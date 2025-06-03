Онлайн-регистрация на авиа рейс: преимущества, когда и где регистрироваться онлайн

Самая распространенная рекомендация, которую дают пассажиру во время подготовки к рейсу, – прибыть в аэропорт не менее двух часов до вылета. Это кажется слишком рано, но когда у вас есть полтора часа на регистрацию, все приобретает смысл. Именно поэтому возможность зарегистрироваться онлайн и не тратить время стала столь популярной. Эта практика оказалась выгодной для пассажиров, авиакомпаний и даже аэропортов.

Что такое онлайн-регистрация?

Онлайн-регистрация – это способ регистрации на рейс, который пассажир может выполнить до прибытия в аэропорт, используя вебсайт авиакомпании или мобильное приложение. Услуги онлайн-регистрации работают непрерывно – семь дней в неделю, 24 часа в сутки, но, несмотря на это, пассажир может зарегистрироваться только в определенный период, когда эта услуга доступна для его рейса.

Когда можно зарегистрироваться в Интернете?

Следите за временем, чтобы не упустить возможность зарегистрироваться онлайн. Источник: Image Freepik

Подход к онлайн-регистрации варьируется в зависимости от авиакомпании. Каждая авиакомпания имеет собственную политику по временным ограничениям, но, как правило, пассажиры могут зарегистрироваться онлайн или через приложение от 48 часов до 90 минут до вылета. Некоторые авиаперевозчики имеют более строгие рамки и позволяют онлайн-регистрацию только за 24 часа до вылета.

Рассмотрим правила онлайн регистрации некоторых известных и популярных авиакомпаний.

Онлайн-регистрация на Air France Эта авиакомпания позволяет зарегистрироваться онлайн за 30 часов до запланированного времени вылета на официальном вебсайте airfrance.fr или в приложении . Для некоторых рейсов, выполняемых партнером Air France, Delta Air Lines, онлайн-регистрация возможна только за 24 часа до вылета. Онлайн-регистрация на Transavia Последняя возможность зарегистрироваться онлайн на рейсы Transavia – за час до вылета. Онлайн-регистрация открывается во французских аэропортах за 30 часов до запланированного времени рейса. Но будьте внимательны: если рейс вылетает из других аэропортов, регистрация закрывается через 4 часа. Перед онлайн-регистрацией посетите transavia.com или официальное приложение. Онлайн-регистрация на Volotea Согласно правилам этой авиакомпании, вы можете зарегистрироваться онлайн от 4 дней до 2,5 часов до начального времени вылета на volotea.com или через приложение. Кроме того, это гораздо экономнее для пассажиров, поскольку компания взимает плату 30 евро за регистрацию в аэропорту. Регистрация на Air Caraibes Политика авиакомпании разрешает онлайн-регистрацию за 48 часов до вылета, при этом процедура заканчивается за час для региональных рейсов и за полтора часа для трансатлантических. Регистрация можно выполнить на вебсайте. Регистрация на рейс Royal Air Maroc Время, установленное компанией для онлайн-регистрации, составляет от 48 до 2 часов до вылета. Эту процедуру можно выполнить навеб-сайте перевозчика или в приложении Royal Air Maroc.

Почему стоит регистрироваться онлайн?

Экономия времени. Онлайн-регистрация устраняет необходимость для пассажиров стоять в очереди до стойки регистрации в аэропорту. Возьмите с собой документы, полученные при регистрации (электронный билет и/или посадочный талон), а также другие документы, необходимые для рейса, и вы можете сразу идти на посадку, если у вас нет багажа для сдачи. Если вам нужно сдать багаж, вы можете распечатать багажные бирки во время онлайн регистрации, что также поможет сэкономить время. Затем вы просто сдадите их на стойке сдачи багажа. Выбор места. Чем раньше пассажир регистрируется, тем больше его шансов выбрать и получить соответствующее место в самолете. Если ждать своей очереди в аэропорту, есть высокая вероятность получить не очень комфортное место, например, посредине ряда. Во время онлайн-регистрации вы можете выбрать место по вашим предпочтениям. Но некоторые авиакомпании, преимущественно лоукостеры, такие как easyJet и Ryanair, взимают плату за возможность сменить автоматически назначенное место на другое. Отсутствие излишнего собрания. Авиакомпании приветствуют решение пассажиров зарегистрироваться онлайн. Настолько, что некоторые взимают дополнительные сборы за эту процедуру в аэропорту. К примеру, в Wizzair собрание колеблется от 10 до 30 евро. Это потому, что онлайн-регистрация помогает перевозчику снизить затраты (на персонал, время, бумагу и т.п.). Улучшенный опыт путешествия. Во время онлайн регистрации пассажиру разрешается воспользоваться дополнительными предложениями авиакомпании. Например, это может быть приоритетная посадка, повышение класса, бронирование автомобиля или гостиницы, специальная помощь и т.д. Если вы пропустили что-то во время бронирования билета, вы можете добавить необходимые услуги при регистрации. Представим, что при покупке билета вы рассчитывали путешествовать с одним чемоданом в салоне, но при упаковке поняли, что этого не хватит. Тогда во время онлайн регистрации просто закажите дополнительное место для багажа. Страховка при отмене рейса. Ежегодно происходит огромное количество отмен и задержек рейсов по разным причинам, от погодных условий и технических проблем самолета до забастовок в аэропорту и чрезвычайных ситуаций. Онлайн-регистрация на рейс – это еще один способ застраховать себя при отмене рейса. Когда это происходит по вине авиакомпании, пассажир может потребовать компенсацию за задержанный рейс. Зарегистрировавшись онлайн, пассажир подтверждает свое намерение лететь этим рейсом, поэтому в случае отмены рейса у него больше шансов вернуть свои деньги. Онлайн-регистрация может помочь с вопросом компенсации за отмену рейса. Источник: Image Freepik

Как зарегистрироваться в Интернете?

Итак, что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться онлайн? Во-первых, вам понадобится информация о рейсе и номере бронирования (PNR), а также данные паспорта, если вы путешествуете международным рейсом. Также необходимо знать точное количество багажа, которое вы планируете взять с собой в поездку.

После заполнения всех деталей в форме регистрации вы получите электронное письмо в конце процесса регистрации, являющегося подтверждением вашего бронирования, а также документы, необходимые для посадки, такие как электронный билет и/или посадочный талон.

Затем вы можете либо распечатать проездной документ, либо загрузить его на смартфон. Вы предъявите его в аэропорту во время проверок безопасности и агентов в зале вылета. Также следует помнить, что эти документы будут доступны в мобильном приложении авиакомпании. Большинство современных авиаперевозчиков имеют приложения, доступные на Android и iOS. Однако опытные путешественники все же рекомендуют иметь при себе распечатанную версию посадочного талона.

Вывод

Пассажиры, выбирающие онлайн-регистрацию, однозначно выигрывают от этого: это помогает избежать очередей в аэропорту и экономит время, устраняет необходимость платить дополнительные сборы и способствует спокойствию в начале поездки. Онлайн-регистрация также приносит преимущества авиакомпаниям, поощряющим этот тип регистрации среди пассажиров, а также аэропортам, таким образом уменьшающим пассажиропоток. Внимательно следите за вебсайтом вашей авиакомпании, чтобы узнать, когда можно зарегистрироваться онлайн, и путешествуйте с комфортом.