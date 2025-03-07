Чи потрібні нам миротворчі сили Китаю, Туреччини і не тільки?

Зараз почалися (починаються) розмови про те, чиї війська будуть миротворцями після перемирʼя. Що про це треба розуміти:

1. До цього ще неймовірно далеко. Переговори "по суті" ще навіть не стартували. Розмови про миротворців - це не про переговори, а про їхні результати. А у нас ще й переговорів, як таких, немає;

2. На моє переконання, миротворці ніде і ніколи не відігравали ніякої функції крім поліцейської та символічної. В деяких випадках - вони є частиною економічного прикриття, але це не про нас, як мені здається. Хоча ряд геоекономічних гравців регіону можуть розглядати миротворчу місію в Україні, як можливість розширити свої політичні можливості в регіоні. Підкреслюю: не у нас, а в регіоні. Це основне, що треба знати про суть миротворчих місій.

3. Путін буде використовувати питання миротворців, як відвідний маневр. Він за них так багато чіпляється і так багато цьому приділяє уваги тільки тому, що це топове питання. Головне, не вестися.