спосіб застрахувати себе у разі скасування рейсу. Коли це відбувається з вини авіакомпанії, пасажир може вимагати компенсацію за затриманий рейс. Зареєструвавшись онлайн, пасажир підтверджує свій намір летіти цим рейсом, тож у разі скасування рейсу він має більше шансів повернути свої гроші. Онлайн-реєстрація може допомогти з питанням компенсації за скасування рейсу. Джерело: Image Freepik

Як зареєструватися онлайн?

Отже, що потрібно зробити, щоб зареєструватися онлайн? По-перше, вам знадобиться інформація про рейс і номер бронювання (PNR), а також дані паспорта, якщо ви подорожуєте міжнародним рейсом. Також потрібно знати точну кількість багажу, яку ви плануєте взяти з собою в поїздку.

Після заповнення всіх деталей у формі реєстрації ви отримаєте електронний лист наприкінці процесу реєстрації, який є підтвердженням вашого бронювання, а також документи, необхідні для посадки, такі як електронний квиток і/або посадковий талон.

Потім ви можете або роздрукувати проїзний документ, або завантажити його на смартфон. Ви пред’явите його в аеропорту під час перевірок безпеки та агентам у залі вильоту. Також варто пам’ятати, що ці документи будуть доступні в мобільному додатку авіакомпанії. Більшість сучасних авіаперевізників мають додатки, доступні на Android та iOS. Однак досвідчені мандрівники все ж рекомендують мати при собі роздруковану версію посадкового талона.

Висновок

Пасажири, які обирають онлайн-реєстрацію, однозначно виграють від цього: це допомагає уникнути черг в аеропорту та заощаджує час, усуває необхідність сплачувати додаткові збори та сприяє спокою на початку подорожі. Онлайн-реєстрація також приносить переваги авіакомпаніям, які заохочують цей тип реєстрації серед пасажирів, а також аеропортам, які таким чином зменшують пасажиропотік. Тож уважно стежте за вебсайтом вашої авіакомпанії, щоб дізнатися, коли можна зареєструватися онлайн, і подорожуйте з комфортом.