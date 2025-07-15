Новий готель поблизу Дубліна пропонує тиху альтернативу для дослідження серця Ірландії

IHG Hotels & Resorts оголосила про плани відкриття нового готелю під назвою Voco The Club Dublin Gateway наприкінці літа 2025 року. Готель розташований приблизно за 15 миль на захід від Дубліна в графстві Кілдер, і його розробка ведеться у партнерстві з Nhance. Цей заклад із 50 номерами поповнить зростаючий портфель бренду Voco в Європі після ребрендингу, пропонуючи сучасні умови проживання поблизу автомагістралі N7 – основного маршруту, що з’єднує Дублін із південними та західними регіонами Ірландії.

Ця локація поєднує тиху сільську атмосферу з чудовим транспортним сполученням, що робить її ідеальним місцем для мандрівників, які хочуть зупинитися неподалік від столиці, але не в самому місті. Очікувані зручності готелю включають:

Ресторан на території, який обслуговує гостей;

Оздоровчу зону з сауною та відкритими гідромасажними ваннами;

Кілька приміщень, призначених для проведення зустрічей і приватних заходів.

"Ми раді оголосити про підписання нашого першого готелю voco в Республіці Ірландія. Цей унікальний заклад не лише встановлює високий стандарт для бренду voco, але й закладає міцну основу для нашого розширення по всій країні, оскільки ми прагнемо досліджувати нові можливості в межах нашого різноманітного портфеля брендів", – зазначила пані Віллемійн Гілс, віцепрезидент із розвитку в Європі, IHG Hotels & Resorts.

Гості, які зупиняться в цьому готелі, знайдуть кілька цікавих пам’яток поблизу, вартих дослідження:

Ірландський національний кінний завод і сади (Irish National Stud And Gardens) : Це місце пропонує знайомство з ірландською спадщиною конярства та включає спокійні пішохідні стежки.

: Це місце пропонує знайомство з ірландською спадщиною конярства та включає спокійні пішохідні стежки. Кілдер Віллидж (Kildare Village) : Популярний серед любителів шопінгу завдяки широкому вибору світових дизайнерських брендів.

: Популярний серед любителів шопінгу завдяки широкому вибору світових дизайнерських брендів. Японські сади (Japanese Gardens): Розташовані неподалік від готелю, вони славляться своїм художнім дизайном і яскравими сезонними композиціями.

Околиці також пропонують варіанти для любителів природи та активного відпочинку:

Поллардстаун Фен (Pollardstown Fen) : Найбільший вапняковий болотний фен в Ірландії з унікальними водно-болотними ландшафтами та зручними дерев’яними стежками для прогулянок.

: Найбільший вапняковий болотний фен в Ірландії з унікальними водно-болотними ландшафтами та зручними дерев’яними стежками для прогулянок. Гольф-клуб Palmer North Course у The K Club : Відомий гольф-клуб, який приймав міжнародні турніри, розташований менш ніж за 30 хвилин їзди.

: Відомий гольф-клуб, який приймав міжнародні турніри, розташований менш ніж за 30 хвилин їзди. Шлях річки Барроу (Barrow Way): Мальовничий маршрут для пішоходів уздовж річки Барроу, де можна насолодитися спокійними берегами та сільськими пейзажами.

Спокійний Поллардстаун Фен біля нового готелю в Дубліні. Джерело: pixabay

Відкриття Voco The Club Dublin Gateway має покращити доступність житла в регіоні, який часто обходять увагою міжнародні відвідувачі. Готель підтримує зростаючий інтерес до сільського туризму, водночас пропонуючи зручність для тих, хто прибуває чи відлітає з Дубліна. Завдяки близькості до природних пам’яток, розважальних закладів і торговельних зон, готель стане зручним вибором для гостей, які хочуть дослідити як найближчі околиці, так і ширший регіон.