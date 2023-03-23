Интерьерный тренд – использование для отделки стен обоев и фотообоев – и сейчас крепко удерживает позиции лидера. Качественные и безопасные материалы и новейшие технологии позволяют претворить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Обои в интерьере детской комнаты смотрятся гораздо эффектнее, чем скучные крашеные стены. Правильно подобранная отделка создаст комфортную и приятную для ребенка атмосферу. Выбирая фотообои для детей, можно способствовать развитию творческого видения или познавательного интереса.

Какой цвет выбрать для обоев детской комнаты

Цвета, ежедневно окружающие человека, оказывают огромное влияние на его психическое и эмоциональное состояние. Особенно важно поддерживать здоровую атмосферу в комнате ребенка. Выбранная цветовая гамма должна соответствовать нескольким критериям:

нравиться ребенку;

соответствовать стилистике дизайна комнаты;

не вызывать напряжения нервной системы.

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Каждый возраст имеет свои особенности развития, поэтому универсального варианта для детей всех возрастов не существует, но есть некоторые тенденции:

Украшая комнату малышей, отдайте предпочтение нежным и спокойным оттенкам. Лучший выбор – фотообои в пастельных тонах. С 2 до 5 лет на первый план выходит познавательный интерес, поэтому стоит добавить несколько ярких красок в декорировании. Если это сюжетный рисунок с множеством элементов (фигурами, бабочками, мультипликационными персонажами), лучше выбрать светлый фон. Обои в детскую для девочки или парня школьника уже следует выбирать вместе с ребенком, но нужно так же стараться соблюдать баланс между спокойными и активными оттенками. В подростковом возрасте возможен переход к более насыщенным цветам. Чтобы не утруждать интерьер, выделите для этого какую-нибудь одну стену.

Среди предпочтений мальчиков чаще встречаются сине-зеленые оттенки, аквамарин. Для девочек присущи сиреневые, песочные, бело-розовые цвета.

Какие подобрать изображения обоев для детской

Тематика сюжетов для оформления детской комнаты поражает разнообразием. Стилистика изображений открывает широкие возможности для творчества.

Среди популярных вариантов:

Узоры в комнате малышей должны быть максимально понятны и просты по геометрии. Мультипликационные персонажи, животные, бабочки понравятся ребенку дошкольного возраста. Выбирая обои в детскую комнату для мальчика или девочки школьного возраста, обратите внимание на предпочтения и увлечения ребенка. Изображение раритетных авто или первых самолетов, рисунки в стиле поп арт или на тему безграничного космического пространства – узнайте, чем интересуется ваш ребенок. Геометрические фигуры, абстрактные композиции, панорамы города, фото цветов в фокусе – интересный вариант для подростков.

Интересный эффект дают комбинированные обои – сочетание полотен с рисунками и без, выдерживая общую цветовую гамму.

Интернет-магазин Walldeco предлагает детские обои для мальчиков и девочек всех возрастов. Изготовленные из современных материалов, они вполне безопасны и долговечны. Наиболее популярные виды обоев – флизелиновые и виниловые. Если речь идет о комнате малыша, целесообразно выбрать бумажный вариант – стоимость его сравнительно невысокая, поэтому менять дизайн можно довольно часто и без чрезмерных затрат. Ребенок растет быстро, поэтому желательно, чтобы окружающее пространство отвечало его потребностям.