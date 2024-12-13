Про найпростіші ігрові слоти розповідає ChampionCasino казино онлайн

Перші класичні слоти з'явилися понад 20 років тому й використовувалися в наземних ігрових залах. Вони не могли похвалитися особливою графікою та музичним супроводом, а вся увага гравців концентрувалася виключно на виграшних комбінаціях. За їхнім типом були створені симулятори, які, серед інших ігор, представлені і на сайті https://championcasino.ua/ онлайн казино ChampionCasino.

Особливості простих слотів

Незважаючи на те, що прості ігрові автомати з'явилися десятиліття тому, вони все одно популярні в онлайн світі. Їхнє ігрове поле має 3 або 5 барабанів. Для гри використовується від 1 до 20 ліній. Перші онлайн слоти були примітивними, без спеціальних символів і бонусних рівнів. Сучасна класика дає змогу робити ігровий процес більш різноманітним.

Зараз більша частина нового ігрового софту робиться з дотриманням простих класичних автоматів, оскільки вони найбільш популярні серед користувачів. Важлива особливість класики - наявність можливості грати безкоштовно. І за допомогою деморежиму можна не просто добре провести час без вкладень, а й познайомитися з ігровою специфікою механічного слота. Прості правила, легкість управління і давно знайома фруктова тематика - все те, за що цінуються найпростіші онлайн слоти.

Символи класичних автоматів

Основну частину символіки в традиційних слотах складають різні фрукти:

апельсини;

кавуни;

банани;

вишні;

полуниці;

лимони;

сливи.

Трохи пізніше класичні автомати також наділили символами у вигляді червоних сімок, дзвіночків і різних написів. До цих спеціальних символів прив'язані і коефіцієнти виплат. Їхня поява на екрані майже завжди приносить великі виграші, що компенсує час їхнього очікування.

Звісно, щороку всі прості слоти піддаються оновленням, покращується якість графіки, з'являються додаткові символи та бонусні рівні. Усе це робить традиційні ігрові автомати більш цікавими та привабливими.

Популярні ігри

Найбільш популярними серед користувачів казино Чемпіон вважаються такі класичні ігрові автомати:

Extra Super 7;

Tropical Fruit;

Fruit Party Deluxe;

Box of Ra;

Hot Sevens.

Переваги звичної класики

Переглядаючи цей перелік, Ви помітете, що найцікавішими для користувачів є класичні ігрові автомати. Їхня популярність зумовлена такими перевагами:

відсутність складних правил;

прості характеристики, які легко запам'ятати;

високий відсоток віддачі;

наявність множників, що збільшують виграні суми;

наявність прогресивного джекпоту.

У процесі гри на простих слотах немає необхідності шукати дієві стратегії та намагатися їх застосувати. Усе, що потрібно від гравців - насолоджуватися відеогрою на будь-якому зручному гаджеті.

Ігровий принцип

Класичні ігрові автомати в мережі за принципом дії максимально нагадують реальні апарати. Водночас, у їхній основі лежить генератор випадкових чисел, за яким закріплені всі ігрові символи.

Першим етапом гри вважається необхідність вибрати ставку, розмір якої залежить від кількості активних ліній, вартості однієї з них, тощо. В сучасних слотах ці характеристики можна налаштовувати, але є й ті, які не змінюються користувачем.

Тепер можна запускати обертання барабанів натисканням кнопки. Після кількох обертань на екрані з'являються символи. Якщо вони випадають на активних лініях, то приносять гравцю перемогу згідно з таблицями виплат. Щоб комбінація, що випала, вважалася виграшною, вона повинна містити кілька однакових символів, розташованих зліва направо.