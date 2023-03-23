Інтер'єрний тренд – використання для оздоблення стін шпалер та фотошпалер – й наразі міцно утримує позиції лідера. Якісні та безпечні матеріали та новітні технології дозволяють втілити в життя найсміливіші дизайнерські ідеї. Шпалери в інтер'єрі дитячої кімнати виглядають набагато ефектніше, ніж нудні фарбовані стіни. Правильно підібране оздоблення створить комфортну та приємну для дитини атмосферу. Обираючи фотошпалери для малюків, можна сприяти розвитку творчого бачення чи пізнавального інтересу.

Який колір вибрати для шпалер дитячої кімнати

Кольори, які щодня оточують людину, мають величезний вплив на її психічний та емоційний стан. Особливо важливо підтримувати здорову атмосферу в кімнаті дитини. Обрана кольорова гама повинна відповідати декільком критеріям:

подобатись дитині;

відповідати стилістиці дизайну кімнати;

не спричиняти напруження нервової системи.

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Кожен вік має свої особливості розвитку, тому універсального варіанту для дітей всіх віків не існує, але є деякі тенденції:

Оздоблюючи кімнату малечі, віддайте перевагу ніжним та спокійним відтінкам. Найкращий вибір – фотошпалери у пастельних тонах. Від 2 до 5 років на перший план виходить пізнавальний інтерес, тому варто додати кілька яскравих барв у декоруванні. Якщо це сюжетний малюнок із багатьма елементами (фігурами, метеликами, мультиплікаційними персонажами), краще обрати світлий фон. Шпалери в дитячу для дівчинки чи хлопця школяра вже варто обирати разом із дитиною, але потрібно так само намагатися дотримуватися балансу між спокійними та активними відтінками. У підлітковому віці можливий перехід до більш насичених кольорів. Щоб не обтяжувати інтер’єр, виділіть для цього якусь одну стіну.

Серед вподобань хлопчиків частіше зустрічаються синьо-зелені відтінки, аквамарин. Для дівчаток притаманні бузкові, пісочні, біло-рожеві кольори.

Які підібрати зображення шпалер для дитячої

Тематика сюжетів для оформлення дитячої кімнати вражає своїм різноманіттям. Стилістика зображень також відкриває широкі можливості для творчості.

Серед популярних варіантів:

Візерунки у кімнаті малечі повинні бути максимально зрозумілі та прості за геометрією. Мультиплікаційні персонажі, тварини, метелики сподобаються дитині дошкільного віку. Обираючи обої в дитячу кімнату для хлопчика чи дівчинки шкільного віку, зверніть увагу на уподобання та захоплення дитини. Зображення раритетних авто чи перших літаків, малюнки в стилі поп арт чи на тему безмежного космічного простору – дізнайтеся, чим цікавиться саме ваша дитина. Геометричні фігури, абстрактні композиції, панорами міста, фото квітів у фокусі – цікавий варіант для підлітків.

Цікавий ефект дають комбіновані шпалери – поєднання полотен з малюнками та без, витримуючи спільну кольорову гаму.

Інтернет-магазині Walldeco пропонує дитячі шпалери для хлопчиків та дівчаток будь-якого віку. Виготовлені із сучасних матеріалів, вони є цілком безпечні та довговічні. Найбільш популярні види шпалер – флізелінові та вінілові. Якщо ж мова йде про кімнату малюка, доцільно обрати паперовий варіант – вартість його порівняно невисока, тому змінювати дизайн можна досить часто і без надмірних витрат. Дитина росте швидко, тому бажано, щоб навколишній простір відповідав її потребам.