Про шкоду ''червоної'' культури управління

"Червона" управлінська культура має лише дві швидкості: максимальну та нульову. Гарним прикладом є підвищення податків:

1. Страшні перегони під гаслом "треба на вчора" з купою невдалих рішень, які не було часу нормально опрацювати, з купою негативу від бізнесу та економістів, які пояснювали, що це викривлює економічні стимули й працює на згортання економіки, але можна було зробити нормально, якби не гнатися і мати час, але все треба на вчора, бо треба терміново гроші на Сили оборони, тож голосуємо негайно, дарма що в тексті юридичні колізії та двозначні формулювання.

2. Ухвалений із таким тиском закон лежав в Офісі президента непідписаним (отже, не набирав чинності), а тим часом сума податків, які могли б надійти в бюджет цього року завдяки їх підвищенню, зменшувалася з кожним днем.

На першому етапі система працює з максимальною швидкістю, на другому з нульовою. Спокійна планова робота не входить в число компетенцій "червоної" культури. Наслідок: постійний підсумок "програш-програш" там, де можна було б зробити "виграш-виграш".

Культура їсть стратегію на сніданок, казав Пітер Друкер.