Німецький гамбіт: як криза в Берліні позначиться на допомозі Україні?

Німецька правляча коаліція зруйнувалася буквально наступного дня після виборів у США – що стало ще одним доказом кардинальних змін, які на нас очікують у найближчому майбутньому. Але і без тріумфальної перемоги на президентських виборах Дональда Трампа німецькі політики навряд чи могли б зберегти свій уряд до чергових парламентських виборів у Німеччині наприкінці наступного року. Адже погляди партій, які брали участь у вже зруйнованій коаліції, завжди виглядали далекими від єдності, пише Віталій Портніков для radiosvoboda.org.

Можна навіть не зупинятися на деталях, а просто згадати історію: перша коаліція соціал-демократів і вільних демократів закінчилася скандальним розлученням, коли лідер вільних демократів і міністр закордонних справ Ганс-Дітріх Геншер у жовтні 1982 року відмовився від участі в уряді соціал-демократів і сформував новий уряд із коаліцією ХДС/ХСС, із Гельмутом Колем.

З того часу ліберали послідовно укладали коаліційні угоди саме із християнськими демократами, а соціал-демократи – якщо не рахувати періодів існування так званої "великої коаліції" ХДС/ХСС та СДПН – із "зеленими".

Що три партії будуть робити в одному уряді мені було не дуже зрозумілим вже тоді, коли канцлер Олаф Шольц сформував свій новий кабінет. Пояснити такий дивний союз можна було виключно втомою від епохи Ангели Меркель, від багаторічного домінування Християнсько-демократичного союзу у політичному житті Німеччини.

Шольц сам створив вакуум

Але як будь-який союз "проти" – а не "за" – німецька коаліція була запрограмованою на розкол з першого дня свого існування. Ну і сама постать федерального канцлера Олафа Шольца посиленню уряду явно не сприяла.

"У світлофорній коаліції Шольца накопичилося вже стільки сварок і протиріч, що багато виборців хотіли б бачити жорсткіший лідерський підхід з боку глави уряду. Однак Шольц рідко задовольняв цей запит. У своїх виступах він говорив, настільки складно і технократично, що його меседж елементарно не доходив до аудиторії. Таким чином, Шольц сам створив вакуум, яким охоче користувалися вільний демократ Лінднер та інші незадоволені політики коаліції, причому вони цим зловживали. І провідні політики від Зелених також відкрито заговорили про те, що частина провини за розпад коаліції лежить на Шольці та його стилі керівництва", – наголошує оглядач видання Zeit.

Наскільки ефективним лідером Європи буде Німеччина

Але після краху уряду виникає питання, наскільки ефективним лідером Європи тепер буде Німеччина. І це, звісно, стосується питання підтримки України також.

Лідер опозиційного ХДС зателефонував Зеленському, щоб запитати, що Україні потрібно – гроші чи зброя?

Адже навіть кризу із розвалом коаліції спричинили сварки навколо допомоги Україні – федеральний канцлер наполягав на збільшенні бюджету заради цієї допомоги, а міністр фінансів говорив, що Україні потрібні "Тауруси" (далекобійні ракетні системи "Таурус" – ред.). В результаті лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц – безпрецедентна ситуація! – зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському, щоб запитати, що Україні потрібно – гроші чи зброя?

Гонка буде шаленою, пристебніть ремені!

Звісно, хороша новина полягає в тому, що на дострокових виборах до бундестагу переможе блок ХДС/ХСС, кандидат у канцлери від якого і телефонував Зеленському. А Мерц – рішучий прихильник підтримки України.

Однак вибори можуть обіцяти і сюрпризи, Адже ми вже бачили, як зростає популярність ультраправої "Альтернативи для Німеччини" і ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт. Ці партії обʼєднує насамперед їхнє бажання зупинити допомогу для України. І для них це настільки принципове питання, що якраз цими днями ХДС і СДПН відмовилися від подальших перемовин з Альянсом про створення земельного уряду в Саксонії. Причина – розбіжності у пошуку шляхів виходу з російсько-української війни. І це – на регіональному рівні!

Турбулентність і невизначеність політичного життя "локомотива Європи" є передбаченими. І це у найбільш відповідальний для України період!

В результаті премʼєр Саксонії від ХДС Міхаель Кречмер зустрівся з лідером земельної парламентської групи "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Йоргом Урбаном. Про те, що обговорювали політики, не повідомлялося, але такі зустрічі якраз і турбують громадськість.

"Якщо блоку ХДС/ХСС доведеться вибирати партнерів для майбутньої коаліції, то спільну мову він знайде не з СДПН або Зеленими, а, скоріше, з АдН. Разом вони легко наберуть понад 50 відсотків. Після побоювань щодо можливої загрози демократії в Сполучених Штатах зараз, аналогічний розвиток подій загрожує і найпотужнішій країні Євросоюзу. Гонка буде шаленою, пристебніть ремені!" – закликають у словацькому виданні Aktuality.sk.

Й хоча я поки що не вірю у реальність такого союзу на федеральному рівні, турбулентність і невизначеність політичного життя "локомотива Європи" є передбаченими. І це у найбільш відповідальний для України та її опору період!