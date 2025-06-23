Новий шлях до священних пагорбів і римських руїн Марокко

Мекнес офіційно додано до високошвидкісної залізничної лінії Al Boraq у Марокко, яка з'єднує великі міста, зокрема Танжер, Кенітру, Рабат і Касабланку. За інформацією національного залізничного оператора ONCF, потяги тепер зупиняються в Мекнесі як частина діючого маршруту. Хоча в Мулаї Ідрісі немає залізничної станції, його розташування лише за 25 кілометрів від Мекнеса робить його доступнішим громадським транспортом, ніж раніше.

Мулаї Ідріс, одне з найсвятіших міст Марокко, залишалося закритим для немусульман до 1912 року, а ночівля стала можливою лише з 2005 року. Місто побудоване навколо гробниці Ідріса I, засновника династії Ідрісидів. Хоча вхід до мечеті та мавзолею залишається обмеженим для мусульман, саме місто відкрите для відвідувачів і функціонує як житлова громада, а не туристичний напрямок.

Одним із найвизначніших місць поблизу є Волубіліс, археологічний комплекс із руїнами римської епохи, включно з мозаїчними підлогами, колонами та залишками громадських лазень. Ця територія не оточена комерційною інфраструктурою і функціонує як історичний об’єкт просто неба. Відвідувачі можуть дістатися до Волубіліса з Мекнеса або Мулаї Ідріса короткою поїздкою автомобілем або пішохідною стежкою через оливкові гаї.

Ще одна локація в межах досяжності — природна зона Акшур у горах Ріф. Відома своїми водоспадами та природною кам’яною аркою, яку називають "Міст Бога", ця місцевість пропонує туристичні стежки, якими користуються місцеві жителі. Тут немає вказівників чи туристичних зручностей, тому орієнтування залежить від вашого власного відчуття напрямку без особливої допомоги на шляху. Незалежні мандрівники, яких приваблюють незаймані природні території, дедалі більше цікавляться цим місцем.

Підвісний міст веде до віддалених стежок. Джерело: unsplash

Додавання Мекнеса до високошвидкісної мережі зменшує тягар подорожей для тих, хто прямує до менш доступних частин північного Марокко. Хоча такі міста, як Мулаї Ідріс, залишаються скромними та релігійно орієнтованими, ці зміни полегшують включення таких місць до наземних маршрутів без потреби в приватному транспорті чи довгих об’їздах. Планування подорожей регіоном тепер передбачає менше логістичних перешкод і більше гнучких зв’язків між сусідніми точками інтересу.