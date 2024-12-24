О вреде ''красной'' культуры управления

"Красная" управленческая культура имеет только две скорости: максимальную и нулевую. Хорошим примером является повышение налогов:

1. Страшная гонка под лозунгом "надо на вчера" с кучей неудачных решений, которые не было времени нормально проработать, с кучей негатива от бизнеса и экономистов, которые объясняли, что это искажает экономические стимулы и работает на сворачивание экономики, но можно было сделать нормально , если бы не гнаться и иметь время, но все надо на вчера, потому что нужно срочно деньги на Силы обороны, поэтому голосуем немедленно, хотя в тексте юридические коллизии и двусмысленные формулировки.

2. Принятый с таким давлением закон лежал в Офисе президента неподписанным (следовательно, не вступал в силу), а между тем сумма налогов, которые могли бы поступить в бюджет в этом году благодаря их повышению, уменьшалась с каждым днем.

На первом этапе система работает с максимальной скоростью, на втором – с нулевой. Спокойная плановая работа не входит в число компетенций "красной" культуры. Следствие: постоянный результат "проигрыш-проигрыш" там, где можно было бы сделать "выигрыш-выигрыш".

Культура ест стратегию на завтрак, говорил Питер Друкер.