Нових воєн не уникнути: США усьому винні

Фактична відмова Дональда Трампа від ролі головного світового арбітра зовсім не означає, що місце такого арбітра може зайняти якась інша держава, окрім Сполучених Штатів.

Росія - хай і з арсеналами ядерної зброї, однак із деградацією економіки в суспільства - може претендувати хіба що на роль головного світового хулігана. Останні десятиріччя продемонстрували, що своїх цілей Росія добивається виключно шантажем і силою - та й з цим не дуже виходить.

Китай? Сі Цзіньпін, звісно, хотів би. Але у китайських амбіцій чимало опонентів - і не тільки у США. Індія очевидно не хотіла б світу, у якому б домінував Китай. І навіть регіону, у якому домінував би Китай. І вона буде активно китайським зусиллям протидіяти. Чи розуміє це Сі Цзіньпін?

Звісно. Його відсутність на саміті БРІКС у Бразилії нагадує, що формату, де є конкуренти, голова КНР не сприймає, а серйозного формату без конкуренції вибудувати не може.

Отже, демонтаж самими американцями монополярного світу не призведе до появи біполярного чи навіть багатополярного. Він просто не призведе до сприйняття світом кількох конкуруючих центрів.

А призведе до хаосу, у якому і буде відбуватися боротьба за можливість стати одним з таких центрів. І так, такий хаос і амбіції претендентів обовʼязково будуть призводити до нових великих війн, ми в цьому ще переконаємося.