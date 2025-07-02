Нові регіональні літаки SAS розширюють можливості подорожей по Скандинавії

Скандинавські авіалінії (SAS) оголосили про значне замовлення літаків, яке кардинально оновить їхні регіональні рейси. Авіакомпанія уклала угоду про придбання 45 літаків Embraer E195-E2 із можливістю збільшення цього числа ще на 10 у майбутньому. Це замовлення є наймасштабнішим прямим придбанням літаків для SAS з 1996 року, що підтримує цілі оновлення флоту та підвищення ефективності. Постачання розпочнуться наприкінці 2027 року і триватимуть протягом наступних чотирьох років.

Нові літаки Embraer призначені для покращення обслуговування на коротко- та середньомагістральних маршрутах по Скандинавії та прилеглих частинах Європи. Вони дозволять SAS:

Збільшити частоту рейсів;

Сполучити менші міста з обмеженим авіасполученням;

Пропонувати більше прямих рейсів із меншою кількістю пересадок;

Покращити варіанти подорожей із головного хабу авіакомпанії в Копенгагені.

Партнерство з новими літаками розширює регіональний охват SAS. Джерело: SAS Group

Оновлення флоту демонструє підхід SAS до задоволення нових очікувань пасажирів і ринкових змін. Embraer E195-E2 є більш паливно-ефективним і тихішим, ніж старіші регіональні літаки, забезпечуючи покращений досвід подорожей. Завдяки введенню цих літаків пасажири зможуть легше дістатися до визначних місць, таких як точки спостереження за Північним сяйвом у районі Полярного кола, вражаючі фйорди вздовж узбережжя Норвегії та острів Борнхольм у Данії, відомий своїми пляжами та скелями.

Окрім операційних та екологічних покращень, нові літаки сприятимуть розширенню регіональної мережі SAS. Подорожуючі отримають кращий доступ до таких місць, як шведський архіпелаг із численними островами, ідеальними для активного відпочинку, мальовничі курорти Балтійського моря та Лапландія, відома зимовими видами спорту та незайманою природою. Ці покращені сполучення відкриють ширший спектр варіантів подорожей як для туристів, так і для ділових мандрівників.

Покращені авіасполучення з віддаленими прибережними містами. Джерело: unsplash

У перспективі це замовлення є позитивним кроком для мандрівників, які залежать від регіональних рейсів для бізнесу чи відпочинку. Введення в експлуатацію Embraer E195-E2 забезпечить більше варіантів розкладу, підвищений комфорт і кращий доступ до напрямків по всій Скандинавії. Оновлюючи свій флот, SAS рухається до екологічніших операцій, пропонуючи пасажирам покращений комфорт із меншим шумом і кращою паливною ефективністю протягом наступних десяти років.